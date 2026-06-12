Oderwitz fordert Görlitz – Striesen jagt Niesky im Verfolgerduell

– Foto: Steffen Gorks

In der Sachsenklasse Ost steht am 29. Spieltag der absolute Nervenkrieg auf dem Programm. Während der FSV 1990 Neusalza-Spremberg mit sagenhaften 70 Punkten bereits seit Wochen als meisterlicher Champion feststeht und die Korken knallen lassen kann, ist das Rennen hinter dem Thron völlig entbrannt. Der FV Eintracht Niesky hat sich mit 51 Punkten hauchdünn den zweiten Tabellenplatz geschnappt, doch der FSV Oderwitz 02 lauert mit nur einem einzigen Zähler Rückstand auf eine Gelegenheit zur Revanche. Am Tabellenende herrscht für die drei Aufsteiger aus Görlitz, Bannewitz und Zschachwitz nach den jüngsten Entscheidungen bereits bittere Gewissheit über den Gang in die Kreisoberliga, doch der Charaktertest auf dem grünen Rasen geht unerbittlich weiter.

Für den FSV Oderwitz 02 ist dieses Heimspiel die Chance zur totalen Rehabilitation nach dem schockierenden 0:5 Debakel im Wesenitztal. Mit 50 Punkten auf dem dritten Platz liegend, ist der zweite Rang nur einen Zähler entfernt. Das Hinspiel gegen den Aufsteiger aus Görlitz entschieden die Oderwitzer souverän mit 0:2 für sich. Der überragende Oliver Kahle avancierte damals zum Matchwinner, als er mit einem Doppelpack in der 39. Minute und 80. Minute den Auswärtssieg herbeiführte. Görlitz rangiert mit 19 Punkten auf Platz 14 und hat den Abstieg bereits vor Augen, bewies beim jüngsten 1:1 gegen Dohna jedoch großen Sportsgeist.

---

Der SV Chemie Dohna steht vor der schwerstmöglichen Aufgabe der Saison. Als Tabellenneunter mit 39 Punkten empfangen die Chemiker den unangefochtenen Meister, der mit 101 geschossenen Toren eine historische Marke durchbrochen hat. Das Hinspiel in der Oberlausitz war eine einseitige Angelegenheit und endete mit einem deutlichen 5:0 für den Champion. Filip Bareš traf bereits in der 6. Minute, Marius Riedel legte in der 52. Minute nach, und Tobias Draßdo glänzte mit einem Doppelpack in der 25. Minute per Foulelfmeter sowie in der 55. Minute. Zudem fiel in der 42. Minute ein weiterer Treffer für den Spitzenreiter. Dohna brennt nach der herben 1:5 Schlappe gegen Wesenitztal auf Schadensbegrenzung. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Dresden Striesen SG Striesen FV Eintracht Niesky Niesky 15:00 PUSH

Ein echtes Schlüsselspiel im Kampf um die Vizemeisterschaft steht in der Landeshauptstadt an. Die SG Dresden Striesen will nach der bitteren 1:5 Pleite beim Meister vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung leisten und den siebten Platz mit 44 Punkten verteidigen. Niesky reist als frischgebackener Tabellenzweiter mit 51 Punkten an und darf sich im Fernduell keinen Fehler erlauben. Das Hinspiel bot den Zuschauern pure Dramatik und endete mit einem knappen 2:1 für Niesky. Lukas Scharf traf in der 43. Minute zur Führung und sah später in der 65. Minute die Rote Karte. Julian Zieschang erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, ehe Lorenz Thomas in der 78. Minute für Striesen verkürzte. Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Nachdem wir in der vergangenen Woche dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zumindest noch einen Punkt sichern konnten, steht an diesem Wochenende die Auswärtspartie bei Dresden-Striesen an. Im Hinspiel bewies unsere Mannschaft große Moral und konnte trotz einer rund 25-minütigen Unterzahl am Ende den Sieg einfahren. Dass uns diesmal erneut keine leichte Aufgabe erwartet, dürfte jedem bewusst sein – zumal unser Kader personell etwas ausgedünnt ist, was die Herausforderung nicht einfacher macht. Umso mehr müssen wir von der ersten Minute an hochkonzentriert auftreten und über die gesamte Spielzeit hinweg unsere Leistung abrufen. Es wird nicht reichen, nur eine Halbzeit oder einzelne Phasen des Spiels überzeugend zu gestalten. Mit einem positiven Ergebnis wollen wir unseren zweiten Tabellenplatz festigen, bevor es in der kommenden Woche in das letzte Saisonspiel geht.“ ---

