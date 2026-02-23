Odenkirchen, Brüggen und Neuwerk weiter obenauf

Früh gelang Michael Bohnen jedoch mit einem Linksschuss die Führung (7. Minute). Auch fortan übte Odenkirchen stetig Druck aus, ging engagiert in die Zweikämpfe und kam in der ersten Hälfte zu weiteren guten Chancen. Krefeld gelang derweil wenig. „Zur Halbzeit hätte es schon 2:0 stehen müssen“, sagte Sommer.

Die zweite Hälfte war zunächst arm an Höhepunkten, Odenkirchen verteidigte in einer kompakten Formation und ließ wenige Krefelder Akzente zu. In der 74. Minute schlug Bohnen erneut zu und sorgte mit seinem Doppelpack für eine Vorentscheidung. Doch Krefeld war noch nicht geschlagen: Dennis Lerche besorgte den Anschlusstreffer (82.) und Krefeld rannte an: Mehrere beste Möglichkeiten trafen das Odenkirchener Tor-Aluminium, aber kein Ball fand mehr den Weg ins Tor: Es blieb beim knappen 2:1 für die 05/07er. „Marathon wurde noch mal gefährlich, das haben wir uns selbst zuzuschreiben, am Ende eine wilde Partie. Aber es war ein bärenstarker Auftritt und ein verdienter Sieg, wir waren die bessere Mannschaft“, bilanzierte Sommer.

Odenkirchen freute sich über wichtige drei Punkte im Spitzenkampf. Lobend äußert er sich über Angreifer Bohnen, aber auch über die jungen Simon Beermann und Vincent Schleifer, die tolle Leistungen zeigten. Mit nun 42 Zählern bleibt Odenkirchen am Spitzentrio dran, nur einen Punkt hinter dem Dritten TuRa Brüggen.

Die Sportfreunde gaben sich keine Blöße

Brüggen reichte ein 3:1-Sieg gegen den 1. FC Viersen, um Platz drei zu verteidigen. Nils Bonsels brachte Brüggen noch in der ersten Hälfte (24.). Nach der Pause legte Luca Drießen nach (46.), kurze Zeit später sorgte Justin Pahl für die Vorentscheidung (53.). Viersen gelang durch Peter Okafor (76.) noch der Ehrentreffer.