Odenkirchen springt auf 1, Lürrip verliert fast zweistellig

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Topspiel zwischen dem VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk wurde abgebrochen, jetzt ist die SpVg Odenkirchen nach einem Comeback-Sieg gegen CSV Marathon neuer Tabellenführer.
Als punktgleicher Verfolger hatte Odenkirchen nach dem Abbruch die Chance, Tabellenführer der Gruppe 3 zu werden, aber danach sah es nach einer halben Stunde nicht aus. Der CSV Marathon Krefeld führte durch Tore von Emre Özkaya und Dennis Lerche mit 2:0. Damit waren die Krefelder in der Live-Tabelle in der Tabelle sogar selbst die Nummer eins der Liga, doch die Hausherren schlugen noch vor der Pause zurück! Robin Wolf (36.) und der zweifache Pascal Moseler (39. & 45.+2) drehten für Odenkirchen das Spiel und zogen Marathon die Zähne, denn in der Schlussphase traf Andrej Ferderer per direktem Freistoß und Wolf zum 5:2-Endstand. Damit ist Odenkirchen unabhängig von den Ergebnissen am Sonntag die Nummer eins der Liga - und das als Teilnehmer an der Relegation um den Klassenerhalt im Juni.
SpVg Odenkirchen – CSV Marathon Krefeld 5:2
SpVg Odenkirchen: Andre Dietze, Marcel Schulz, Tobias Krämer (65. Sven Moseler), Ayman Kaibouss, Robin Wolf, Philipp Bäger, Konstantine Jamarishvili (65. Vincent Schleifer), Pascal Moseler (85. Tom Salentin), Metin Türkay, Andrej Ferderer (90. Simon Beermann), Evgenij Pogorelov (80. Anton Höpfner) - Trainer: Simon Sommer
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Marcel Lüft, Harun Aydin, Burak Akarca, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emre Özkaya (18.), 0:2 Dennis Lerche (30.), 1:2 Robin Wolf (36.), 2:2 Pascal Moseler (39.), 3:2 Pascal Moseler (45.+2), 4:2 Andrej Ferderer (72.), 5:2 Robin Wolf (84.)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld