Allgemeines
Odenkirchen erholt sich vom Pokalaus.
Odenkirchen erholt sich vom Pokalaus.

Odenkirchen wieder Tabellenführer, Spektakel geht an Fischeln

Bezirksliga Niederrhein 3: Fischeln siegt im Spektakel, Tönisberg mit Kantersieg – Brüggen bleibt souverän, neuer Tabellenführer ist die SpVg Odenkirchen, denn Meerbusch unterlag im Topspiel gegen Neuwerk.

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der VfR Krefeld-Fischeln gewann ein packendes Duell in St. Tönis, während der VfL Tönisberg mit einem 7:0-Auswärtssieg in Lürrip glänzte. Die Sportfreunde Neuwerk überzeugten im Heimspiel gegen den OSV Meerbusch, TuRa Brüggen bleibt mit einem klaren 4:0 in der Erfolgsspur. Neuer Tabellenführer ist die SpVg Odenkirchen.

Gestern, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
4
+Video

Sieben Tore, ständiger Wechsel der Führung – das Duell zwischen dem SC St. Tönis II und dem VfR Krefeld-Fischeln bot beste Unterhaltung. Früh traf Fabio Mariano zum 1:0, doch Safer Erdogan und Ndrin Maloku drehten die Partie binnen Minuten. Dieumerci Kyanga glich noch vor der Pause aus, und erneut Mariano brachte die Hausherren mit dem 3:2 zur Halbzeit in Front. Nach dem Wechsel legte Fischeln wieder zu: Maloku sorgte für den Ausgleich, ehe Joker Niklas Geraets in der 86. Minute den späten Siegtreffer erzielte. Fischeln hat sich im Mittelfeld vorgearbeitet, bleibt aber hinter der Oberliga-Reserve.

SC St. Tönis 1911/20 II – VfR Krefeld-Fischeln 3:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano (82. Tobias Jan Honacker), Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (80. Nils Hoppe), Noel Dias Ferreira Souto (18. Marcel Goretzki), Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak (65. Leonard Stiels), Luke Hamers, Ben Cedric Horst, Philipp Kösters (73. Patrick Bowski), Dieumerci Kyanga - Trainer: Florian Verhaag
VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Marc Jean Lacroix, Leonidas Theodoros Altstaedten (50. Daniel Viktor Weiz), Dominik Zagrovic (60. Niklas Geraets), Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (84. Simon Nicklas Brocker), Abdulhadi Alamad (69. Aljusan Jasarov), Safer Erdogan, Ben Schubert, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik (60. Florian Leisten) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabio Mariano (10.), 1:1 Safer Erdogan (12.), 1:2 Ndrin Maloku (17.), 2:2 Dieumerci Kyanga (29.), 3:2 Fabio Mariano (45.), 3:3 Ndrin Maloku (53.), 3:4 Niklas Geraets (86.)

Gestern, 16:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
7
Abpfiff
Ein Debakel erlebte der SV Lürrip im Heimspiel gegen den VfL Tönisberg. Noch zur Pause lag das Team von Trainer Markus Lehnen nur 0:1 zurück, ehe die Gäste nach dem Seitenwechsel förmlich explodierten. Innerhalb von knapp 20 Minuten trafen Cihan Mustafa Rüzgar, Tim Couball und Manuel Franken dreimal, bevor erneut Franken, Daniel Franken und Ronaldo Onuzi das Ergebnis auf 7:0 hochschraubten. Während sich Tönisberg nach vornrobbt, bleibt Lürrip sieglos.

SV Lürrip – VfL Tönisberg 0:7
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marc Klunk, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Markus Lehnen
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan (77. Jawad Ebrahimi), Janik Dünwald (70. Noah Kubsda), Tim Couball, Lukas Koprek, Manuel Franken (77. Ronaldo Onuzi), Brian Dollen (64. Bertan Josua Yildiz), Cihan Mustafa Rüzgar (64. Daniel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Brian Dollen (43.), 0:2 Cihan Mustafa Rüzgar (51.), 0:3 Tim Couball (60.), 0:4 Manuel Franken (63.), 0:5 Manuel Franken (77.), 0:6 Daniel Franken (81.), 0:7 Ronaldo Onuzi (83.)

