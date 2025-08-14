„Öcher Jung“ Marc Brasnic will nun für Beeck die Tore schießen

Vor zwei Monaten stellte Werner Tellers, Geschäftsführer, Macher und Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck, im kleinen Kreis eine spektakuläre Verpflichtung in Aussicht: „Es könnte sein, dass wir noch eine Bombe verpflichten.“ Der Mann hielt Wort, wenige Tage später war es amtlich: Neuer Anker im Sturm ist Marc Brasnic. „Er weiß, wo das Tor steht, und hat seine Qualitäten schon oft genug unter Beweis gestellt“, bekräftigte Beecks Boss.

Keine Frage, dass der Deutsch-Kroate (zwei U15-Länderspiele für Deutschland und ein U19-Länderspiel für Kroatien) in diesem Sommer Beecks Königstransfer ist. Vergangene Saison spielte er noch für Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC, verewigte sich dort Anfang Mai mit dem 1:0-Siegtor in der Nachspielzeit gegen den TuS Königsdorf – es war das Tor zum vorzeitigen Aufstieg.

Eine Verpflichtung, die landauf, landab für einiges Aufsehen sorgte – auch in Beeck selbst. Denn einen Spieler dieses Kalibers hat der FC schon sehr, sehr lange nicht mehr verpflichtet – im Grunde genommen seit fast 30 Jahren nicht mehr. Ende der 90er Jahre, unter Trainer Detlef Pirsig, hatte der Verein zweimal vergeblich versucht, in die damals drittklassige Regionalliga West/Südwest aufzusteigen und dafür etliche Hochkaräter verpflichtet – nun also Brasnic.

„Es war ein schönes Jahr in Bonn, doch ich wollte einfach mehr Zeit mit meiner Familie haben, gerade auch meine Kinder mehr sehen“, erzählt Brasnic, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern (fünf und zwei Jahre alt) seit fünf Jahren in Baesweiler lebt.

Folglich suchte er einen Verein in der Nähe – fündig wurde er in Beeck. „Ich selbst bin ein Familienmensch, und Beeck ist ein familiärer Verein, wo abends Training ansteht. Meine Frau arbeitet, tagsüber passe also ich auf die Kinder auf. Das passt für mich alles sehr gut“, erläutert der 28-Jährige, der andere Angebote ausschlug. „Ich hätte auch wieder weit weg in eine andere Regionalliga gehen können, Angebote waren da. Doch das wollte ich einfach nicht mehr.“

Brasnic bringt Erfahrung satt aus höheren Klassen mit. In 258 Senioren-Spielen erzielte er 133 Tore. Aus der Saison 2015/2016 stehen für den gebürtigen Aachener auch sieben Zweitligaspiele für den SC Paderborn in der Vita. Auch für Alemannia Aachen und den 1. FC Düren hat er schon gespielt, schoss letzteren in der Saison 2021/2022 mit 30 Toren in die Regionalliga. Insgesamt erzielte er für den 1. FC wettbewerbsübergreifend in 71 Partien 47 Tore.

Weitere Stationen waren Rot-Weiß Erfurt, BFC Dynamo Berlin, Fortuna Köln und Viktoria Köln. Insgesamt lief er in der Regionalliga Nordost und der Regionalliga West 112 Mal auf. Den Großteil der Jugend, von 2007 bis 2015, hatte Brasnic für Bayer Leverkusen gespielt – und dabei gleich zwei Kreuzbandrisse erlitten.

Kann Beeck mitreißen

„Marc ist zudem ein echter Mentalitätsspieler. Auch durch diese Verpflichtung ist die Erwartungshaltung natürlich deutlich gestiegen“, sagt sein jetziger Coach Mike Schmalenberg. Gleich für zwei Jahre hat Brasnic in Beeck unterschrieben. „Wie schon meine vorherigen Stationen Aachen und Düren sehe ich auch Beeck als Projekt an, will hier keineswegs nur um die goldene Ananas spielen. Wir haben eine gute Truppe, wollen ganz oben mitspielen. Ich will jedenfalls immer gewinnen“, bekräftigt Brasnic. In Bonn habe er in der Regel aber nicht im Sturm, sondern auf der zentralen Position dahinter gespielt. „Klar habe ich einen Torriecher, kann links wie rechts abschließen. Doch ich kann eben auch gut den letzten Pass spielen.“

Dazu bringt er eine Qualität mit, die in Beecks Angriff bislang schon ein wenig gefehlt hat: eine gehörige Robustheit. „Grundsätzlich bin ich sicherlich ein umgänglicher Typ, doch auf dem Platz bin ich 90 Minuten ein anderer Mensch, kann da für meine Gegenspieler sehr eklig sein“, charakterisiert er selbst seine Spielweise – sicherlich Musik auch in Schmalenbergs Ohren. Natürlich ist Brasnic Beecks neuer Anker im Sturm, soll gerade die jungen Spieler führen und auch mitreißen.

Verbundenheit mit Aachen

Speziell in seiner Geburtsstadt Aachen muss er auch bleibenden Eindruck bei den Alemannia-Fans hinterlassen haben. Davon zeugen zumindest zahlreiche äußerst wohlwollende Kommentare in den einschlägigen sozialen Netzwerken zu seinem Wechsel – und auch Beeck selbst wird zu seinem Neuzugang beglückwünscht. „Ich bin eben ein Öcher Jung, war mit viel Herzblut dabei, war immer ehrlich, habe alles gegeben und hatte stets einen guten Kontakt zu den Fans“, merkt er dazu an.

Sehr überzeugt von seinen Qualitäten ist auch Beecks langjähriger Co-Trainer Dirk Ruhrig, der Brasnic während seiner Zeit in Düren intensiv kennenlernte – Ruhrig amtierte da als Sportdirektor: „Marc ist immer für 20 Tore gut, und das wird er auch in Beeck unter Beweis stellen. Dazu ist er auch menschlich ein richtig guter Typ, auf den lasse ich rein gar nichts kommen.“

Bereits im ersten Testspiel bei Oberligist RW Koblenz gab Brasnic eine erste Kostprobe seines Könnens, traf mit einem raffinierten Freistoß zum 1:1-Endstand. „Das war ein freches Tor, hat mir außerordentlich gut gefallen“, lobte Schmalenberg. Seitdem hat Brasnic schon einige weitere teils ebenfalls spektakuläre Treffer folgen lassen – erst recht erwünscht sind sie natürlich in der Meisterschaft.