Odenkirchen 05/07 nach 2:0 bei Viktoria Rheydt wieder Erster Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Rückkehr an die Tabellenspitze gelingt durch Erfolg am Donnerstagabend gegen die Rheydter.

Die SpVg Odenkirchen 05/07 hat das vorgezogene Spiel des 11. Spieltags der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen am Donnerstagabend bei Viktoria Rheydt mit 2:0 für sich entschieden und damit die Spitze der Tabelle zurückerobert. Die Sportfreunde Neersbroich, die diese Position am vorigen Wochenende durch einen Sieg gegen die Odenkirchener erobert hatten, sind an diesem Wochenende spielfrei. Die Höhepunkte des Spiels könnt ihr auch hier bei FuPa.tv sehen.

Das hätte dem Spiel dann womöglich auch noch einmal eine andere Wendung gegeben, so jedoch waren es die Gäste, die die Partie sukzessive wieder an sich rissen. Mit der Entscheidung ließ sich die Mannschaft von Interimscoach Damian Schriefers und Wolla Brück dann jedoch bis zur 90. Minute Zeit. Letztlich war es dann Tom Salentin, der den zunächst noch abgewehrten Ball doch über die Linie drückte, nachdem Simon Sommer, Tobias Kamper und Vorlagengeber Lutz Soggeberg den Angriff sehenswert vorgetragen haben. Letztlich ging der Odenkirchener Sieg auch in Ordnung. "Dass wir solche Spiele auch so verlieren können, war uns eigentlich immer klar", erklärte Viktoria-Coach Florian Wittkopf nach der Partie. Nach fünf Siegen zum Auftakt gab es für die Rheydter zuletzt, aus allerdings auch schwierigen Partien, in sechs Spielen nur zwei Zähler. "Wir sollten vor der Winterpause schon noch Punkte holen", fügte Wittkopf an.

SC Viktoria 04 Rheydt – SpVg Odenkirchen 0:2

SC Viktoria 04 Rheydt: Sascha Jansen, Jan-Gerrit Herrmann, Tobias Hurtmann, Steffen Meuser, Stefan Wingartz, Christian Bläsen, Rafioudine Bawa, Jan Meuser, Lukas Schabram, Daniel Lehnen, Maximilian Zimfer - Trainer: Florian Wittkopf

SpVg Odenkirchen: Marvin Spinnrath, Ilias Kayhani, Simon Sommer, Marcel Schulz, Lars Gelsdorf, Tom Salentin, Niclas Becker (90. Ilkin Valiyer), Tiago Simoes Correia, Tobias Kamper, Jason Krüer (74. Christian Klein), Lutz Soggeberg - Trainer: Damian Schriefers

Schiedsrichter: Falco Böhland () - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Tobias Kamper (34.), 0:2 Tom Salentin (90.).