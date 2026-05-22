 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Öpfingen muss gewinnen: Gegen Sonderbuch darf nix schief gehen

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 28. Spieltags

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Kogler

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
Jungingen

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller beginnt mit dem Duell zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem TSV Langenau, in dem der Tabellendritte nach zwei Niederlagen eine Reaktion zeigen muss, während SW Donau gegen die TSG Ehingen den Blick nach unten schärft. Der SV Eggingen empfängt den TSV Kettershausen-Bebenhausen und der SV Jungingen trifft auf den SV Offenhausen – zwei Partien, in denen Formkurven und Tabellenabstände viel Spannung versprechen. Die SG Öpfingen will gegen den FV Asch-Sonderbuch den Druck auf Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm hochhalten, während der TSV Blaustein gegen den FC Hüttisheim dringend Punkte im Abstiegskampf sucht. Die SGM Senden-Ay steht gegen den SC Türkgücü Ulm vor der schwersten Aufgabe des Spieltags, und der SV Westerheim will gegen den FC Burlafingen seine starke Position im oberen Tabellendrittel festigen.

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