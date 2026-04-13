Odenkirchen dreht packendes Derby gegen Wickrath Bezirksliga: In einem aufregenden Gladbacher Süd-Derby ist zunächst Wickrath auf Siegerkurs. Doch Odenkirchen kommt in der zweiten Hälfte zurück und dreht das Spiel noch. Neuwerk verliert das Topspiel gegen Meerbusch. 1. FC Mönchengladbach ist weiter glücklos. von Arnd Janssen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Odenkirchen dreht das Spiel gegen Wickrath – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Es sollte das siebte ungeschlagene Spiel in Folge für den TuS Wickrath werden. Und in der ersten Spielhälfte des Auswärtsspiels bei Lokalkonkurrent SpVg Odenkirchen sah es auch danach aus, als würde Wickrath erneut ein Erfolgserlebnis einfahren: Wickrath führte zur Pause mit 2:0. Doch Odenkirchen kam zurück, drehte das Spiel noch und schlug Wickrath spät mit 3:2.

Odenkirchen dreht das Spiel „Es war ein Spiel mit absolutem Derby-Charakter und zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten“, sagte Gianluca Nurra, Trainer von TuS Wickrath, der ein „sehr gutes“ Spiel seines Teams in der ersten Hälfte sah. Seine Mannschaft ging per zwei schneller Tore zunächst in Führung: Erst traf Petar Popovic (18. Minute) durch einen direkten Freistoß, bald darauf erhöhte Luis Erkelentz (24.), der nach einem Eckball abstaubte. Odenkirchen fand offensiv in der ersten Hälfte kaum statt. Die Elf von der Beller Mühle kam aber mit Druck aus der Kabine und bereits in der 57. Minute besorgte Michael Bohnen den Anschlusstreffer für Odenkirchen. Die Mannschaft von Trainer Simon Sommer behielt den Druck hoch und kam durch Pascal Moseler zum 2:2-Ausgleichstreffer (73.). Nach einer hitzigen Schlussphase im Odenkirchener Regen sah Wickraths Moritz Virkus spät noch die Rote Karte wegen Foulspiels (90.). In der Nachspielzeit setzte Odenkirchen alles auf Sieg: Nach einer Flanke von der linken Seite rutschte der Ball irgendwie zu Moseler durch, der zum 3:2-Endstand einschob (90.+3).

„Nach dem 2:0 haben wir die Chance auf ein drittes oder viertes Tor gehabt, um das Spiel vor der Halbzeit ein Stück weit klarzumachen. Doch aus der Kabine kam Odenkirchen mit so einem Willen, dass wir kaum etwas entgegenzusetzen hatten“, so Nurra. Seine Mannschaft sei überrollt worden, auch wenn der späte Nackenschlag für Wickrath dennoch glücklich gewesen sei: „Es war ein Stück weit verdient für Odenkirchen. Doch die Enttäuschung ist riesig. Wir wollen jetzt in den letzten Spielen den fünften Tabellenplatz finalisieren“, resümierte der Wickrath-Coach. Bitter sei, dass man beide Derbys mit 2:3 verloren habe, jedoch sei er für solch packende Duelle auch Trainer geworden, betonte er. 1. FC Mönchengladbach verpasst erlösenden Sieg Wickrath ist Fünfter, Odenkirchen bleibt mit sieben Punkten mehr Vierter. Brüggen, das sich mit 4:1 bei Türkiyemspor nach 0:1-Rückstand durchsetzte, ist Dritter. Langsam gerät die Meisterschaft in der Bezirksliga für die Sportfreunde Neuwerk etwas außer Reichweite. Das Topspiel gegen Tabellenführer OSV Meerbusch verlor der Tabellenzweite am Freitag mit 1:2. Doch es war äußerst knapp: Die 2:0-Führung durch Meerbusch hatte Neuwerk durch Berkan Dursun (62.) zum 1:2-Anschluss verkürzt. In der Nachspielzeit verpasste Neuwerk den Ausgleich, als Özgür Sezgin einen Foulelfmeter verschoss (90.+3). Lasse Buschmann kassierte aufgrund eines harten Einsteigens noch die Ampelkarte (90.5). Zwar hat Neuwerk noch ein Spiel weniger absolviert als Meerbusch, liegt aber bereits neun Punkte zurück.