Odenkirchen sticht den 1. FC aus

Die SpVg Odenkirchen hat am Mittwochabend vorgelegt und das erste Spiel der Entscheidungsrunde um Platz 14 und den damit direkten Klassenverbleib in der Bezirksliga gegen den 1. FC Mönchengladbach gewonnen. Vor rund 550 Zuschauern auf der heimischen „Hans und Hermann Trützschler Sportanlage“ drehten die Odenkirchener in der zweiten Halbzeit auf und schlugen den Stadtrivalen mit 2:0 (1:0).

Nach einer ausgeglichen Anfangsphase hatte die Sportvereinigung zunächst mehr Ballbesitz. Die gefährlicheren Torchancen hatten allerdings die Westender. Nach einem Pass in die Tiefe, konnte Odenkirchens Marcel Schulz den Schuss von Leo Stegner (19. Minute) im letzten Moment blocken. Die Gäste blieben auch in der Folge in der Offensive überlegen. Ein kapitaler Bock in der Hintermannschaft des 1. FC sorgte etwas überraschend aber kurz vor der Halbzeit für das 1:0 der Hausherren. Nachdem sich Adam Mesrour und Torwart Elias Wilms vom 1. FC nicht einig waren, wer zuerst zum Ball geht, nutzte Robin Wolf (40.) die Chance und setzte den Ball aus halblinker Position über die Linie.

Entschieden wurde die Partie dann in der 82. Minute durch einen Doppelwechsel mit Folgen. Odenkirchens Torwart Paul Breitewischer musste wegen eines ausgekugelten Fingers ausgewechselt werden. Für ihn rückte Marvin Spinnrath zwischen die Pfosten. Zudem nahm Trainer Simon Sommer Andrej Ferderer vom Feld und wechselte Thomas Fialkowski ein, der eigentlich für das Reserveteam des Vereins in der Kreisliga A aufläuft.

Wenige Augenblicke später läutete ein langer Abschlag von Spinnrath das 2:0 ein. Nach mehreren Stationen spielte Wolf dann den entscheidenden Pass auf Fialkowski (85.), der den Ball unten links im Tor versenkte. Beinahe wäre Wolf dann sogar noch das 3:0 geglückt. FC-Torwart Wilms war etwas aufgerückt. Wolf fasste sich ein Herz und versuchte es aus der eigenen Hälfte. Der Ball flog jedoch knapp am Tor vorbei. Beim 2:0 blieb es.

„Wir waren in der ersten Halbzeit gut im Spiel und müssen vielleicht das eine Tor machen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann in ein paar Situationen nicht gut verteidigt und sind auch etwas von unserer Linie abgekommen“, resümierte 1. FC-Trainer Michael Stegner. Personell ging seine Mannschaft auf dem Zahnfleisch. So fehlten unter anderem die Stammkräfte Anton Müller und Jan Pflipsen. „Das haben wir so schnell nicht kompensiert bekommen. Trotzdem war die Leistung okay. Klar ist aber auch, dass wir ein paar Sachen abstellen müssen. Wir werden im Rückspiel jetzt alles versuchen“, so Stegner abschließend.

Kraftanstrengung für Odenkirchen

Und sein Kollege Simon Sommer von Odenkirchen analysierte: „Man hat gemerkt, dass das Sonntags-Spiel, was viel Kraft gekostet hat, noch gar nicht so lange weg war bei uns. Am Anfang haben uns daher noch die Körner gefehlt.“ In der zweiten Halbzeit habe man wiederum beim FC schwindende Kräfte gespürt.. „Das gute war, das wir dann nachlegen konnten und frische Leute ins Spiel gebracht haben. Dadurch hat sich das Blatt dann gewendet. Das 1:0 haben wir natürlich zu einem wichtigen Zeitpunkt erzielt, das hat uns dann auch noch mal etwas Rückenwind gegeben“, fasste Sommer zusammen.

Das Rückspiel der Entscheidungsrunde findet nun am kommenden Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage Rönneter statt. Der Sieger der Entscheidungsrunde schafft dabei direkt den Klassenerhalt. Der Verlierer erhält durch die anschließende Relegationsrunde gegen den Entscheidungsrunden-Verlierer der Bezirksliga, Gruppe 5, eine zweite Chance auf den Klassenerhalt.