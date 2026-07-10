Odenkirchen empfängt Regionalligisten, kleinere Gegner für Nettetal und Co. Die SpVg Odenkirchen bekommt in der ersten Runde des Niederrheinpokals das attraktivste Los der Region: Regionalliga-Aufsteiger VfB 08 Hilden. Die großen Profivereine blieben den hiesigen Teams aber allesamt verwehrt. von Arnd Janssen · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Spannende Aufgabe für Odenkirchen. – Foto: Martin Häming

Das ganz große Los blieb aus. Und doch bekommen es einige Fußballvertreter aus den Kreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld in der ersten Runde des Niederrheinpokals 2026/27 mit attraktiven Gegnern zu tun. Andere wiederum treffen auf eher unspektakuläre Kontrahenten.

Die großen Profivereine wie Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen wurden keinem der regionalen Vertreter zugelost. Das war in der vergangenen Saison noch anders, als Drittligist MSV Duisburg zunächst in der ersten Runde bei Victoria Mennrath (7:0) antrat und anschließend zu Union Nettetal musste (1:2). Die Nettetaler hatten damit im zweiten Jahr in Folge das große Los Duisburg gezogen. Odenkirchen freut sich auf Regionalliga-Aufsteiger Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses beim Fußballverband Niederrhein, nahm am Mittwochabend gemeinsam mit dem früheren Fifa-Schiedsrichterassistenten Mark Borsch aus Mönchengladbach die Auslosung der ersten Runde vor.

Als erster Verein wurde gleich die SpVg Odenkirchen aus dem Lostopf gezogen - und erhielt das wohl attraktivste Los der hiesigen Klubs: den Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden. Von Enttäuschung darüber, keinen der absoluten Topklubs zugelost bekommen zu haben, war in Odenkirchen keine Spur. „Wir sind glücklich, einen Regionalligisten bei uns auf der Hans-und-Herrmann-Trützschler-Sportanlage empfangen zu dürfen. Wenn man sich nach zehn Jahren wieder für den Niederrheinpokal qualifiziert, wünscht man sich natürlich ein attraktives Los. Das ist es mit dem VfB Hilden definitiv geworden“, teilte Odenkirchens Sportlicher Leiter Stephan Moesges mit. Für das Vereinsumfeld und die Region werde es ein Fest und ein besonderes Spiel.