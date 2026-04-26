Oeffinger Ausrufezeichen, Heimerdinger Drama, Schorndorf bleibt dran Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 24. Spieltags von Timo Babic · Heute, 18:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1 hat sich das Verfolgerfeld hinter SKV Rutesheim und FV Löchgau weiter sortiert. SG Schorndorf festigte Rang drei, TSV Heimerdingen 1910 landete in Schwäbisch Hall einen wilden Auswärtssieg, TV Oeffingen verschaffte sich Luft und SV Leonberg/Eltingen setzte sich im unteren Mittelfeld ab. Es war ein Nachmittag mit Wendungen, Rückschlägen und späten Entscheidungen.

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Vor 211 Zuschauern entwickelte sich eine Machtdemonstration der Hausherren, die den Gast förmlich überrannten. Der TSV Crailsheim agierte mit einer Spielfreude und Entschlossenheit, die der Sport-Union Neckarsulm von Beginn an den Atem nahm. Besonders ein Akteur der Heimmannschaft drückte der Begegnung seinen Stempel auf und avancierte zum Albtraum der gegnerischen Defensive. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Den ersten Treffer der Partie erzielte Maurice Schmiedt in der 4. Minute zur 1:0-Führung. Crailsheim blieb hungrig und legte prompt nach: Jan Hübsch erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Die Gegenwehr der Neckarsulmer wirkte bereits zu diesem Zeitpunkt gebrochen. Kurz vor der Halbzeitpause schlug der Torjäger erneut zu: Maurice Schmiedt traf in der 40. Minute zum 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. In der 59. Minute markierte Maurice Schmiedt mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:0. Den emotionalen Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte schließlich Daniele Hüttl, der in der 87. Minute zum 5:0-Endstand traf.

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Für SpVgg Satteldorf war dieses 1:0 weit mehr als nur ein Heimsieg. Gegen den bis dahin führenden FV Löchgau setzte die Mannschaft ein mutiges Zeichen und verschaffte sich mit nun 27 Punkten Luft im unteren Tabellendrittel. Während Löchgau mit einem Erfolg die Spitzenposition hätte festigen können, wurde die Partie zu einem Rückschlag im falschen Moment. FV Löchgau bleibt trotz der Niederlage mit 53 Punkten Zweiter, muss den Platz an der Sonne aber an SKV Rutesheim abgeben. Für Satteldorf ist der Sieg ein Signal von Wucht, weil Punkte gegen Spitzenteams in dieser Phase doppelt zählen. Für Löchgau ist es dagegen ein Nachmittag, der schmerzt, weil im Titelrennen kaum Spielraum für Ausrutscher bleibt. ---

TSV Ilshofen hat mit dem 5:1 gegen SG Weinstadt ein kraftvolles Ausrufezeichen gesetzt. Mit nun 42 Punkten rückt die Mannschaft bis auf Rang vier vor und schließt zur SG Schorndorf auf. Gerade in einem dicht gestaffelten oberen Mittelfeld war dieser deutliche Heimsieg ein Statement – sachlich in der Wirkung, aber emotional von großer Tragweite. Für SG Weinstadt ist die Niederlage ein schwerer Rückschlag. Die Mannschaft bleibt bei 34 Punkten und rutscht im Mittelfeld weiter in eine Zone, in der der Blick nach unten unangenehm wird. Ilshofen dagegen hat gezeigt, wie schnell sich eine Saison mit einem überzeugenden Auftritt wieder öffnen kann. Dieses Ergebnis trägt Gewicht. ---

SKV Rutesheim hat das getan, was Aufstiegskandidaten in entscheidenden Wochen tun müssen: gewinnen, klar bleiben, Druck erzeugen. Das 2:0 gegen TSG Öhringen hebt die Mannschaft auf 56 Punkte und damit an die Tabellenspitze. Nach dem Patzer von FV Löchgau war dieser Heimsieg Gold wert und verleiht dem Titelrennen nun eine neue, scharfe Kontur. Für TSG Öhringen ist die Niederlage doppelt bitter. Der Aufsteiger bleibt bei 37 Punkten und verliert nicht nur das Spiel, sondern auch den Anschluss an die vorderen Plätze. Rutesheim wirkt dagegen im richtigen Moment stabil und entschlossen. Die Tabellenführung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Spieltags, den die Mannschaft mit aller Konsequenz für sich genutzt hat. ---

Was für ein Schlagabtausch in Schwäbisch Hall. Haris Gudzevic brachte TSV Heimerdingen 1910 in der 10. Minute per Foulelfmeter in Führung, Robin Reichardt erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Doch SSV Schwäbisch Hall kam zurück: Daniel Gomez verkürzte in der 36. Minute ebenfalls per Foulelfmeter, ehe Noah Käpplinger mit seinen Treffern in der 61. und 64. Minute das Spiel scheinbar komplett drehte. Aber Heimerdingen antwortete mit aller Entschlossenheit. Haris Gudzevic traf in der 69. Minute zum 3:3, Salvatore Pellegrino entschied die packende Partie in der 84. Minute mit dem 4:3. Für TSV Heimerdingen 1910 ist das ein wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 33 Punkte bringt. SSV Schwäbisch Hall bleibt bei 37 Punkten und verpasste die Chance, sich oben weiter festzusetzen. ---

SG Schorndorf hat ihre Rolle als erster Verfolger des Führungsduos eindrucksvoll bestätigt. Niklas Rössler traf in der 15. Minute zum 1:0, Leonardo Tosto legte nur zwei Minuten später das 2:0 nach. Die Gäste setzten früh die Richtung und ließen keinen Zweifel daran, wie wichtig dieses Spiel für den Aufsteiger im Rennen um Rang drei war. Nach dem Anschluss durch Nils Müller in der 54. Minute keimte bei der SGM Krumme Ebene am Neckar kurz Hoffnung auf. Doch Matthias Morys stellte in der 64. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Niklas Rössler in der 68. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:1-Endstand erzielte. Schorndorf steht nun bei 45 Punkten, Krumme Ebene bleibt mit 15 Punkten tief im Tabellenkeller. ---

Für SV Kaisersbach wurde es vor 30 Zuschauern ein bitterer Nachmittag. Kevin Kloos brachte TV Oeffingen in der 17. Minute in Führung, doch Luis Bauer glich in der 29. Minute zum 1:1 aus. Es war der Moment, in dem die Gastgeber auf ein offenes Spiel hoffen durften. Noch vor der Pause schlug Maldin Ymeraj in der 44. Minute jedoch zum 2:1 für die Gäste zu. Danach gehörte das Spiel klar Oeffingen. Maldin Ymeraj traf in der 65. und 85. Minute noch zweimal und schnürte damit einen Dreierpack, ehe Myrdon Gorica in der 90. Minute das 5:1 folgen ließ. Für TV Oeffingen ist das ein ganz wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 29 Punkte hebt. SV Kaisersbach bleibt bei 15 Punkten und steckt weiter tief in Abstiegsgefahr. ---