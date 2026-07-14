Ochtmisser SV startet eindrucksvoll in die Vorbereitung! Samt Turniersieg von NK · Heute, 02:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der Ochtmisser SV blickt auf eine bislang erfolgreiche und vielversprechende Vorbereitung auf die neue Saison zurück. Die Mannschaft von Trainer Alen Graf konnte sich in den ersten Wochen nicht nur gegen höherklassige Gegner behaupten, sondern auch bereits den ersten Titel feiern.

Den Auftakt der Testspielserie machte das Duell mit Oberligist Lüneburger SK Hansa. Trotz der 2:4-Niederlage hinterließen die Wikinger einen starken Eindruck und hielten die Partie insbesondere in der ersten Halbzeit offen. Zur Pause stand es 1:1, ehe der Oberligist nach dem Seitenwechsel eine Phase mit zahlreichen Wechseln beim OSV ausnutzen konnte. Trainer Alen Graf zeigte sich dennoch hochzufrieden: „Eine überragende Mannschaftsleistung – und das bei dem Wetter und der Qualität des Gegners. Wir hatten zudem sechs Neuzugänge in der Startelf.“ Besonders hob er die Leistung seines Torhüters hervor: „Neben dem fehlenden Zielwasser der LSK-Offensive hatte unser Keeper einen Sahnetag erwischt. Mit mehreren Glanzparaden bewies er seine Klasse am heutigen Tag. Eine insgesamt starke Mannschaftsleistung von 1 bis 22!“ Die Treffer für den OSV erzielten Lennart Behrend und Rafee Mahmoud. Turniersieg + Sieg gegen Landesligisten Wenig später folgte der erste Erfolg der Sommervorbereitung. Beim Turnier mit dem TuS Neetze, TuS Erbstorf und Eintracht Lüneburg setzte sich der Ochtmisser SV durch und sicherte sich den Turniersieg. Leonard Dorn wurde dabei als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Auch im nächsten Test überzeugten die Wikinger. Beim Landesligisten MTV Treubund Lüneburg gelang ein 1:0-Erfolg durch einen Treffer von Sharif Alyounes. Beide Mannschaften vergaben zudem jeweils einen Strafstoß. Graf lobte anschließend insbesondere die Geschlossenheit seiner Mannschaft: „Richtig starke Vorstellung meiner Mannschaft! Mit einem erneut stark aufspielenden Keeper und einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir das Spiel am Ende verdient für uns entscheiden.“ Im dritten Testspiel der Vorbereitung musste sich der Ochtmisser SV schließlich dem Bezirksligisten TSV Apensen mit 0:2 geschlagen geben. Trotz der Niederlage war Graf auch mit diesem Auftritt zufrieden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerten sich die Wikinger deutlich und gestalteten die Partie über weite Strecken ausgeglichen. „In einem ungewöhnlich hektischen Testspiel hatten wir zu Beginn Probleme, ins Spiel zu kommen. Ab der ersten Trinkpause haben wir dann bis zum zweiten Gegentor ein richtig gutes Spiel gemacht“, erklärte der Trainer. Besonders die Chancenverwertung verhinderte ein besseres Ergebnis: „Dabei leider etliche Chancen ausgelassen und dann ein unglückliches Gegentor zum 0:2 bekommen.“ Aufgrund zahlreicher urlaubsbedingter Ausfälle musste der OSV improvisieren, weshalb Graf die Leistung seiner Mannschaft umso höher bewertete: „Urlaubsbedingt haben wir heute stark improvisiert, und dafür sah es gegen die klassenhöheren Gäste sehr gut aus. Starke Leistung meiner Jungs.“