Morgen, 15:00 Uhr Radebeuler BC 08 Radebeul Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 II 15:00 PUSH

Im Weinbergstadion treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit breiter Brust auflaufen. Der Radebeuler BC 08 belegt mit 46 Punkten den fünften Tabellenplatz und hat sich zu einer echten Spitzenkraft der Liga entwickelt, was das jüngste 1:1 in Niesky bewies. Die Gäste der Reserve aus Bischofswerda reisen als Tabellenelfte an und bejubelten zuletzt einen wichtigen 3:0 Befreiungsschlag gegen Baselitz, der das Punktekonto auf 33 Zähler schraubte. Das Hinspiel war ein hart umkämpfter Schlagabtausch, der am Ende mit einem 1:1 Unentschieden keinen Sieger fand. Benno Töppel brachte Radebeul in der 58. Minute in Front, ehe Johannes Dolla in der 82. Minute den späten Ausgleich für die Schiebocker erzielte. Ezequiel Rosendo (Trainer, Radebeuler BC): „Die Jungs haben die Intensität im Training keineswegs gedrosselt, obwohl wir uns bereits in der absoluten Endphase der Saison befinden. Sie ziehen weiterhin hochmotiviert mit, und wir verfolgen unverändert unser Ziel: Wir wollen das Maximum an Punkten herausholen, um in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern. Im Hinspiel gegen Bischofswerda lagen wir mit 1:0 in Führung und hatten die Partie eigentlich fest im Griff. In der letzten Viertelstunde haben wir dann allerdings den Faden verloren, mussten den Ausgleich hinnehmen und hätten das Spiel am Ende fast sogar noch komplett abgegeben. Bis zur 70. Minute war das damals ein richtig starker Auftritt von uns. Für das Spiel morgen hoffe ich deshalb, dass wir mit genau demselben Willen und derselben Einstellung wie in den vergangenen Wochen auftreten und daran anknüpfen.“ ---

Der Radeberger SV empfängt als Tabellenvierter mit 48 Punkten das bereits feststehende Schlusslicht der Liga. Die Radeberger strotzen nach dem jüngsten 4:1 Erfolg gegen Bannewitz vor Spielfreude und wollen den vierten Rang im Endspurt untermauern. Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde war eine Demonstration der Macht, als Radeberg auswärts einen deutlichen 0:5 Kantersieg feierte. Jannik Haufe eröffnete damals in der 10. Minute den Torreigen, ehe Oliver Hirsch mit einem Doppelpack in der 12. und 28. Minute nachlegte. Mark Bürger besiegelte das Debakel für Zschachwitz mit zwei Toren in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, der 45.+3 Minute, sowie in der 65. Minute. Für den Tabellensechzehnten aus Zschachwitz geht es bei 18 Punkten nur noch um einen würdevollen Abschied aus der Spielklasse. Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „An diesem Wochenende steht unser letztes Heimspiel an, bei dem wir im Vorfeld natürlich auch einige Spieler verabschieden werden. Rund um die Partie erwartet uns ein echtes Fußball-Großwochenende auf unserem Platz, an dem von der Ü35 über die zweite bis hin zur ersten Mannschaft fast alle Teams im Einsatz sind. Den Abschluss macht am Sonntag die A-Jugend, bevor am Abend das große Public Viewing zum Deutschland-Spiel direkt bei uns auf dem Vereinsgelände ansteht – das ist erst einmal das tolle Rahmenprogramm rundherum. Sportlich haben sich die Jungs für die verbleibenden zwei Partien noch einmal eine ganz klare Zielstellung gesetzt: Wir wollen die beste Saison seit dem Aufstieg spielen und den bisherigen Rekord von 48 Punkten knacken. Um diese maximale Punkteausbeute zu erreichen, gilt es, gegen Zschachwitz von Beginn an mit voller Konzentration aufzutreten. Auch wenn der Gegner bereits sicher abgestiegen ist, werden wir die Aufgabe keineswegs unterschätzen. Wir wollen zu Hause einen ordentlichen Abschluss hinlegen und uns mit einem positiven Ergebnis von unseren Fans in die Sommerpause verabschieden.“ ---

