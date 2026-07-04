Odenkirchens Reserve garantiert Spektakel – in beide Richtungen Kreisliga A: Mit dem Abstiegskampf hatte Odenkirchen II in der abgelaufenen Saison nichts zu tun. Stattdessen bot die Mannschaft von Trainer Markus Anders viel Offensivpower, agierte in der Defensive jedoch mitunter zu riskant. Dennoch ist eine positive Entwicklung unverkennbar. von Niklas Bien · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Eine turbulente Saison für Odenkirchen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Seit 2023 spielt die Reserve der SpVg Odenkirchen wieder in der Kreisliga A – und hatte auch im dritten Jahr nach dem Wiederaufstieg so gut wie nichts mit dem Abstieg zu tun. Der achte Platz in der abgelaufenen Saison bedeutet nach Rang zwölf und zehn in den Vorjahren sogar noch eine Steigerung. „Wir sind zufrieden. Es geht stetig nach oben“, sagt Cheftrainer Markus Anders, dem vor drei Jahren – damals noch als Spielertrainer – der Aufstieg ins Kreisoberhaus gelang.

Das war gut in der Saison Offensiv gehörte der Tabellenachte zur Spitzengruppe. Mit 69 Treffern stellte Odenkirchen den viertbesten Angriff der Liga und erzielte gleich neunmal vier oder mehr Tore in einem Spiel. „Wir haben eine hervorragende Offensive und ein tolles Mannschaftsgefüge. Die Stimmung ist immer gut – selbst, wenn wir mal zwei Spiele in Folge verloren haben“, sagt Anders. Das war nicht gut in der Saison Neben dem Licht der vielen Tore gibt es auch den Schatten der zahlreichen Gegentore: 80 an der Zahl – nur Schlusslicht Red Stars kassierte mehr. Gerade individuelle Fehler trieben diese Zahl in die Höhe. „Wir spielen gerne nach vorne. Das birgt die Gefahr, dass du in einen Konter läufst. Hinzu kommt aber, dass wir 40 Tore bekommen haben, bei denen wir dem Gegner den Ball in den Fuß spielen, er durchläuft und trifft“, erklärt Anders.

Spieler der Saison Tobias Kamper hatte mit 20 Toren großen Anteil an der Offensivstärke des Tabellenachten. „Der Junge ist sehr agil, weiß, wann er loslaufen muss, und hat einen guten Abschluss“, sagt Anders. Darüber hinaus hob der Cheftrainer vor allem den vielseitig einsetzbaren Felix Zimmermann und Keeper Marvin Spinnrath hervor. „Ohne Marvin hätten wir hinten wahrscheinlich die 100 Gegentore geknackt, er hat eine ganze Menge rausgeholt“, betont der 38-Jährige. So geht es weiter Der Kader bleibt beinahe komplett zusammen. Mittelfeldmann Michael Nelißen kehrt zum Ligakonkurrenten SV Schelsen zurück. „Michael ist ein überragender Mensch und ein super Sportler. Wir haben weiterhin ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Anders. Darüber hinaus schließt sich Andre Garcia der dritten Mannschaft der Schelsener an. Neben den üblichen Verstärkungen aus der ersten Mannschaft stehen zwei externe Neuzugänge fest: Albion Hajra kommt von Blau-Weiß Wickrathhahn, Marcel Bock wechselt vom TuS Liedberg nach Odenkirchen. Der 21-jährige Defensivspieler Hajra stammt aus der Jugend der Sportvereinigung und kehrt nun nach zweieinhalb Jahren zurück.