Odenkirchen II legt nach, Nachspielzeit-Erfolg für Rheindahlen

Den Spieltag eröffneten der SC Rheindahlen und der ASV Süchteln II - und das gleich mit einem ereignisreichen Duell. Zunächst sorgten Hassan El Hage (12.) und Manuel Gottuso (40.) für die 2:0-Halbzeitführung der Hausherren. In der zweiten Hälfte verkürzte Ivan Jajetic auf 1:2 (52.), ehe Nadir El-Harrak Bachiri auf Seiten des SC vom Platz flog (79.). Nur eine Minute später glich Jajetic zum 2:2 aus (80.). Den dritten Nackenschlag für die Heimmannschaft gab es in der 88. Minute, in der auch Emre Türkmen früher duschen gehen musste. Doch die Nachspielzeit setzte noch einen drauf in dieser Partie. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bekam Rheindahlen einen Elfmeter zugesprochen, den Tim Kiak zum 3:2-Sieg verwandelte. Der SC springt vorerst auf Rang drei, während der ASV im Tabellenmittelfeld verbleibt.

Am Samstag trafen dann die SpVg Odenkirchen II und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn aufeinander. Für den FC war es das erste Liga-Spiel des Jahres und auch gleich die erste Pleite. Mit einer 1:5-Niederlage mussten die Akteure des FC wieder nach Hause fahren. Der Ehrentreffer von Fabio Meaggia zum zwischenzeitlichen 1:4 (82.) war der einzige Lichtblick der Blau-Weißen. Auf Seiten der Heimmannschaft trafen Malik Sinanovic (44.) und Thorben Schmitt (75.) jeweils einmal, während Dzenan Sinanovic ein Hattrick gelang (4., 49., 85.). Die SpVg legte somit nach. Der FC bleibt derweil im Tabellenkeller.

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich Neersbroich Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:00 live PUSH

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in Neuwerk brauchen die Sportfreunde Neersbroich eine Reaktion um den zweiten Platz zu sichern und am Tabellenführer aus Rheydt dran zu bleiben. Der kommende Gegner Polizei SV Mönchengladbach wird zum ersten Mal im Jahr 2026 ein Liga-Spiel bestreiten und kann mit einem Erfolg bis auf den fünften Rang klettern.

Heute, 12:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II TuS Liedberg Liedberg 12:30 PUSH

Die Sportfreunde Neuwerk II starteten gleich mit einem weiteren Ausrufeziechen in das Jahr 2026. Mit einem 3:1-Sieg über Neersbroich vergrößerten die Blau-Weißen den Abstand auf den Tabellenkeller. Den Lauf von sieben ungeschlagenen Partien wollen die Neuwerker auch gegen den kommenden Gegner TuS Liedberg fortführen. Die Liedberger starteten mit einer herben 1:5-Pleite in Süchteln in das Spieljahr 2026 und brauchen Punkte, um nicht noch weiter in der Tabelle zu fallen.

Mit nur fünf Punkten Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz bleibt es weiterhin eng für den SV Schelsen. Auch die 1:4-Pleite in Otzenrath war schmerzhaft. Am kommenden Spieltag wartet der VfB Korschenbroich auf den SV. Die Korschenbroicher starteten mit zwei Unentschieden in das neue Spieljahr. Mit dem ersten Dreier des neuen Jahres könnten sich die Hausherren von der roten Zone absetzen, während die Gäste den zweiten Platz erobern könnten.

Heute, 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath 15:15 PUSH