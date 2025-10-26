 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
TuRa Brüggen wieder oben.
TuRa Brüggen wieder oben. – Foto: Markus Verwimp

Odenkirchen rutscht auf Rang vier ab - TuRa Brüggen auf Kurs

Bezirksliga Niederrhein 3: Tabellenführer SpVg Odenkirchen empfängt den 1. FC Viersen, der mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert. Außerdem erwartet der OSV Meerbusch am Freitagabend Fortuna Dilkrath.

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3:

Die SpVg Odenkirchen hat gepatzt, deshalb sind gleich drei Teams vorbeigezogen. TuRa Brüggen ist neuer Tabellenführer, im Keller jubeln der 1. FC Viersen und der 1. FC Mönchengladbach.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Fr., 24.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
5
2
Ein torreiches Duell entwickelte sich zwischen dem OSV Meerbusch und der DJK Fortuna Dilkrath, in dem die Hausherren ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten. Zwar brachte Maik Rütten die Gäste schon nach drei Minuten in Führung, doch die Antwort des OSV ließ kaum auf sich warten: Angelo Recker glich umgehend aus. Danach nahm Meerbusch das Spiel in die Hand, traf durch Lars Stieger und Philip Schmelzer noch vor der Pause zur 3:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marc Rommel, ehe erneut Stieger das Ergebnis auf 5:1 stellte. Moritz Münten sorgte kurz darauf für Ergebniskosmetik, mehr gelang Dilkrath aber nicht. Der OSV springt damit zumindest bis Sonntag auf Platz eins.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
1
Der 1. FC Viersen hat im Auswärtsspiel bei der SpVg Odenkirchen für eine große Überraschung gesorgt. Der Tabellenvorletzte gewann beim Spitzenreiter mit 1:0 und feierte damit erst den zweiten Saisonsieg. Das entscheidende Tor erzielte Dejan Neuss in der 48. Minute. In einer intensiven Partie blieb Odenkirchen der Ausgleich verwehrt, während Viersen nach einer Gelb-Roten Karte für Marvin Struckmann (82.) die Schlussminuten in Unterzahl überstehen musste. Ein solches Spiel über die Bühne zu bringen, kann Viersen für die kommenden Aufgaben nur guttun und entsprechende Kräfte freisetzen.

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
1
Abpfiff
Punkteteilung in Kempen: Der VfL Tönisberg bleibt knapp hinter der Spitzengruppe, musste sich bei Thomasstadt Kempen jedoch mit einem 1:1 begnügen. Der Aufsteiger bleibt knapp vor der Abstiegszone.

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
4
Abpfiff
Der 1. FC Mönchengladbach drehte nach Rückstand die Partie bei Union Nettetal II. Die Gastgeber führten 2:0 durch Lepiorz und Alhamwi, doch Deniz Can Salk und Kubilay Erol erzielten vier Treffer binnen 22 Minuten. Für den FC war es ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf, während Nettetal auf den Relegtionsplatz gefallen ist.

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
4
2
Abpfiff
Der SSV Grefrath 1910/24 setzte sich mit 4:2 gegen den SV Lürrip durch. Harith Jargavani brachte die Gäste zweimal in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie durch Treffer von Fynn Glutting, Moritz Leutgeb, Timo Claßen und Lukas Hanssen. In der Schlussphase sah Jargavani nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Lürrip bleibt damit weiter ohne Sieg, während Grefrath den Kontakt zur Spitzengruppe herstellt.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1
3
Abpfiff
Die Sportfreunde Neuwerk gewannen beim TSV Bockum und behaupten Platz drei. Nach einem Tor von Lasse Buschmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Christian Schultz, ehe ein Eigentor den TSV kurzzeitig heranbrachte. In der Nachspielzeit entschied Marius Meffert die Partie. Neuwerk bleibt mit einem Spiel weniger in Schlagdistanz zur Spitze.

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
4
4
cht Tore, kein Sieger: Der CSV Marathon Krefeld und der SC St. Tönis 1911/20 II trennten sich in einem spektakulären Spiel 4:4. Die Gastgeber führten nach Treffern von Ilay Baris, Semih Cakir und Dennis Lerche bereits mit 3:1, ehe St. Tönis mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten das Spiel drehte. Wieder war Lerche zur Stelle und sicherte Marathon kurz darauf den verdienten Punkt.

