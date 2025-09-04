Odenkirchens Traumstart ist für Coach Sommer nur eine "Momentaufnahme"

Doch im Angesicht einiger punktuellen Verstärkungen im vergangenen Transfersommer hatten Kenner die SpVg Odenkirchen durchaus schon auf dem Zettel für eine wesentlich stärkere Saison, das spielerische Potenzial scheint die Mannschaft nun schon früh auszuschöpfen.

Eine besondere Vorgeschichte hat der nun stattfindende sportliche Aufschwung dennoch. In der Saison 2023/24 führte Trainer Simon Sommer die Mannschaft damals zum souveränen Meistertitel in der A-Liga. Das Amt des Übungsleiters übernahm auf der nächsthöheren Ebene zunächst Damian Schriefers, der nach einem halben Jahr sein Doppelamt als Cheftrainer und Sportlicher Leiter aufgab.

Zur Hilfe eilte erneut Sommer als Cheftrainer, ebenso wie Assistent Wolfgang Brück. Die Ausgangssituation in der Bezirksliga hieß nun jedoch knallharter Abstiegskampf: "Als Wolla und ich die Mannschaft im vergangenen Winter wieder übernommen haben, war das schon eine emotionale Geschichte. Die Jungs, mit denen man in der Vorsaison so souverän aufgestiegen ist, abgeschlagen im Tabellenkeller zu sehen, war für uns eine völlig neue Situation", berichtet Sommer.

Odenkirchen mühte sich in der Rückrunde in die Abstiegsrelegation, wo man sich in zwei Spielen souverän gegen den 1. FC Mönchengladbach durchsetzte. "Dass wir den Klassenerhalt am Ende gepackt haben, war für uns alle überwältigend. Daher freue ich mich jetzt einfach, dass die Arbeit Früchte trägt und die Jungs sich für Ihre Hingabe mit dieser schönen Momentaufnahme belohnen."

Gerade in Anbetracht des hart umkämpften Klassenerhalts betont Sommer: "Wir alle tun aber gut daran, die Tabellensituation nach drei Spieltagen noch nicht zu überbewerten."

Grundverstärkter Kader zeigt Wirkung

Mit der vollen Punkteausbeute spielte sich Odenkirchen zum Saisonstart nämlich in den Vordergrund. Eine wesentliche Rolle dürften einige punktuelle wie hochkarätige Zugänge aus dem vergangenen Transfersommer gespielt haben. Unter anderem mit Justin Butterweck, Pascal und Sven Moseler (alle VfL Jüchen-Garzweiler) oder auch Serkan Pacali (SF Neuwerk) sind die Odenkirchener in allen Mannschaftsteilen nämlich noch einmal besser vertreten: "Wir wollten eine Mannschaft stellen, die einerseits sportlich ambitioniert ist und sich andererseits zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert", berichtet Sommer. "Durch die vielen persönlichen Verbindungen ist uns das super gelungen. Das hat uns auch dabei geholfen, schneller als vielleicht gewöhnlich zusammenzuwachsen."

Im nun zweiten Bezirksliga-Jahr ist es deshalb auch möglich, mit einer neuen Herangehensweise an die Punktspiele heranzutreten: "Der Fußball, den wir in der vergangenen Rückrunde gespielt haben, hatte wenig mit meiner Philosophie zu tun. Es ging darum zu schauen: Was gibt der Kader her? Welche Profile haben wir? Wie ist der Fitnesszustand?", rekapituliert Sommer die schwierige Rückrunde der Vorsaison. "Das hat sich durch die neu geschaffenen Strukturen nun geändert. Wir konnten uns in der Vorbereitung viel erarbeiten und agieren wesentlich mutiger. Mit Ball spielen wir sehr variabel. Gegen den Ball haben wir eine klare Linie."

Mit Demut an die kommenden Aufgaben

Im üblicherweise so schwierigen zweiten Jahr nach dem Aufstieg kann sich Odenkirchen also in einem neuen, grundverbesserten Licht zeigen. Bedeutet aber nicht, dass Sommer neben dem aktuell herrschenden Aufschwung auch das ein oder andere Formtief ausschließt: "In dieser Saison liegt die Leistungsdichte extrem nah beieinander. Ich gehe davon aus, dass kein Team vorne wegmarschieren wird und dass uns eine Menge heiße Duelle mit offenem Ausgang erwarten."

Ein Saisonziel, geschweige denn eine Kampfansage an die Konkurrenz, ist dem 33-jährigen Chefcoach an dieser Stelle also auch nicht zu entlocken. Auch ihm ist bewusst, dass die hervorragende Ausgangslage im anspruchsvollen Freitagabendspiel gegen Vizemeister OSV Meerbusch schon wieder auf den Prüfstein gelegt wird. Doch klar ist, dass die SpVg Odenkirchen das Image des Kellerkinds aus der Vorsaison bis auf Weiteres erstmal abgestreift hat.