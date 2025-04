Oellers im Aufstiegsmodus: „Jedes Spiel ein Endspiel!“

Am Sonntag steigt das Kreisliga-C-Topspiel in der Gruppe 3 von Duisburg. Der VfB Obermarxloh muss daheim die Sportfreunde Walsum 09 III schlagen, um weiterhin auf die Kreisliga B hoffen zu dürfen.

Der VfB Obermarxloh ist heiß auf den Aufstieg – und mittendrin im Höhenflug. In den vergangenen sieben Spielen sammelte das Team von Justin Kiesselmann und Okan Akbulut satte 19 Punkte. Großen Anteil daran? Winter-Zugang Kevin Oellers – Kapitän, Antreiber und Tor-Garant in einer Person.

20 Torbeteiligungen in 7 Spielen

Seit seiner Ankunft ist Oellers kaum zu stoppen. 20 Scorerpunkte in nur sieben Partien sprechen eine deutliche Sprache. Der 32-Jährige bringt das mit, was jede Mannschaft in der heißen Phase braucht: Qualität, Leidenschaft und Kaltschnäuzigkeit. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Tura 88 ließ er in der 85. Minute die Zuschauer ausrasten – Traumtor, 2:1, drei Punkte.