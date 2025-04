– Foto: Sascha Drenth

Ochtersum unter Druck – Pattensen II hofft auf nächste Überraschung Der 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht ganz im Zeichen wegweisender Entscheidungen: Tabellenführer Germania Ochtersum empfängt mit TuS Grün-Weiß Himmelsthür einen gefährlichen Verfolger und steht nach der Niederlage in Alfeld unter erhöhtem Erfolgsdruck. Die Gäste könnten mit einem Sieg selbst noch einmal in den Meisterschaftskampf eingreifen. Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 4 Holenberg Himmelsthür FC Conc. Hil FC Sarstedt + 12 weitere

Im Tabellenkeller hofft TSV Pattensen II nach dem überraschenden Auswärtssieg in Einum auf den nächsten Coup gegen TSV Giesen. Ein weiterer Punktgewinn könnte die Abstiegsränge vorerst in den Rückspiegel verbannen – doch die Gäste aus Giesen haben nach dem späten Ausgleich gegen Harsum ihrerseits etwas gutzumachen.

Zwei Mannschaften, die in der Tabelle punktgleich sind, treffen im direkten Duell aufeinander. Ambergau kommt mit Rückenwind nach dem deutlichen Sieg in Holenberg, während Borsum nach der klaren Niederlage in Schliekum auf Wiedergutmachung aus ist. Ein Spiel mit Potenzial für eine Vorentscheidung im unteren Mittelfeld.



Beide Teams haben in den letzten Wochen mit Formschwankungen zu kämpfen. Sarstedt verlor zuletzt knapp in Himmelsthür, Einum patzte gegen Pattensen II. In diesem ausgeglichenen Duell geht es für beide um Stabilität im Mittelfeld – mit Blick auf Platzierungen und Prestige gleichermaßen.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen II TSV Giesen 1911 TSV Giesen 15:00 PUSH



Für die abstiegsbedrohte Reserve aus Pattensen zählt jeder Punkt. Der überraschende Auswärtssieg in Einum gibt Mut. Giesen hingegen möchte mit einem Auswärtssieg wieder Anschluss an die Top Fünf finden. Die Favoritenrolle liegt auf dem Papier bei den Gästen – unterschätzen sollten sie Pattensen jedoch nicht. Für die abstiegsbedrohte Reserve aus Pattensen zählt jeder Punkt. Der überraschende Auswärtssieg in Einum gibt Mut. Giesen hingegen möchte mit einem Auswärtssieg wieder Anschluss an die Top Fünf finden. Die Favoritenrolle liegt auf dem Papier bei den Gästen – unterschätzen sollten sie Pattensen jedoch nicht.



Neuhof will nach dem Punktverlust gegen Concordia wieder in die Spur finden, um im Titelrennen dranzubleiben. Harsum hat in den letzten Wochen mehrfach Moral bewiesen, steht defensiv jedoch vor einer großen Herausforderung gegen die angriffsstarken Gäste. Neuhof will nach dem Punktverlust gegen Concordia wieder in die Spur finden, um im Titelrennen dranzubleiben. Harsum hat in den letzten Wochen mehrfach Moral bewiesen, steht defensiv jedoch vor einer großen Herausforderung gegen die angriffsstarken Gäste.



Concordia bleibt trotz des Achtungserfolgs in Neuhof abgeschlagen Letzter. Gegen Almstedt, das sich im oberen Mittelfeld behauptet, dürfte es erneut schwer werden. Die Gäste gehen als klarer Favorit in diese Partie – auch wenn sie offensiv zuletzt nicht durchschlagskräftig waren. Concordia bleibt trotz des Achtungserfolgs in Neuhof abgeschlagen Letzter. Gegen Almstedt, das sich im oberen Mittelfeld behauptet, dürfte es erneut schwer werden. Die Gäste gehen als klarer Favorit in diese Partie – auch wenn sie offensiv zuletzt nicht durchschlagskräftig waren.

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe TSV Holenberg Holenberg 15:00 PUSH



Mit Lamspringe und Holenberg treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Die Gastgeber wollen im Tabellenmittelfeld weiter klettern, Holenberg kämpft ums sportliche Überleben. Alles andere als ein Heimsieg wäre angesichts der Formkurve beider Mannschaften eine Überraschung. Mit Lamspringe und Holenberg treffen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen aufeinander. Die Gastgeber wollen im Tabellenmittelfeld weiter klettern, Holenberg kämpft ums sportliche Überleben. Alles andere als ein Heimsieg wäre angesichts der Formkurve beider Mannschaften eine Überraschung.



Das Spitzenspiel des Spieltags: Tabellenführer Ochtersum empfängt den formstarken Vierten aus Himmelsthür. Nach der Niederlage in Alfeld steht der Spitzenreiter unter Zugzwang. Himmelsthür hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an. Eine Partie mit Signalwirkung im Titelkampf. Das Spitzenspiel des Spieltags: Tabellenführer Ochtersum empfängt den formstarken Vierten aus Himmelsthür. Nach der Niederlage in Alfeld steht der Spitzenreiter unter Zugzwang. Himmelsthür hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an. Eine Partie mit Signalwirkung im Titelkampf.



Alfeld kann nach dem Sieg gegen Ochtersum weiter Boden gutmachen und will seine Ambitionen unterstreichen. Schliekum kommt ebenfalls mit breiter Brust nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Borsum. Beide Teams befinden sich in guter Form – ein Duell auf Augenhöhe, das viel verspricht.