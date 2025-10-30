Odenkirchen ist gewarnt, Lürrip hofft auf Heimsieg

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Nach der Niederlage gegen Viersen wird die SpVg Odenkirchen den 1. FC Mönchengladbach sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der SV Lürrip empfängt Aufsteiger SC Union Nettetal II. So läuft Spieltag 12.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum