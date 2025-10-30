 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Lürrip ist Letzter.
Lürrip ist Letzter. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Odenkirchen ist gewarnt, Lürrip hofft auf Heimsieg

Bezirksliga Niederrhein 3: Nach der Niederlage gegen Viersen wird die SpVg Odenkirchen den 1. FC Mönchengladbach sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der SV Lürrip empfängt Aufsteiger SC Union Nettetal II.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Nach der Niederlage gegen Viersen wird die SpVg Odenkirchen den 1. FC Mönchengladbach sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der SV Lürrip empfängt Aufsteiger SC Union Nettetal II. So läuft Spieltag 12.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
20:00
Spieltext DJK Dilkrath - TSV Bockum

Morgen, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
20:00live
Spieltext SV Lürrip - Nettetal II

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
20:00live
Spieltext FC Mgladbach - Odenkirchen

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
20:00live
Spieltext TuS Wickrath - VfR Fischeln

So., 02.11.2025, 15:45 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:45live
Spieltext SC St. Tönis II - OSV Meerbu.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00
Spieltext SF Neuwerk - Thomasstadt

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
16:00live
Spieltext Tönisberg - SSV Grefrath

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30
Spieltext FC Viersen - Türkiyemspor

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30live
Spieltext Brüggen - CSV Marathon

____

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - OSV Meerbusch
Sa., 15.11.25 16:00 Uhr SV Lürrip - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 15.11.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 16.11.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC Union Nettetal II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Sportfreunde Neuwerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SpVg Odenkirchen
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - CSV Marathon Krefeld
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Aufrufe: 030.10.2025, 15:00 Uhr
André NückelAutor