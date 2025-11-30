Odenkirchen nur mit Remis im Tor-Spektakel, Neuwerk vor Topspiel

Am Freitag war der OSV Meerbusch im Duell mit dem 1. FC Viersen zwar klarer Favorit, ließ dem Tabellenvorletzten schlussendlich überhaupt keine Chance, was sich auch im deutlichen 8:1-Endstand bemerkbar machte. Der SC St. Tönis II gewann unterdessen mit 4:0 gegen die DJK Fortuna Dilkrath.

Die SpVg Odenkirchen verpasste trotz drei Führungstreffern gegen den SSV Grefrath den Sieg. Schon vor dem Sonntag ist klar, dass das Team von Simon Sommer auf dem dritten Tabellenplatz bleiben wird. Die Sportfreunde Neuwerk könnten jedoch mit einem Sieg im Topspiel gegen TuRa Brüggen die Tabellenspitze übernehmen.

Im Verlauf der ersten Hälfte kamen die Osterather zunehmend gefährlich vors Tor. Nach gut 20 Minuten brach schließlich der Bann. Saba Khargelia fand mit seinem Zuspiel Frederic Klausner, der zu seinem ersten Saisontreffer einschob (22.). Viersen musste sich daraufhin fast ausschließlich auf die eigenen Defensivarbeit beschränken, Goalgetter Marc Rommel brachte nach Ballgewinn von Lars Stieger die Kugel im Gehäuse zum 2:0 unter (34.). Stieger belohnte sich kurz vor Halbzeitpfiff dann auch mit einem eigenen Treffer, erneut war Khargelia der Vorarbeiter (40.). Als dann auch noch Luca Finn Pohlmann nach Eckball von Rommel zum 4:0 einnickte (54.), durften auch die größten Optimisten der Viersener nicht mehr auf einen Punkterfolg hoffen. Stattdessen ging es im weiteren Spielverlauf munter weiter. Rommel (60.), Klausner (76.), Philipp Schmelzer (80.) und Stieger 90.+1) jagten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich sorgte Mahmut Dost auf Seiten der Gäste immerhin für leichte Schadensbegrenzung. Mindestens für eine Nacht übernehmen die Osterather die Tabellenführung. Schon am Samstag könnte Odenkirchen wieder vorbeiziehen. OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Lukas Mirbach

Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)

Nach Seitenwechsel von Lucas Noczenski sorgte Fabio Mariano für den Blitzstart auf Seiten der Gäste (4.). Danach gestaltete sich ein grundsätzlich offenes Spiel ohne weitere Treffer bis zum Halbzeitpfiff. Es folgte ein erneuter Frühstart von St. Tönis. Diesmal fand Philipp Horster mit seiner Hereingabe den durchstartenden Connor Michaelis, der zum 2:0 vollendete (47.). Dilkrath war daraufhin eigentlich gefordert, kassierte aber den nächsten Rückschlag. Ben Cedric Horst behauptete sich auf seiner Seite stark, behielt den Überblick für Dieumerci Kyanga, der zur Vorentscheidung abschloss (71.). Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit legte Nils Hoppe auch das 4:0 nach (87.). Im Duell der Tabellennachbarn kann sich St. Tönis also etwas absetzen. DJK Fortuna Dilkrath – SC St. Tönis 1911/20 II 0:4

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen (53. Daniel Felipe Karpf-Luque), Louis Claser, Mats Zechlin (81. Jonas Gries), Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Tacettin Muslubas (81. Ceyhun Doganer), Luk Zechlin, Moritz Münten, Danny Thönes (74. Patrice Diane) - Trainer: Björn Feldberg

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (82. Yigit Taha Siyak), Connor Michaelis (62. Philipp Kösters), Marcel Goretzki, Ben Cedric Horst (79. Tobias Müller), Lucas Noczenski (86. Nils Hoppe), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Fabio Mariano (4.), 0:2 Connor Michaelis (47.), 0:3 Dieumerci Kyanga (71.), 0:4 Nils Hoppe (87.)

Das Samstagsduell zwischen Odenkirchen und Grefrath hatte nahezu alles, was das Fußballherz begehrt. So ging der allgemeine Torreigen schon früh los. Nach scharfer Flanke von Anton Höpfner nickte Pascal Moseler zu seinem achten Saisontreffer ein (15.). Die Hausherren konnten sich gar nicht lange über die Führung freuen, da klingelte es schon auf der anderen Seite. Lukas Hanssen glich mit einem punktgenauen Strafstoß aus (17.). Daraufhin nahm sich die turbulente erste Hälfte eine kurze Auszeit, bis es noch einmal rund ging. Mit Andrej Federer schlug der nächste Odenkirchener Leistungsträger zu. Zunächst traf der 23-Jährige aus der Distanz (35.) und wenig später per Heber (35.). Aber auch der SSV gab sich noch lange nicht auf. Hanssen verkürzte zunächst aus dem Gewusel (38.), Gerrit Lenssen sorgte schließlich noch für den Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff (45.). Im zweiten Durchgang gehörten Grefrath mehr Spielanteile, daraus konnten sich die Gäste aber nicht den entscheidenden Vorteil erspielen. Dieser kam vermeintlich erst mit Anbruch der Schlussphase. Robin Wolf musste per Ampelkarte das Feld verlassen (79.). Doch in Unterzahl gelang Odenkirchen auch der dritte Führungstreffer. Justin Butterweck brachte die SpVg nach Vorarbeit von Semir Purisevic wieder in Front (87.). Grefrath investierte in der Folge natürlich noch einmal mehr in die Offensive und durfte auch noch nach einem direkten Freistoßtreffer von Moritz Leutgeb (90.+1) den 4:4-Enstand bejubeln. Kurz darauf flog auch noch mit Christopher Claren ein Grefrather vom Platz (90.+2). SpVg Odenkirchen – SSV Grefrath 1910/24 4:4

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (46. Semir Purisevic), Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Anton Höpfner (46. Pascal Schmitz), Pascal Moseler, Yannic Wolf (73. Ayman Kaibouss), Andrej Ferderer (70. Justin Butterweck) (89. Vincent Schleifer), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (36. Christopher Claeren), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (95. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Luis Neber, Lukas Hanssen, Sven Keller (76. David Pries) - Trainer: Alexander Thamm

Tore: 1:0 Pascal Moseler (15.), 1:1 Lukas Hanssen (17. Handelfmeter), 2:1 Andrej Ferderer (33.), 3:1 Andrej Ferderer (35.), 3:2 Lukas Hanssen (38.), 3:3 Gerrit Lenssen (45.), 4:3 Justin Butterweck (87.), 4:4 Moritz Leutgeb (90.+1)

Gelb-Rot: Robin Wolf (79./SpVg Odenkirchen/Foulspiel)

Rot: Christopher Claeren (92./SSV Grefrath 1910/24/)