So., 14.06.2026, 11:00 Uhr Post SV Dresden Post SV SV Wesenitztal Wesenitztal 11:00 PUSH

An der Hebbelstraße treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die im Mittelfeld für Furore sorgen. Der Post SV Dresden trennte sich zuletzt in einem wilden Derby mit 3:3 von Weixdorf und steht mit 31 Punkten auf dem zwölften Rang. Zu Gast ist der SV Wesenitztal, der nach der sensationellen 5:0 Demontage von Oderwitz auf einer absoluten Euphoriewelle schwimmt und den achten Platz mit 39 Punkten belegt. Die erste Begegnung in der Hinrunde war ein packender Krimi, den Wesenitztal knapp mit 3:2 gewann. Martin Schiefner in der 17. Minute und Nick Siegemund in der 45. Minute trafen zur Pausenführung. Maximilian Findeisen verkürzte in der 67. Minute, ehe Florian Kaps in der 77. Minute das 3:1 markierte. Jakob Schulz gelang in der 90. Minute nur noch der Anschluss für Dresden. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SG Weixdorf Weixdorf Hoyerswerdaer FC Hoyerswerda 15:00 PUSH

Die SG Weixdorf will den zehnten Platz mit 38 Punkten weiter festigen und empfängt den Hoyerswerdaer FC im heimischen Gehege. Das erste Duell der Saison endete mit einer faustdicken Überraschung, als Weixdorf auswärts einen knappen 0:1 Erfolg entführte. Das goldene Tor des Tages erzielte Dennis Richter in der 81. Minute. Hoyerswerda belegt aktuell den sechsten Rang mit 44 Punkten und untermauerte die gute Verfassung zuletzt mit einem souveränen 3:1 Heimsieg gegen Zschachwitz. Die Zuschauer dürfen ein taktisch geprägtes Spiel erwarten, in dem Nuancen entscheiden. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Bannewitz SV Bannewitz SV Aufbau Deutschbaselitz SV Aufbau 15:00 PUSH

Der bereits feststehende Absteiger aus Bannewitz empfängt den Tabellendreizehnten zu einem wichtigen Duell für Aufbau Deutschbaselitz. Für die Hausherren, die bei 18 Punkten auf dem fünfzehnten Rang liegen, geht es nur noch darum, sich anständig von der Liga zu verabschieden. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den Aufsteiger aus Deutschbaselitz, der einen deutlichen 4:0 Heimsieg feierte. Mathis Seifert erwischte damals einen Sahnetag und schoss Bannewitz mit einem Dreierpack in der 41. Minute, 43. Minute und 62. Minute im Alleingang ab. Mykyta Bespalov setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt. Baselitz hat 31 Punkte und will den elften Platz absichern.

Ronny Glöckner (Trainer, Aufbau Deutschbaselitz): „Am kommenden Wochenende bietet sich für uns die nächste große Chance, extrem wichtige Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Die Aufgabe in Bannewitz wird allerdings alles andere als einfach: Für den Gegner geht es um nichts mehr, weshalb sie völlig ohne Druck und befreit aufspielen können. Zudem veranstalten sie ein Fest, was solche Auswärtsspiele erfahrungsgemäß immer tückisch macht. Erschwerend kommt hinzu, dass es bei uns personell diesmal richtig schlecht aussieht.

Aber die Jungs wissen ganz genau, worum es geht. Es gilt jetzt, noch zweimal 90 Minuten lang – an diesem Wochenende und beim anschließenden Saisonfinale in Zschachwitz – alles auf dem Platz zu lassen, um unser großes Ziel zu erreichen. Die Mannschaft ist hoch fokussiert und wird auf dem Rasen die passende Antwort zeigen. Wir werden alles daran setzen, die schwierige Hürde in Bannewitz zu überspringen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________