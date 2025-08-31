 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Bitterer Start für den SV Lürrip!
Bitterer Start für den SV Lürrip! – Foto: Sascha Hohnen

Odenkirchen springt auf 1, Lürrip verliert fast zweistellig

Bezirksliga Niederrhein 3: Das Topspiel zwischen dem VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk wurde abgebrochen, jetzt ist die SpVg Odenkirchen nach einem Comeback-Sieg gegen CSV Marathon neuer Tabellenführer.

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Das Topspiel zwischen dem VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk wurde abgebrochen, jetzt ist die SpVg Odenkirchen nach einem Comeback-Sieg gegen CSV Marathon neuer Tabellenführer.

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Abgebrochen
Das Bezirksliga-Topspiel zwischen VfL Tönisberg und Sportfreunde Neuwerk wurde spät abgebrochen - mehr an dieser Stelle.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
5
2

Als punktgleicher Verfolger hatte Odenkirchen nach dem Abbruch die Chance, Tabellenführer der Gruppe 3 zu werden, aber danach sah es nach einer halben Stunde nicht aus. Der CSV Marathon Krefeld führte durch Tore von Emre Özkaya und Dennis Lerche mit 2:0. Damit waren die Krefelder in der Live-Tabelle in der Tabelle sogar selbst die Nummer eins der Liga, doch die Hausherren schlugen noch vor der Pause zurück! Robin Wolf (36.) und der zweifache Pascal Moseler (39. & 45.+2) drehten für Odenkirchen das Spiel und zogen Marathon die Zähne, denn in der Schlussphase traf Andrej Ferderer per direktem Freistoß und Wolf zum 5:2-Endstand. Damit ist Odenkirchen unabhängig von den Ergebnissen am Sonntag die Nummer eins der Liga - und das als Teilnehmer an der Relegation um den Klassenerhalt im Juni.

SpVg Odenkirchen – CSV Marathon Krefeld 5:2
SpVg Odenkirchen: Andre Dietze, Marcel Schulz, Tobias Krämer (65. Sven Moseler), Ayman Kaibouss, Robin Wolf, Philipp Bäger, Konstantine Jamarishvili (65. Vincent Schleifer), Pascal Moseler (85. Tom Salentin), Metin Türkay, Andrej Ferderer (90. Simon Beermann), Evgenij Pogorelov (80. Anton Höpfner) - Trainer: Simon Sommer
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Marcel Lüft, Harun Aydin, Burak Akarca, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emre Özkaya (18.), 0:2 Dennis Lerche (30.), 1:2 Robin Wolf (36.), 2:2 Pascal Moseler (39.), 3:2 Pascal Moseler (45.+2), 4:2 Andrej Ferderer (72.), 5:2 Robin Wolf (84.)

Heute, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
9
Abpfiff
Der SV Lürrip bleibt weiter völlig von der Rolle und erlebte gegen Absteiger Fortuna Dilkrath ein absolutes Heimdebakel. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel verkürzte Lürrip auf 2:4, doch die Initialzündung blieb aus, stattdessen kassierte der Kreisliga-Meister aus Mönchengladbach-Viersen ab der 71. Minute fünf weitere Treffer zu einer deftigen 2:9-Packung. Moritz Münten setzt seinen starken Saisonstart fort und steht nun schon bei sieben Toren, Dilkrath ist Zweiter - und Lürrip rangiert weiter auf Platz 18.

Die weiteren Ergebnisse

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
2
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
Abpfiff
Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
3
1
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
5
Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
4
Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
5
Abpfiff
Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

