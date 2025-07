Odenkirchen holt Niederrheinpokal

Vom Titel her war es der größte Erfolg der Odenkirchener Vereinsgeschichte. Da tat es für Damien Schriefers keinen Abbruch, dass es der Ü32-Wettbewerb des Verbandspokals war. „Es ist egal, dass es in Anführungszeichen nur der Ü32-Niederrheinpokal ist. Kein einziger Spieler aus unserer Mannschaft hat, glaube ich, je das Halbfinale bei den Senioren in diesem Wettbewerb erreicht. So eine Auszeichnung nimmt daher jeder Spieler gerne mit“, so der ehemalige Sportlicher Leiter des Vereins, der als Spieler nun zur Ü32-Truppe gehört. Mit 2:0 entschied am Montagabend die SpVg Odenkirchen das Endspiel gegen den SC St. Tönis, das auf der Anlage des Gegners stattfand. Rund 250 Zuschauer besuchten das Finale.