Gestern, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
1
Abpfiff
+Video

Mit einer starken Anfangsphase legten die Sportfreunde Neuwerk den Grundstein für den Heimsieg gegen den OSV Meerbusch. Schon nach sechs Minuten traf Christian Schultz, kurz darauf erhöhte Lasse Buschmann – und derselbe Spieler machte nach einer halben Stunde das 3:0 perfekt. Erst in der Schlussphase gelang Marc Rommel der Ehrentreffer für den OSV, der zuvor kaum Lücken fand. Neuwerk zieht damit mit dem Tabellenführer gleich.




Sportfreunde Neuwerk – OSV Meerbusch 3:1
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann (79. Sven Bjarne Witt), Leon Troschka, Lasse Buschmann (83. Tom Jonas Jakobs), Leon Jansen (47. Malte Krüger), Marwan El Khoulati Haroun (90. Dominik Klouth), Emmanuel Adu, Christian Schultz (61. Berkan Dursun) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (61. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer (80. Erijon Syla), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia (54. Ben Israil) - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Farbod Poorvash - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Christian Schultz (6.), 2:0 Lasse Buschmann (12.), 3:0 Lasse Buschmann (32.), 3:1 Marc Rommel (85.)

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
2
1
Abpfiff
+Video
Der TSV Krefeld-Bockum erkämpfte sich einen wichtigen Heimsieg. Sam Ghebreamlak Seghid brachte seine Farben früh in Front, doch Till Konietz glich kurz nach der Pause aus. Fünf Minuten später stellte Malte Latosinszky auf 2:1 – eine Führung, die der TSV trotz Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Miguel Basalic über die Zeit brachte.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1
4
Abpfiff
Deutlich geschlagen musste sich die DJK Fortuna Dilkrath dem CSV Marathon Krefeld geschlagen geben. Fritz Fiedler traf doppelt, Almir Arapovic und Joker Dennis Lerche legten nach. Lediglich Moritz Münten konnte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
3
3
Abpfiff
Ein Spiel mit offenem Visier lieferten sich der 1. FC Mönchengladbach und der SSV Grefrath. Nach wechselhaftem Verlauf führte Mönchengladbach durch Treffer von Salk, Massamba und Calenus schon 3:1, ehe Grefrath spät Moral zeigte. Gerrit Lenssen und Timo Claßen sorgten für den späten Ausgleich, während eine Rote Karte gegen Christopher Claeren den Abend überschattete.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
2
2

Der 1. FC Viersen startete furios und führte bereits nach einer Minute durch Nanouk Dünnwald, doch Tom Genzen glich rasch aus. In einer ausgeglichenen Partie brachte Marvin Struckmann die Hausherren kurz vor Schluss erneut in Front – vergeblich: In der Nachspielzeit sorgte Keltone Silva für den umjubelten Ausgleich. Für Nettetal ein Punktgewinn, für Viersen eine verpasste Chance.

Heute, 15:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
2
3
Abpfiff
Die SpVg Odenkirchen bewies in Wickrath Moral. Zwar brachte Jan Meuser den TuS früh in Führung, doch die Gäste drehten die Partie binnen weniger Minuten durch Andrej Ferderer und Pascal Moseler. Als Luis Erkelentz sofort ausglich, deutete vieles auf ein Remis hin. Doch in der Nachspielzeit traf Joker Semir Purisevic zum 3:2 – ein spätes Happy End für den neuen Tabellenführer.

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
4
0
Abpfiff
Souverän, effizient, dominant – der Auftritt von TuRa Brüggen gegen Türkiyemspor Mönchengladbach ließ keine Zweifel am Sieger. Nils Bonsels eröffnete den Torreigen, Dennis Coenen, Erik Pöhler und Philipp Cox schraubten das Ergebnis auf 4:0. Brüggen schießt sich auf Platz zwei.

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

