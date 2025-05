Odenkirchen blickt auf aufregenden Saisonausklang

Spannung im Tabellenkeller der Bezirksliga: Vor dem letzten Saisonspiel gibt es für Odenkirchen noch zwei Szenarien, die zum Klassenerhalt führen: Den Relegationsrang 15 hat die SpVg sicher, egal wie das Spiel ausgeht und wie die Konkurrenz spielt. Wenn aber der besondere Fall eintritt, dass Odenkirchen siegt und gleichzeitig der 1. FC Mönchengladbach verliert, würden die 05/07er mit diesem punktemäßig gleichziehen. Es käme zunächst zu Entscheidungsspielen: Der Gewinner der Partien hält die Klasse, der Verlierer muss in die Relegation gegen den 15. einer anderem Bezirksliga-Gruppe, in der einige Teams aus dem nordwestlichen Ruhrgebiet (Oberhausen, Bottrop) aktuell noch in der Verlosung stehen. Zwischen zwei und vier weitere Spiele sind unausweichlich für Odenkirchen.