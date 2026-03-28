Öhringen siegt klar, Crailsheim und Ilshofen gewinnen knapp

– Foto: Herbert Schürl

In der Landesliga, Staffel 1, wurde heute die Fortsetzung des 20. Spieltags ausgetragen, die für deutliche Verschiebungen in der oberen Tabellenhälfte sorgte. Es war ein Nachmittag, der von taktischer Disziplin und der puren Erleichterung über späte Siegtreffer geprägt war.

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In einer Partie, die von Beginn an eine enorme Intensität ausstrahlte, musste der SKV Rutesheim einen herben Rückschlag hinnehmen. Der Aufsteiger SG Schorndorf agierte mutig und suchte sein Heil in der Offensive. In der 24. Minute erzielte Moritz Zutz das 0:1 für die Gäste, was die Heimelf sichtlich aus dem Rhythmus brachte. Die Situation schien sich jedoch zugunsten des Tabellenführers zu wenden, als Niklas Rössler in der 33. Minute die Rote Karte sah und Schorndorf fortan in Unterzahl agieren musste. Doch wer mit einem Sturmlauf der Rutesheimer gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Die Gäste verteidigten mit aufopferungsvollem Einsatz und blieben bei Kontern brandgefährlich. In der 64. Minute erhöhte Matthias Morys auf 0:2 und versetzte dem Favoriten einen weiteren empfindlichen Dämpfer. Erst tief in der Nachspielzeit kam die Hoffnung bei den Gastgebern kurzzeitig zurück: Yannik Walter markierte in der 90.+7 Minute den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand, doch für eine Wende war es zu spät.

– Foto: SG Schorndorf

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Im Duell der Tabellennachbarn sahen die 123 Zuschauer eine Begegnung auf Augenhöhe, die lange Zeit ohne Tore blieb. Die Anspannung war auf beiden Seiten deutlich zu spüren, da es um den direkten Anschluss an das Spitzen-Trio der Liga ging. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, blieb die Chancenverwertung zunächst das große Manko. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte schließlich Lars Fischer in der 81. Minute per Foulelfmeter zum 1:0 für den TSV Ilshofen. ---

Vor 95 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der der TSV Crailsheim wichtige Punkte sammelte. Es war ein Spiel der Geduld gegen den Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen, das erst in der zweiten Halbzeit seine Entscheidung fand. Beide Defensivreihen agierten konzentriert, bis eine Unaufmerksamkeit den Ausschlag gab. Den goldenen Treffer des Tages markierte Tim Messner in der 73. Minute zum 1:0-Endstand. ---

Die TSG Öhringen unterstrich vor 100 Zuschauern eindrucksvoll ihre Ambitionen als Aufsteiger und feierte einen souveränen Heimerfolg. Den Torreigen eröffnete Philipp Schropp bereits in der 14. Minute mit der 1:0-Führung für die Hausherren. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Leonis Memaj erzielte in der 16. Minute den schnellen Ausgleich zum 1:1 für den TV Oeffingen. Doch Öhringen ließ sich von diesem Rückschlag nicht beirren und erhöhte den Druck. Lorik Makolli brachte sein Team in der 26. Minute mit 2:1 erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel sorgten Justin Scholl in der 57. Minute zum 3:1 und schließlich Alex Cosentino in der 69. Minute mit dem 4:1 für die endgültige Entscheidung. ---

SSV Schwäbisch Hall hat mit dem 2:0 bei SV Leonberg/Eltingen ein starkes Signal gesetzt. Noah Käpplinger und Umut Demir sorgten für einen Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 28 Punkte brachte. SpVgg Satteldorf feierte am letzten Spieltag ein furioses 6:2 gegen SV Kaisersbach, getragen vor allem von Michael Eberlein, der gleich fünfmal traf. Das Hinspiel gewann Schwäbisch Hall bereits mit 2:0. Damals trafen Selcuk Vural und Niclas Bergemann. Nun kommt Satteldorf jedoch mit frischem Selbstvertrauen, während Schwäbisch Hall spürt, dass ein weiterer Sieg die Tür in Richtung oberes Mittelfeld weit aufstoßen könnte. Es ist ein Duell zwischen neuem Mut und wachsender Stabilität. ---

Morgen, 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene FV Löchgau FV Löchgau 15:00 PUSH

Die SGM Krumme Ebene am Neckar verlor zuletzt ihr Heimspiel gegen TSV Crailsheim mit 0:1 und bleibt mit 14 Punkten tief im Keller. Der Gegner könnte unangenehmer kaum sein: FV Löchgau gewann 2:0 gegen TV Oeffingen und hält mit 44 Punkten den Druck auf Spitzenreiter Rutesheim hoch. Komninos Delkos und Benjamin Hammann trafen dort für den Tabellenzweiten. Das Hinspiel war deutlich enger, als es die Tabelle vielleicht vermuten lässt. Löchgau gewann nur 1:0, Janis Feufel erzielte damals in der 56. Minute das Tor des Tages. Genau das macht dieses Rückspiel interessant: Löchgau ist klar favorisiert, aber die Krumme Ebene weiß, dass sie dem Spitzenklub schon einmal lange standgehalten hat. Im Abstiegskampf zählt jeder Funken Hoffnung. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach GSV Pleidelsheim Pleidelsheim 15:00 PUSH

Für SV Kaisersbach war das 2:6 in Satteldorf ein schwerer Schlag. Mit 15 Punkten bleibt die Lage prekär. GSV Pleidelsheim verkaufte sich gegen den Spitzenreiter SKV Rutesheim mutig, verlor aber am Ende 2:3 und steht nun bei 16 Punkten. Dieses Duell ist damit ein direktes Ringen im Tabellenkeller, eng, nervös und voller Bedeutung. Das Hinspiel gewann Kaisersbach 2:1. Nach einem Eigentor von Patrick Sirch und dem Ausgleich von Robin Slawig erzielte Kevin Lee Justin Lütticke den Siegtreffer. Auch diesmal dürfte nicht Schönheit entscheiden, sondern Nervenstärke. Wer dieses Spiel gewinnt, schöpft neue Hoffnung. Wer verliert, spürt die Last umso mehr. ---

Morgen, 15:30 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 15:30 PUSH

SG Weinstadt kommt aus einem völlig wilden 5:7 bei Sport-Union Neckarsulm. Trotz Treffern von Marcel Potocnik, Faton Sylaj und Kujtim Sylaj stand die Mannschaft am Ende mit leeren Händen da und bleibt bei 28 Punkten. TSV Heimerdingen 1910 dagegen gewann 2:0 gegen TSG Öhringen und tankte mit nun 24 Punkten wichtiges Selbstvertrauen. Shakur Traore und Haris Gudzevic trafen dort. Das Hinspiel gewann Weinstadt 2:0 in Heimerdingen. Faton Sylaj und Kujtim Sylaj erzielten damals die Tore. Nun wirkt die Begegnung offener. Weinstadt ist offensiv brandgefährlich, defensiv aber anfällig. Heimerdingen reist mit Rückenwind und der Aussicht an, sich mit einem Auswärtssieg weiter von den ganz unteren Rängen zu lösen.