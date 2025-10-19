Odenkirchen wieder Tabellenführer, Spektakel geht an Fischeln

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der VfR Krefeld-Fischeln gewann ein packendes Duell in St. Tönis, während der VfL Tönisberg mit einem 7:0-Auswärtssieg in Lürrip glänzte. Die Sportfreunde Neuwerk überzeugten im Heimspiel gegen den OSV Meerbusch, TuRa Brüggen bleibt mit einem klaren 4:0 in der Erfolgsspur. Neuer Tabellenführer ist die SpVg Odenkirchen.
Sieben Tore, ständiger Wechsel der Führung – das Duell zwischen dem SC St. Tönis II und dem VfR Krefeld-Fischeln bot beste Unterhaltung. Früh traf Fabio Mariano zum 1:0, doch Safer Erdogan und Ndrin Maloku drehten die Partie binnen Minuten. Dieumerci Kyanga glich noch vor der Pause aus, und erneut Mariano brachte die Hausherren mit dem 3:2 zur Halbzeit in Front. Nach dem Wechsel legte Fischeln wieder zu: Maloku sorgte für den Ausgleich, ehe Joker Niklas Geraets in der 86. Minute den späten Siegtreffer erzielte. Fischeln hat sich im Mittelfeld vorgearbeitet, bleibt aber hinter der Oberliga-Reserve.
SC St. Tönis 1911/20 II – VfR Krefeld-Fischeln 3:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano (82. Tobias Jan Honacker), Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster (80. Nils Hoppe), Noel Dias Ferreira Souto (18. Marcel Goretzki), Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak (65. Leonard Stiels), Luke Hamers, Ben Cedric Horst, Philipp Kösters (73. Patrick Bowski), Dieumerci Kyanga - Trainer: Florian Verhaag
VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Marc Jean Lacroix, Leonidas Theodoros Altstaedten (50. Daniel Viktor Weiz), Dominik Zagrovic (60. Niklas Geraets), Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich (84. Simon Nicklas Brocker), Abdulhadi Alamad (69. Aljusan Jasarov), Safer Erdogan, Ben Schubert, Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik (60. Florian Leisten) - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabio Mariano (10.), 1:1 Safer Erdogan (12.), 1:2 Ndrin Maloku (17.), 2:2 Dieumerci Kyanga (29.), 3:2 Fabio Mariano (45.), 3:3 Ndrin Maloku (53.), 3:4 Niklas Geraets (86.)
SV Lürrip – VfL Tönisberg 0:7
SV Lürrip: Tim Bekkers, Mirko Subasic, Mike Wieser, Marc Klunk, Michael Zota, Silvio Cancian, Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Markus Lehnen
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan (77. Jawad Ebrahimi), Janik Dünwald (70. Noah Kubsda), Tim Couball, Lukas Koprek, Manuel Franken (77. Ronaldo Onuzi), Brian Dollen (64. Bertan Josua Yildiz), Cihan Mustafa Rüzgar (64. Daniel Franken) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Brian Dollen (43.), 0:2 Cihan Mustafa Rüzgar (51.), 0:3 Tim Couball (60.), 0:4 Manuel Franken (63.), 0:5 Manuel Franken (77.), 0:6 Daniel Franken (81.), 0:7 Ronaldo Onuzi (83.)
Sportfreunde Neuwerk – OSV Meerbusch 3:1
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann (79. Sven Bjarne Witt), Leon Troschka, Lasse Buschmann (83. Tom Jonas Jakobs), Leon Jansen (47. Malte Krüger), Marwan El Khoulati Haroun (90. Dominik Klouth), Emmanuel Adu, Christian Schultz (61. Berkan Dursun) - Co-Trainer: Timo Rheindorf - Co-Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann, Marvin Höffges (61. Andrea Spada), Frederic Klausner, Jonas Kunft, Junior Rainer Dos Santos Steuer (80. Erijon Syla), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger, Saba Khargelia (54. Ben Israil) - Trainer: Dominik Voigt
Schiedsrichter: Farbod Poorvash - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Christian Schultz (6.), 2:0 Lasse Buschmann (12.), 3:0 Lasse Buschmann (32.), 3:1 Marc Rommel (85.)
Der 1. FC Viersen startete furios und führte bereits nach einer Minute durch Nanouk Dünnwald, doch Tom Genzen glich rasch aus. In einer ausgeglichenen Partie brachte Marvin Struckmann die Hausherren kurz vor Schluss erneut in Front – vergeblich: In der Nachspielzeit sorgte Keltone Silva für den umjubelten Ausgleich. Für Nettetal ein Punktgewinn, für Viersen eine verpasste Chance.
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - DJK Fortuna Dilkrath
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Viersen
So., 26.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 26.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 26.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SV Lürrip
So., 26.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuS Wickrath
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24