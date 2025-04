Ölper und Vahdet II mit Big-Points; Struck-Show in Lehndorf

In der Kreisliga Braunschweig fand am vergangenen Wochenende der 18. Spieltag statt. An der Tabellenspitze haben die Freien Turner und der BSC Acosta weiter gesiegt und gehen mit Selbstbewusstsein in das Spitzenspiel am kommenden Sonntag. Im Tabellenkeller ist der MTV Hondelage II der Verlierer des Spieltages.