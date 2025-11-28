 2025-11-28T07:03:18.113Z

Fast alle Spiele der Kreisberliga Dieburg/Odenwald sowie alle Partien der A-Liga sind am Wochenende ausgefallen. Sie sollen noch in diesem Jahr nachgeholt werden. (Symbolbild) Foto: Timo Babic/fupa
Odenwaldkreis: Nachholspiele noch in diesem Jahr

Nach dem Wintereinbruch kämpfen die Odenwälder Kreisober- und A-Ligisten gegen die Zeit: Die am vergangenen Wochenende abgesagten Spiele sollen alle noch 2025 nachgeholt werden.

Odenwald. Später als geplant gehen die Odenwälder Kreisober- und A-Ligisten in die Winterpause. Der Grund: Sämtliche Spiele, die am Wochenende abgesagt worden waren, wurden von Klassenleiter Markus Walter noch 2025 neu terminiert.

In der Kreisoberliga treffen SSV Brensbach und TSG Steinbach am Donnerstag, 4. Dezember (19.30 Uhr) aufeinander. Am Sonntag, 7. Dezember, heißt es: Hassia Dieburg – SG Bad König/Zell, SG Mosbach/Radheim – SG Rimhorn/Neustadt, Viktoria Urberach – TV Fränkisch-Crumbach (alle 14 Uhr), TS Ober-Roden II – TSV Höchst (15 Uhr). Am Samstag, 13. Dezember, wird das Jahr mit dem Spiel TSV Lengeld – SV Lützel-Wiebelsbach (14 Uhr) beendet. Auch in der A-Liga wird vorrangig am 7. Dezember nachgeholt. Nur die Partien FV Mümling-Grumbach – SG Sandbach und KSV Reichelsheim – Türkiyemspor Breuberg finden schon am Mittwoch, 3. Dezember (19 Uhr), statt. Sonntags (14 Uhr) stehen folgende Paarungen an: Türkspor Beerfelden – SG Nieder-Kainsbach, SV Gammelsbach – FC Finkenbachtal, SV Hummetroth II – TSV Höchst II, SG Rothenberg – TSV Seckmauern II, TSV Sensbachtal – FSV Erbach und KSG Vielbrunn – VfL Michelstadt.



Christopher FrankAutor