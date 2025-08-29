Odenkirchen schlägt 1. FC im Pokal-Klassiker

Das traditionsreiche Derby zwischen den beiden Rivalen 1. FC Mönchengladbach und der SpVg Odenkirchen 05/07 endete mit einem knappen Sieger. Für beide Teams war es ein Prestigeduell, auch wenn es „nur“ um das Weiterkommen in der zweiten Runde im Kreispokal ging. Am Ende jubelten die Gäste aus Odenkirchen über ein verdientes 4:2 und den Einzug in die nächste Runde.

Die Rivalität beider Klubs reicht Jahrzehnte zurück. In den vergangenen 20 Jahren war der FC in den Ligaduellen unbesiegt, 13 Siege und sieben Remis sprechen eine deutliche Sprache. Erst in der Abstiegsrelegation im Frühling dieses Jahres drehte Odenkirchen den Spieß um und gewann beide Partien. Im Kreispokal dagegen herrschte bislang fast Gleichstand: Der FC war einmal erfolgreich, die SpVg zweimal. Entsprechend vorsichtig fielen vor dem Spiel die Prognosen aus. Odenkirchens Coach Simon Sommer sprach von einer „engen Partie mit offenem Ausgang“, während FC-Trainer Florian Wittkopf den Gästen die Favoritenrolle zuschob.

Und es wurde ein Pokalduell und hitziges Derby, wie es im Bilderbuch des Amateurfußballs steht. Denn auf dem Platz ging es von Beginn an hoch her. Bereits in der 2. Minute nutzte Deniz Can Salk einen missglückten Rückpass und brachte den FC in Führung. Die Gäste reagierten schnell: Andrej Ferderer köpfte nach Flanke von Simon Beermann das 1:1 (17.). Kurz darauf patzte Odenkirchen-Keeper Marvin Spinnrath, Marko Ilic staubte zum 2:1 für den 1. FC ab (21.). Doch Odenkirchens Bester, Robin Wolf, glich mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel aus (28.). Chancen gab es hüben wie drüben: Brandon Mazanga hätte fast den FC wieder nach vorn gebracht, Ayman Kaibouss rettete auf der Linie, im Gegenzug traf Odenkirchens Tom Salentin nur den Pfosten. So ging es mit einem leistungsgerechten 2:2 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Odenkirchen die Kontrolle. Vier frische Kräfte brachten neuen Schwung, der FC geriet zunehmend unter Druck. Die logische Folge: das 3:2 durch Robin Wolf nach Vorarbeit des fünften eingewechselten Spielers Thomas Fialkowski (71.). Die Gastgeber warfen nun alles nach vorne, blieben aber im Abschluss glücklos. In der 2. Minute der Nachspielzeit setzte Semir Puresevic nach Kopfballablage von Fialkowski den Schlusspunkt – 4:2, die Entscheidung.

Während die Gäste ihren Sieg bejubelten, blieb ihr Trainer trotz der spielentscheidenden Einwechslung kritisch: „Wir haben letztendlich verdient gewonnen, aber unser Auftritt war nicht das, was ich mir vorstelle. Da ist noch viel Luft nach oben“, sagte Sommer. Wittkopf hingegen war trotz des Ausscheidens zufrieden: „Das war ein mutiger, kämpferisch starker Auftritt. Wenn wir so weitermachen, sind wir in der Liga auf einem guten Weg.“

Diese Spiele gab es außerdem

Auch auf vielen anderen Plätzen der Region wurde am Mittwoch gespielt. Während der FSC Mönchengladbach zum Spiel gegen die SF Neuwerk nicht antrat und die Sportfreunde daher kampflos weiterkamen, rang Bezirksligist SV Lürrip dem B-Ligisten Blau-Weiss Meer ein knappes 2:1 ab. Joyeux Badiata (7.) und Daniel Nkongo (52.) trafen für Lürrip, kurz vor der Pause hatte Ayyoub Karratz für Meer den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgt.

Ungewöhnlich eng wurde es auch zwischen A-Liga-Aufsteiger TuS Liedberg und dem C-Ligisten Eintracht Güdderath. 2:1 setzte sich Liedberg nach Toren von Claudio Fernandes (16.) und David Wilms (85.) durch. Moritz Effern (28.) hatte zwischenzeitlich für Güdderath ausgeglichen. Knapp siegte auch Blau-Weiss Concordia Viersen mit 2:1 gegen den SV Otzenrath, immerhin siegte hier aber ein B-Ligist gegen einen A-Ligisten. Die Tore besorgten Moritz Maas (28.) und Noel Illgen (75.) für Viersen und Arian Tolaj (50.) für Otzenrath.

Auf den anderen Plätzen gab es deutlich klarere Ergebnisse. Der 1. FC Viersen aus der Bezirksliga tat sich gegen den neuen B-Ligisten Rot-Weiss Venn lange Zeit schwer. Denn das frühe 1:0 von Nourlaye Bance (1.) hatte Venns Fadil Robaie (31.) zunächst ausgeglichen. Mit diesem Spielergebnis ging es in die Pause. Dann drehte der Favorit auf und ein später Fünferpack von Derman Disbudak (75., 78., 81., 84. 86.) sowie ein auseinanderfallendes Venn sorgten für die am Ende klare Entscheidung zum 6:1.

Mehr als einen Klassenunterschied gab es zwischen Victoria Mennrath und KFC Welate Roj. Der Landesligist schlug den B-Ligisten Welate mit 13:1. Außerdem besiegte TuS Wickrath (Bezirksliga) die DJK Giesenkirchen (Kreisliga B) mit 4:0. Im Duell der B-Ligisten gewann Grün-Weiß Holt gegen SC Hardt mit 5:2. Da der C-Ligist Eintracht Mönchengladbach nicht sein Spiel gegen den SC Rheindahlen (Kreisliga A) antrat, kam dieser kampflos weiter.