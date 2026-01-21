Odenkirchen ist wieder das beste Hallenteam der Region

Titelverteidiger ASV Süchteln erlebte dagegen ein enttäuschendes Turnier und verpasste den Einzug ins Halbfinale. Ein entscheidender Knackpunkt war bereits die Vorrunde, in der die Mannschaft gegen den A-Ligisten SC Waldniel überraschend deutlich mit 2:7 unterlag. Zwar qualifizierte sich das Team von Volker Hansen trotzdem für Endrunde, fand dort aber nicht zur gewohnten Hallenform. In der Gruppenphase kam Süchteln gegen den Rheydter SV nicht über ein 1:1 hinaus und musste nach zwei weiteren Niederlagen frühzeitig die Segel streichen. Der 1. FC Viersen nutzte diese Schwächephase konsequent aus und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Erfolg über Süchteln als Zweiter dieser Gruppe hinter Odenkirchen den Platz für das Halbfinale. Die neu formierte Mannschaft von Trainer Stephan Houben überzeugte insgesamt mit einem reifen Hallenauftritt und sammelte wertvolles Selbstvertrauen für den Ligabetrieb. In der Bezirksliga steht Viersen aktuell auf einem Abstiegsplatz.