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
4
Abpfiff
Spitzenreiter TuRa Brüggen untermauerte seine Ambitionen mit einem klaren 4:0-Erfolg beim VfR Fischeln. Matchwinner war Nils Bonsels, der dreimal traf (11., 13., 51.), Sandro Meyer erzielte das 3:0. Brüggen führt die Tabelle nun mit 26 Punkten an und bleibt in bestechender Form, dahingegen muss sich Fischeln weiter finden.

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1
2
Abpfiff
Doppeltorschütze Niek Gabriel Mäder führte den TuS Wickrath zum Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf der Stürmer in der 68. und 91. Minute, ehe Semih Simsek kurz vor Abpfiff verkürzte. Wickrath bleibt mit nun 22 Punkten vier Zähler hinter Brüggen, Türkiyemspor steckt weiter im Tabellenkeller.

OSV Meerbusch – DJK Fortuna Dilkrath 5:2
OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Luis Mick Heich, Marvin Höffges (70. Erijon Syla), Angelo Recker (48. Timo Fabian Kaufmann), Frederic Klausner (70. Fabian Makijewski), Jonas Kunft, Marcel Schmelzer (57. Andrea Spada), Junior Rainer Dos Santos Steuer, Philip Schmelzer (59. Saba Khargelia), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
DJK Fortuna Dilkrath: Elias Randerath, Malte Laumen, Torben Esser, Daniel Felipe Karpf-Luque, Niklas Mülders (13. Maximilian Grafen), Simon Viethen, Ole Zechlin, Luk Zechlin (83. Jannick Gries), Patrice Diane (84. Jonas Gries), Moritz Münten - Trainer: Björn Feldberg
Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Maik Rütten (3.), 1:1 Angelo Recker (5.), 2:1 Lars Stieger (28.), 3:1 Philip Schmelzer (45.+3), 4:1 Marc Rommel (48.), 5:1 Lars Stieger (68.), 5:2 Moritz Münten (69.)

SpVg Odenkirchen – 1. FC Viersen 0:1
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Tobias Krämer, Tom Salentin (57. Yannic Wolf), Ayman Kaibouss, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Anton Höpfner (46. Pascal Schmitz), Pascal Moseler, Vincent Schleifer (67. Justin Butterweck), Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Yassine Janah (94. Jan Hendrik Heynckes), Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost (90. Ivan Jajetic), Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva (75. Ahmed Omeirat), Noah Benjamin Thimm, Dejan Neuss (87. Khalid Omeirat), Marvin Stefan Struckmann - Trainer: Stephan Houben
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dejan Neuss (48.)
Gelb-Rot: Marvin Stefan Struckmann (82./1. FC Viersen/Foulspiel)

CSV Marathon Krefeld – SC St. Tönis 1911/20 II 4:4
CSV Marathon Krefeld: Lukas Wiebus, Sebastian Peschel (46. Lars Wellmans), Almir Arapovic (46. Harun Aydin), Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Ilay Baris, Fritz Fiedler (62. Arda Nacioglu), Ryo Kawase, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
SC St. Tönis 1911/20 II: Simon Sell, Leonard Stiels, Niklas Hannappel, Philipp Horster (73. Fynn Fruhen), Patrick Bowski (60. Tobias Müller), Fabio Mariano, Yigit Taha Siyak (46. Nils Hoppe), Luke Hamers, Lucas Noczenski, Nick Armbrüster, Dieumerci Kyanga (46. Ben Cedric Horst) - Trainer: Florian Verhaag
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Yigit Taha Siyak (4.), 1:1 Ilay Baris (24.), 2:1 Semih Cakir (30.), 3:1 Dennis Lerche (35.), 3:2 Nils Hoppe (46.), 3:3 Lucas Noczenski (46.), 3:4 Philipp Horster (46.), 4:4 Dennis Lerche (52.)

Thomasstadt Kempen – VfL Tönisberg 1:1
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Tom Kunze, Jonas Struß, Dominique Strathe (76. Eric Scheuren), Pascal Ulbricht, Marius Elfering, Till Konietz, Pascal Gubala, Dustin Meyer, Denis Gaas, Alya Keita - Trainer: Andre Meier
VfL Tönisberg: Fabian Milch, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Akin Erorhan, Janik Dünwald, Tim Couball (64. Fabian Kempkens), Lukas Koprek (86. Daniel Franken), Manuel Franken, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar (76. Björn Andreas Koths) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Till Konietz (25.), 1:1 Cihan Mustafa Rüzgar (59.)

