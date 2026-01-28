ÖFB-Cup: Derby-Kracher zum Frühjahrsauftakt Besser könnte das Pflichtspieljahr 2026 kaum beginnen: Der LASK eröffnet die Frühjahrssaison am Freitag (18.00 Uhr, live ORF1) mit dem Derby im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups gegen den FC Blau-Weiß Linz. Vor nahezu vollem Haus in der Raiffeisen Arena peilen die Athletiker den Einzug in die Runde der letzten Vier an. von Linzer ASK · Heute, 16:36 Uhr · 0 Leser

Knapp vier Wochen dauerte die Vorbereitung für die Schwarz-Weißen, die auch ein zehntägiges Trainingslager im türkischen Belek beinhaltete. Zum Programm zählten ferner fünf Testspiele, wobei vier davon siegreich gestaltet werden konnten: Neben einem 3:0 über die Young Boys Bern, einem 2:1 gegen ZSKA 1948 Sofia und dem 4:1 über Jagiellonia Bialystok in der Türkei bezwangen die Athletiker im voestalpine Stadion in Pasching Zweitliga-Tabellenführer SKN St. Pölten mit 3:0. Lediglich der letzte Test gegen den SKU Amstetten ging mit 1:2 verloren.

Dessen ungeachtet, nehmen die Kühbauer-Schützlinge die erste Pflichtspiel-Aufgabe im neuen Kalenderjahr mit Selbstbewusstsein und Vorfreude in Angriff, zumal bis Mittwochnachmittag bereits rund 17.000 Tickets für den Schlager in der Raiffeisen Arena verkauft waren. „In der Mannschaft kribbelt es schon extrem, das wird ein richtig geiles Spiel. Die Stimmung wird richtig gut sein, wir wollen den Fans mit einer guten Leistung und einem Sieg etwas zurückgeben“, fieberte Kapitän Sascha Horvath der Partie entgegen. Zum achten Mal in Folge im Viertelfinale

Der Weg ins Viertelfinale führte den LASK über die Regionalliga-Ost-Vertreter Wiener Sport-Club (4:0) und SV Horn (2:0), im Achtelfinale bezwang man den SV Stripfing mit 2:0. Damit steht man heuer zum achten Mal in Folge unter den besten Acht und könnte im Falle eines Sieges zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren ins Semifinale vorstoßen. Dafür wird es jedoch eines hochkonzentrierten Auftrittes bedürfen, dessen sind sich die Athletiker um Cheftrainer Didi Kühbauer bewusst: „Uns erwartet ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Der Stadtrivale setzte sich gegen den SK Treibach und den SC Schwaz jeweils mit 3:0 durch, gegen Hartberg gelang im Elfmeterschießen erstmals seit der Neugründung 1997 der Einzug ins Viertelfinale. Gute Erinnerungen hegt der LASK an die bisherigen Saisonduelle: Durch das Goldtor von Samuel Adeniran entführten die Schwarz-Weißen drei Punkte aus dem Donaupark, auch das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Spielzeit ging an den LASK, in der Raiffeisen Arena sorgten Christoph Lang und Krystof Danek für den 2:0-Sieg. Die Duelle mit dem SK VÖEST miteingerechnet, stehen sich die beiden Klubs zum insgesamt 95. Mal gegenüber. Im ÖFB-Cup schaffte der Stadtrivale 2002 sowie in zwei Begegnungen 1973 den Aufstieg, der LASK behielt in Runde drei im Oktober 1988 mit 3:2 die Oberhand.