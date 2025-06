Odenkirchen bleibt Bezirksligist

In einem offenen und eher chancenarmen Rückspiel (Hinspiel 2:0) der Entscheidungsrunde setzt sich die Sportvereinigung Odenkirchen mit 1:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach durch. Tobias Krämer gelingt der „Lucky Punch“. Der 1. FC verpasst ein eigenes Tor und muss in die Relegation.

Lange sah es so aus, als würde Odenkirchen am Pfingstsonntag auf der Sportanlage Rönneter (Interimsheimstätte des 1. FC) den Klassenerhalt ohne eigenes Tor nach Hause schaukeln. In einem spielerisch nicht gerade schönen Spiel startete der 1. FC mit mehr Druck und kam schon in der dritten Minute zu einer ersten Möglichkeit, auch eine Ecke wurde annähernd gefährlich (5.). Auch Odenkirchen kam besser ins Spiel, Mehmet Ilgörmez gelang der erste Abschluss (8.), kurz darauf wurde Robin Wolf gefährlich (13.). Ilgörmez war es auch, der die erste Großchance hatte, als er nach einer Ecke einen Kopfball-Vorlage von Philipp Bäger per Fallrückzieher aufs Tor brachte (30.). FC-Torwart Elias Wilms rettete mit einer Glanzparade.

Odenkirchen kontrolliert

Auch in der zweiten Hälfte ging es eher chancenarm weiter, Odenkirchen stand kompakt und ließ kaum einen FC-Angriff zu, kam aber auch selbst eher nur zu Halbchancen. Leo Stegner (63./69.) ließ zwei gute Möglichkeiten für den FC aus, der insgesamt offensiv zu harmlos blieb. In der 82. Minute hatte der 1. FC dann jedoch die große Chance auf den Ausgleich: Stegner spielte auf Deniz Salk, der von links flach aber gefährlich aufs Tor schoss, Odenkirchens Keeper Paul Breitewischer wehrte zur Ecke ab.

Kurz darauf wechselte Simon Sommer den Odenkirchener Sieg ein. Tobias Krämer kam für Luke Schmitz rein, der mit einer Einzelleistung brillierte. Auf Höhe des Mittelkreises angespielt, ging er alleine auf der linken Seite durch, hielt sich die Abwehrspieler des 1. FC vom Leib und schloss flach ins Eck zum 1:0 ab (89.). Dabei blieb es und Odenkirchen durfte den ersehnten Klassenerhalt feiern. „Es war am Ende verdient, wir haben das Herz auf dem Platz gelassen. Wenn man sieht, wo wir herkommen, immerhin haben die Jungs das ganze Jahr nur auf den Sack bekommen, ist es jetzt umso schöner. Und ist eine Riesen-Aufholjagd geglückt, jetzt freuen wir uns auf die Zukunft“, sagte ein erleichterter Sommer. „Gratulation an Odenkirchen. Wenn wir selbst in zwei Spielen kein Tor schießen, dann haben sie es verdient, die Klasse zu halten“, zollte auch Stegner Respekt.

Der 1. FC hingegen muss als gedachter Tabellenfünfzehnter nun noch in die Relegation. „Das ist für uns superdämlich gelaufen“, spielte Stegner auf die unglückliche Niederlage Anfang Juni in Brüggen an, die den 1. FC erst noch in die Qualifikation zwang. Vor wenigen Wochen hatte die Mannschaft außerdem noch von der heimischen Platzanlage auf die Sportanlage Rönneter von GW Holt wechseln müssen, was auch unangenehm gewesen sei. Nun muss der 1. FC am kommenden Mittwoch (Heimspiel) ins Duell gegen den FC Sterkrade aus der Bezirksliga Gruppe 5, der seinerseits die dortige Entscheidungsrunde gegen Fortuna Bottrop verlor, die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Von vier gegen Odenkirchen fehlenden Stammspielern sind zwei wieder dabei. „Wir werden alles geben, die Qualität haben wir, um uns da durchzusetzen. Ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten“, so Stegner.