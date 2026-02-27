Odenkirchen II produziert zu viele „Eigentore“

Odenkirchens Zweite will in der Kreisliga A auch ihre dritte Saison nach dem Aufstieg erfolgreich beenden. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Nach dem Aufstieg 2023 bestreitet die Reserve der SpVg Odenkirchen bereits ihr drittes Jahr im Kreisoberhaus. Und auch in diesem Jahr ist der Klassenerhalt das erste Ziel. In der Saison 2023/24 kämpfte sich Odenkirchen II, nach der Hinrunde noch auf einem Abstiegsplatz liegend, in der Rückrunde noch bequem zum Klassenverbleib. Eine Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte käme auch jetzt gelegen, immerhin haben die 05/07er nur vier Punkte Vorsprung auf den möglichen Abstiegsplatz 13.

Eigentlich gingen die Odenkirchener mit breiter Brust in die Hinrunde, erst im fünften Spiel gab es die erste Niederlage. Bis dahin gelangen ihnen unter anderem klare Siege gegen Wickrathhahn und die Red Stars (jeweils 5:1). Mit der 1:3-Niederlage gegen Süchteln II waren die guten Ergebnisse erst mal passé, es gelang fortan in fünf Spielen kein Sieg. In einem wilden Spiel gegen den Polizei SV (4:4) ließen sich die 05/07er nach einer 4:2-Führung in der 84. Minute noch den Sieg nehmen.

Bis zur Winterpause regierte vor allem die Inkonstanz: Einer 1:6-Klatsche gegen Tabellenführer Rheydter SV folgte wiederum ein 2:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten Neersbroich. Mit zwei Niederlagen ging es in die Winterferien. Bereits am vergangenen Sonntag war die Pause für Odenkirchen wieder beendet, in einem Nachholspiel trennte es sich 1:1 vom VfB Korschenbroich. Den regulären Ligaauftakt bestreitet Odenkirchen II am kommenden Freitag (20 Uhr) gegen die Red Stars, dann greift auch die restliche Konkurrenz wieder ein.

Das war gut

31 erzielte Tore in 13 Spielen waren ein guter Wert für ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. „Wir haben in jedem Spiel viele Torchancen herausgespielt, waren auch recht effektiv. Hätten wir die Chancen noch besser genutzt, könnten wir sicher noch einige Tabellenplätze weiter oben stehen“, sagt Trainer Markus Anders. Doch auch für die Defensive (38 Gegentore) hat er lobende Worte: „Auch wenn es sich komisch anhört bei unserer Tabellenposition: Wir lassen relativ wenige Torchancen zu. Die meisten unserer Tore sind im Grunde Eigentore, da wir hinten zu oft ins Risiko gehen“, sagt Anders.

Das war nicht gut

Die selbst verschuldeten Tore sind gleichzeitig auch die größte Schwäche. „Wir müssen daran arbeiten, dass wir 20 Meter vorm eigenen Tor klarer und einfacher spielen und nicht versuchen, noch einen Querpass im eigenen Sechzehner zu spielen“, betont Anders.

Der Leistungseinbruch nach dem fünften Spieltag lässt sich zudem mit Verletzungspech erklären: „Drei Jungs, auch aus der hinteren Abteilung, sind ausgefallen, was mit einer zweiten Mannschaft etwas schwerer zu kompensieren ist“, erklärt Anders.

So geht es weiter

Einige Testspiele gingen in der Winterpause verloren, denen will Anders aber nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Die Jungs sind fit, haben es in der Vorbereitung gut gemacht“, so der Trainer. Neuzugänge gibt es nicht, die Verletzten aus der Hinrunde sind mittlerweile wieder ins Team zurückgekehrt. Auf der Abgangsseite steht lediglich Yassir Karroue. „So wenige Punkte vor dem Relegationsplatz guckst du natürlich immer ein bisschen nach unten. Doch ich bin der Meinung, dass die Mannschaft die Qualität hat, das in kurzer Zeit zu drehen“, betont der Trainer. Sein Ziel, am Ende noch Platz sechs bis acht zu erreichen, ist nicht unmöglich. „Das ist erreichbar, wenn alle Spieler fit sind. Wenn in einer zweiten Mannschaft zwei, drei Jungs aus der ersten Elf wegfallen, ist das natürlich schwer zu erreichen“, so Anders.