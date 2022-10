Odenheim gastiert in Rheinhausen Drei weitere Nachholspiele in der B-Liga Kraichgau +++ Östringen II erwartet Bretten II zum Spitzenspiel

Letztlich ohne Chance war der TSV Rheinhausen in Neudorf, wie Andreas Schmidt nach dem 0:3 zugab: „Das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung. Neudorf war einfach besser am Sonntag.“

Schon heute rollt wieder der Ball. Dann nämlich geht es gegen Schlusslicht Odenheim – ein wichtiges Spie, wie Schmidt weiß: „Gegen Odenheim geht es natürlich um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft das kapiert und dementsprechend eingestellt ist in diesem Spiel. Andernfalls wird es auch am Mittwoch schwierig, etwas Zählbares in Rheinhausen zu behalten.“

Eine weitere Niederlage kassierte der FC Odenheim gegen Neuthard. Diese ging letztlich auch in Ordnung, wie Luca Hodecker einräumte: „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen und waren überhaupt nicht im Spiel. Wir sind dem Ball und Gegner ausschließlich hinter gelaufen. Der 0:2-Pausenrückstand geht somit voll in Ordnung und hätte tatsächlich auch noch deutlicher ausfallen können. Im zweiten Durchgang sind wir gegen den Ball weiter vorne angelaufen und waren viel griffiger in den Zweikämpfen, so entstand auch unser Anschlusstreffer. Mit dem 1:3-Gegentreffer, den wir uns leider wieder selbst auf die Kappe schreiben müssen, weil wir den Ball nicht richtig klären, war das Spiel dann quasi entschieden. Der Sieg war letztendlich natürlich verdient für den FV Neuthard.“

Nun geht es unter der Woche nach Rheinhausen. Mit einem Sieg dort könnte man bis auf einen Punkt an den TSV heranrücken. „Bereits bei der Vorschau zum eigentlich angesetzten Spiel in Rheinhausen habe ich gesagt, dass wir auf einen sehr eingespielten Gegner treffen. Jahr für Jahr wird der Kader nahezu komplett gehalten und stückweise sogar noch ergänzt und verstärkt. Wir müssen uns auf einen robusten Gegner einstellen. Wenn du nicht dagegenhältst, nimmst du nichts Zählbares aus Rheinhausen mit“, so Hodecker über den Gegner. Zur eigenen Mannschaft äußert er sich folgendermaßen: „In der aktuellen Saison haben wir immer Phasen im Spiel, in denen wir gefühlt nicht bei der Sache sind, was man sich einfach nicht erlauben darf. Dies gilt es zu ändern.“

PROGNOSE:

Beide Mannschaften haben in diesem Duell Chancen. Rheinhausen kann sich mit einem Sieg von unten weiter absetzen, Odenheim wieder zum Mittelfeld aufschließen. Daher darf ein enges und umkämpftes Spiel erwartet werden - mit offenem Ausgang.