Odenkirchen empfängt Regionalligisten, kleinere Gegner für Nettetal und Co.

Das ganz große Los blieb aus. Und doch bekommen es einige Fußballvertreter aus den Kreisen Mönchengladbach-Viersen und Kempen-Krefeld in der ersten Runde des Niederrheinpokals 2026/27 mit attraktiven Gegnern zu tun. Andere wiederum treffen auf eher unspektakuläre Kontrahenten.
Die großen Profivereine wie Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg oder Rot-Weiss Essen wurden keinem der regionalen Vertreter zugelost. Das war in der vergangenen Saison noch anders, als Drittligist MSV Duisburg zunächst in der ersten Runde bei Victoria Mennrath (7:0) antrat und anschließend zu Union Nettetal musste (1:2). Die Nettetaler hatten damit im zweiten Jahr in Folge das große Los Duisburg gezogen.
Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses beim Fußballverband Niederrhein, nahm am Mittwochabend gemeinsam mit dem früheren Fifa-Schiedsrichterassistenten Mark Borsch aus Mönchengladbach die Auslosung der ersten Runde vor.
Als erster Verein wurde gleich die SpVg Odenkirchen aus dem Lostopf gezogen - und erhielt das wohl attraktivste Los der hiesigen Klubs: den Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden. Von Enttäuschung darüber, keinen der absoluten Topklubs zugelost bekommen zu haben, war in Odenkirchen keine Spur.
„Wir sind glücklich, einen Regionalligisten bei uns auf der Hans-und-Herrmann-Trützschler-Sportanlage empfangen zu dürfen. Wenn man sich nach zehn Jahren wieder für den Niederrheinpokal qualifiziert, wünscht man sich natürlich ein attraktives Los. Das ist es mit dem VfB Hilden definitiv geworden“, teilte Odenkirchens Sportlicher Leiter Stephan Moesges mit. Für das Vereinsumfeld und die Region werde es ein Fest und ein besonderes Spiel.
Weniger Glanz versprachen die Lose der anderen Mönchengladbacher Vereine. So empfängt der Rheydter SV den Essener Landesligisten SC Werden-Heidhausen. Immerhin: Die Sportfreunde Neuwerk bekommen es mit dem starken Oberligisten Sportfreunde Baumberg zu tun.
Auch im Nachbarkreis Kempen-Krefeld warten starke, aber eher unspektakuläre Gegner auf die Teilnehmer. Die VSF Amern müssen zum Landesligisten VfB Speldorf. Union Nettetal hat mit dem Kreisligisten Büdericher SV sogar ein vermeintlich leichtes Los erwischt. Kreisligist TSV Kaldenkirchen empfängt den Bezirksligisten Düsseldorfer SC 99.
Die erste Pokalrunde wird am 9. August ausgetragen, sofern keine Dritt- oder Regionalligisten beteiligt sind. Vom 25. bis 27. August finden die übrigen Begegnungen einschließlich der Partien mit den Profiklubs statt. In diesem Zeitraum wird voraussichtlich auch das Duell zwischen Odenkirchen und Hilden ausgetragen.
Auch der Niederrheinpokal der Frauen wurde ausgelost. In der ersten Runde sind ebenfalls einige regionale Vereine vertreten. Landesligist FV Mönchengladbach muss beim Bezirksligisten FC Olympia Bocholt antreten. Kreisligist Sportfreunde Neersbroich erhielt mit dem Landesligisten TuSpo Richrath eine harte Aufgabe. Die Landesliga-Fußballerinnen von Union Nettetal treffen zudem auf den Ligakonkurrenten DJK Arminia Klosterhardt.