SSV Grefrath 1910/24 – SV Lürrip 4:2
SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (84. Mika Jütten), Gerrit Lenssen, Fynn Glutting, Jonas Landwehrs (62. Niklas Schmitz), Vensan Klicic, Luis Neber, Lukas Hanssen, Sven Keller (73. Christofer Feyen) - Trainer: Alexander Thamm - Co-Trainer: Felix Schade
SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Mike Wieser (89. Timo Welsch), Marwin Tim Bachmann, Michael Zota, Jan Risse, Tiago Simoes Correia, Vadim Shkolnik, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Markus Lehnen
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Harith Jargavani (29.), 1:1 Fynn Glutting (35.), 2:1 Moritz Leutgeb (48.), 3:1 Timo Claßen (57.), 3:2 Harith Jargavani (67.), 4:2 Lukas Hanssen (81.)
Gelb-Rot: Harith Jargavani (86./SV Lürrip/Erst tritt er nach, sieht dafür gelb rot Danach schlägt er noch mit der Faust zu.)

Türkiyemspor Mönchengladbach – TuS Wickrath 1:2
Türkiyemspor Mönchengladbach: Umut Emir Celik, Muhammed Kaplan, Benjamin Hilgers, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousman Nyaw Dudzus, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek, Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Moritz Virkus, Tom Baulig, Jan Meuser, Jermaine Isaiah Zerai (63. Blessing Agyapong), Luis Erkelentz, Moritz Lambertz, Petar Popovic, Quinton Washington, Niek Gabriel Mäder, Jason Rütten - Trainer: Gianluca Nurra
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Niek Gabriel Mäder (68.), 0:2 Niek Gabriel Mäder (90.+1), 1:2 Semih Simsek (90.+3)

SC Union Nettetal II – 1. FC Mönchengladbach 2:4
SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Marvin Deniz Yesilkaya (73. Keltone Silva), Luca Adrians, Milan Günter Helmut Demant, Tugrul Erat (67. Jasper van Dijk), Mohamad Alhamwi, Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: Marco Stenzel
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Timo Weber, Batuhan Türkyilmaz, Joed Landos (48. Johovahni Massamba), Taylan Özdemir (90. Nordin Wette), Kubilay Erol (77. Adam Mesrour), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Deniz Can Salk (65. Rafioudine Bawa), Brandon Mafimbu Mazanga (85. Umut Akis) - Trainer: Florian Wittkopf - Co-Trainer: Christian Schiffers
Schiedsrichter: Daniel Nowotnick (Sonsbeck) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Thomas Jan Lepiorz (25.), 2:0 Cedric Lappessen (33.), 2:1 Deniz Can Salk (42.), 2:2 Kubilay Erol (44.), 2:3 Kubilay Erol (46.), 2:4 Deniz Can Salk (64.)

TSV Krefeld-Bockum – Sportfreunde Neuwerk 1:3
TSV Krefeld-Bockum: Christoph Tillmanns, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott (61. Robin Müller), Patrick Pasthy (46. Viron Anagnostou), Sébastien Linares, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid, Amadou Bassirou Fofana Ba, Hun Brandon Danh Do, Abdul Hassan Barrie, Valon Xhaferi (62. Mert Cemal Celik) - Trainer: Tino Reucher
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes (9. Marius Meffert), Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu (64. Berkan Dursun), Christian Schultz (81. Malte Krüger) - Trainer: Erdogan Karaca
Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lasse Buschmann (45.+1), 0:2 Christian Schultz (57.), 1:2 Amadou Bassirou Fofana Ba (63.), 1:3 Marius Meffert (90.+2)

VfR Krefeld-Fischeln – TuRa Brüggen 0:4
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland (60. Denis Shabani), Daniel Viktor Weiz (32. Ben Sundermann), Fynn Ziemes, Carlo Honoré Heinrich, Abdulhadi Alamad (66. Maximilian Kuznik), Ben Schubert, Niklas Geraets, Ndrin Maloku (72. Aljusan Jasarov) - Trainer: Jakob Scheller - Co-Trainer: Markus Haep
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil (71. Jan Grylak), Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen, Simon Hübner (65. Justin Samuel Pahl), Kacper Ciupa (83. Luca Drießen), Erik Pöhler, Robin Hürckmans (65. Erdem Yildiray Eroglu), Nils Bonsels, Sandro Meyer (65. Mehmet Akkus) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Nils Bonsels (11.), 0:2 Nils Bonsels (13.), 0:3 Sandro Meyer (19.), 0:4 Nils Bonsels (51.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

