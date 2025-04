Ochtersum stürmt an die Spitze – Torfestival in Einum

Ein packendes Spiel mit offenem Visier: Neuhof führte früh durch Becker (27.) und Dogan (33.), doch Ambergau konterte mit einem Dreierpack von Laumann (35., 60., 74.). In der Nachspielzeit rettete Leichner (90.) zumindest einen Punkt für den bisherigen Spitzenreiter. Neuhof muss die Tabellenführung nach dem Remis an Ochtersum abtreten.

Im Kampf um Rang drei ließ Alfeld gegen kämpferisch starke Gäste Punkte liegen. Bartels brachte Pattensen früh in der zweiten Hälfte in Führung (50.), König glich per Standard aus (72.). Alfeld bleibt Dritter, verpasst aber den Anschluss an das Führungsduo. Pattensen sammelt im Abstiegskampf einen wertvollen Zähler.