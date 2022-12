Odenwald: Nur vier Partien in B- und C-Liga

In B- und C-Liga rollte der Ball am Wochenende nur auf vier Plätzen. – Foto: Timo Babic

ODENWALDKREIS. Zahlreiche witterungsbedingte Absagen in den Kreisligen B und C ließen das Programm auf insgesamt vier Partien zusammenschrumpfen. In der B-Liga nutzte Spitzenreiter TSV Neustadt die Tatenlosigkeit der Konkurrenz und baute mit einem souveränen 4:1 bei seinem Verfolger TSV Günterfürst II die Tabellenführung aus. Auch in der C-Liga demonstriert die SSV Brensbach II Konstanz auf der Spitzenposition. Im Derby beim TV Fränkisch-Crumbach II gab es eine 3:2-Punktlandung.

Die Platzherren agierten defensiv ausgerichtet, stellten in der eigenen Hälfte geschickt die Räume zu. Sie waren ja auch gewarnt, Neustadt ist die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Neustadt erwischte einen glänzenden Spieltag, war mit jedem Angriff gefährlich: Dominik Hallstein (25.) und Joshua Schmidt (28., 44.) nutzten auch konsequent drei Gelegenheiten zur klaren Pausenführung. Auch nach der Pause blieb der Gast konzentriert. Nils Ebke (70.) brachte die Vorentscheidung an. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer (80.) nichts mehr. „Günterfürst hatte heute in der zweiten Hälfte nichts mehr entgegenzusetzen“, umriss Neustadts Trainer die Spitzenbegegnung.

Spieltext Michelstadt II - Mü.-Grumbach II Lange Zeit war die Begegnung torlos, dann war es ausgerechnet ein Eigentor von Jonathan Ihrig (57.), das die Michelstädter in Führung brachte. Justin Niederhaus erhöhte nach 70 Minuten auf 2:0. In einer umkämpften Schlussphase war der VfL an diesem Tag einfach konsequenter in der Chancenverwertung: Mortaza Alizada legte nach 83 Minuten mit dem 3:0 den Deckel auf die Begegnung. C-Liga:

Schon die erste Hälfte gehörte den Gästen: Simon Trumpfheller (26.) traf nach mustergültigem Pass von Malte Schneider zum 0:1. Zehn Minuten später war es dann Schneider selbst, der nach Vorarbeit von Philipp Bardohl auf 0:2 erhöhte. Noch vor dem Seitenwechsel korrigierte Ibrahim Karakas (40., Foulelfmeter) auf 1:2. Brensbach besaß in der ersten Hälfte die Mehrzahl an Chancen, Georg Eidenmüllers Eckball (44.) landete am Aluminiumgehäuse. Nach der Pause war es erneut Krarakas (59., Foulelfmeter), der egalisierte. In der 90. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Christoph Bardohl markierte das 2:3. „Anfangs ist uns nicht so viel gelungen, hatten trotzdem einige Möglichkeiten. Der Gast trat zielstrebig auf, gewann sicherlich nicht unverdient“, sagte Marcus Weber vom Turnverein.