Odenkirchen, Brüggen und Neuwerk weiter obenauf

Für die regionalen Bezirksligisten hagelte es am Wochenende ebenso Erfolge wie auch deutliche Schlappen. Den Anfang machte am Freitagabend der TuS Wickrath, der mit einem 4:2-Erfolg gegen Thomasstadt Kempen seinen ersten Heimerfolg seit Ende Oktober feierte.
Niek Mäder (4. Minute) brachte den TuS schon früh auf die Siegerstraße, doch anschließend wurde der Heimsieg zu einem harten Stück Arbeit: Denn Kempen drehte das Spiel durch zwei Treffer (13./47.). Mäder glich erst in der 84. Minute aus. Anschließend zog Wickrath spät per Doppelschlag davon, da Jonas Bihn (88.) und Noah Papenfuss (90.+5) trafen. Damit springt Wickrath auf Platz sechs, punktgleich mit dem SC St. Tönis II, hat aber auf die Top vier bereits zwölf Punkte Rückstand.
SpVg Odenkirchen hat auch im dritten Pflichtspiel des Jahres gepunktet. Gegen den zuletzt formstarken CSV Marathon Krefeld gelang Odenkirchen ein 2:1-Sieg. Vor dem Spiel warnte Trainer Simon Sommer vor einer „schweren Auswärtsaufgabe“ in Krefeld und einer Mannschaft, die mit ihrem Kader eigentlich in ganz andere Tabellenregionen gehöre.
Früh gelang Michael Bohnen jedoch mit einem Linksschuss die Führung (7. Minute). Auch fortan übte Odenkirchen stetig Druck aus, ging engagiert in die Zweikämpfe und kam in der ersten Hälfte zu weiteren guten Chancen. Krefeld gelang derweil wenig. „Zur Halbzeit hätte es schon 2:0 stehen müssen“, sagte Sommer.
Die zweite Hälfte war zunächst arm an Höhepunkten, Odenkirchen verteidigte in einer kompakten Formation und ließ wenige Krefelder Akzente zu. In der 74. Minute schlug Bohnen erneut zu und sorgte mit seinem Doppelpack für eine Vorentscheidung. Doch Krefeld war noch nicht geschlagen: Dennis Lerche besorgte den Anschlusstreffer (82.) und Krefeld rannte an: Mehrere beste Möglichkeiten trafen das Odenkirchener Tor-Aluminium, aber kein Ball fand mehr den Weg ins Tor: Es blieb beim knappen 2:1 für die 05/07er. „Marathon wurde noch mal gefährlich, das haben wir uns selbst zuzuschreiben, am Ende eine wilde Partie. Aber es war ein bärenstarker Auftritt und ein verdienter Sieg, wir waren die bessere Mannschaft“, bilanzierte Sommer.
Odenkirchen freute sich über wichtige drei Punkte im Spitzenkampf. Lobend äußert er sich über Angreifer Bohnen, aber auch über die jungen Simon Beermann und Vincent Schleifer, die tolle Leistungen zeigten. Mit nun 42 Zählern bleibt Odenkirchen am Spitzentrio dran, nur einen Punkt hinter dem Dritten TuRa Brüggen.
Brüggen reichte ein 3:1-Sieg gegen den 1. FC Viersen, um Platz drei zu verteidigen. Nils Bonsels brachte Brüggen noch in der ersten Hälfte (24.). Nach der Pause legte Luca Drießen nach (46.), kurze Zeit später sorgte Justin Pahl für die Vorentscheidung (53.). Viersen gelang durch Peter Okafor (76.) noch der Ehrentreffer.
Weiter keine Blöße geben sich die Sportfreunde Neuwerk, die 3:0 gegen den VfL Tönisberg gewannen und mit vier Punkten Rückstand (bei einer Partie weniger) als Zweiter noch auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter OSV Meerbusch sind. Anton Müller (26.), Özgür Sezgin (63.) und Christin Schultz (77.) trafen für Neuwerk.
Weiter höchst bedrohlich ist die Lage für die Kellerkinder 1. FC Mönchengladbach (elf Punkte, 17.) und Türkiyemspor (elf Punkte, 16.). Der 1. FC war mit dem SC St. Tönis II lange Zeit auf Augenhöhe, Asim Göksu hatte die frühe Führung von St. Tönis schnell ausgeglichen (15.). Doch aber der 74. Minute brach der 1. FC auseinander und St. Tönis erzielte in weniger als 15 Minuten fünf Tore in schneller Folge. Am Ende stand ein hoher 6:1-Sieg. Auch Türkiyemspor ging es beim 2:6 beim VfR Fischeln wenig besser: Nathan Dibazingila glich in der 5. Minute die frühe Fischelner Führung aus, doch bis auf dem 2:4-Anschlusstreffer von Nico Wachtmeister gelang Türkiyemspor nicht mehr viel (51.)
Bereits am Freitag hatte Union Nettetal II klar mit 0:7 gegen den OSV Meerbusch verloren.