Odense BK trennt sich nach Saisonauftakt von Alexander Zorniger

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Der Fehlstart auf dem Rasen war denkbar knapp: Am 1. Spieltag musste sich Odense mit 0:1 bei Viborg FF geschlagen geben. Doch ausschlaggebend für die plötzliche Demission schien weniger das resultierende Ergebnis, sondern die fehlende gemeinsame Nenner zwischen dem 58-jährigen Fußballlehrer und den Verantwortlichen zu sein.

Odenses Sportdirektor Troels Bech stellte klar, dass man nach dem gelungenen Aufstieg im Sommer 2025 und dem anschließenden Klassenerhalt auf Tabellenplatz 8 nun die nächste Entwicklungsstufe anstrebe. „Unser Ziel war es, gemeinsam einen Weg in die Zukunft zu finden. Leider mussten wir feststellen, dass es uns nicht gelungen ist, eine gemeinsame Linie in Bezug auf Kultur und Identität zu finden – ein Punkt, der für uns von entscheidender Bedeutung ist“, kommentierte Bech die Trennung.

Zorniger hatte den dreimaligen dänischen Meister im Sommer 2025 übernommen und besaß ursprünglich einen Vertrag bis 2028. Für den ehemaligen Bundesliga-Trainer (u. a. VfB Stuttgart, RB Leipzig und SpVgg Greuther Fürth) endet damit sein zweites Engagement im dänischen Oberhaus früher als gedacht. Zuvor hatte der Schwabe von 2016 bis 2019 erfolgreich Brøndby IF betreut und 2018 den Pokalsieg gefeiert.