Ömer Toprak: Von der SK Weingarten zu Real Sociedad

Der Abschied von Ömer Toprak markiert für die SK Weingarten mehr als nur vorläufiges Ende eines Spielerengagements. Der 36-jährige gebürtige Ravensburger, Ex-Bundesligaprofi und Identifikationsfigur der vergangenen beiden Spielzeiten, verlässt den Verein in Richtung Spanien. „Ömer war für uns nicht nur ein Spieler, sondern eine echte Bezugsperson für die Mannschaft“, heißt es in einer Mitteilung des Trainer- und Vorstandsstabs. „Mit seiner Art, seiner Mentalität und seiner Erfahrung hat er den SK Weingarten nachhaltig geprägt.“

Toprak spielte in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 für die SK Weingarten. Als Abwehrspieler kam er auf insgesamt elf Einsätze und erzielte ein Tor – es fiel ausgerechnet im letzten Spiel für den Verein. Beim 3:2-Heimsieg am 6. Dezember gegen Tabellenführer SG Baienfurt gelang ihm zugleich auch sein erster Treffer im SK-Trikot.

Gemeinsam mit seinem Bruder Harun Toprak, dem Trainer des SK Weingarten, feierte Ömer Toprak in der Saison 2024/25 den Meistertitel in der Kreisliga B3 Bodensee und den Aufstieg in die Kreisliga A1 Bodensee. In der laufenden Spielzeit steht die SK Weingarten zur Winterpause mit 36 Punkten auf einem starken dritten Platz, nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer.



Neben seiner aktiven Laufbahn hatte Toprak schon an seiner Trainerkarriere gearbeitet und den B-Schein erworben. Nun folgt der nächste Schritt: Als Assistent des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo wechselt er zu Real Sociedad San Sebastián in die erste spanische Liga (La Liga). Dort belegt der Klub aktuell mit 17 Punkten Rang 16. Der weitere neue Assistent bei Real im Trainerteam heißt John Maisano.