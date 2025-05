Ochtersum kann die Tür zur Meisterschaft aufstoßen

– Foto: Stefan Hageböke

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 stehen sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm. Tabellenführer Germania Ochtersum kann mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen, während im Tabellenkeller insbesondere Holenberg und Concordia Hildesheim unter Zugzwang stehen.



Für Sarstedt bietet sich im Heimspiel gegen den Tabellendritten die Chance, nach zuletzt zwei Niederlagen wieder Boden gutzumachen. Neuhof steht nach der überraschenden Pleite gegen Pattensen unter Druck und muss punkten, um den Relegationsrang nicht aus den Augen zu verlieren.



Der Tabellenzweite aus Alfeld empfängt mit Einum einen formstarken Gegner aus dem Mittelfeld. Nach der Niederlage in Himmelsthür muss Alfeld eine Reaktion zeigen, will man den Rückstand auf Ochtersum nicht weiter anwachsen lassen. Einum hingegen kann mit einem Sieg Anschluss an das obere Drittel herstellen.



Ochtersum ist in Topform und hat nach dem souveränen Sieg in Einum beste Karten im Meisterrennen. Mit Giesen wartet allerdings ein unangenehmer Gegner, der mit einem Sieg selbst noch in den Kampf um Platz zwei eingreifen könnte. Die Tagesform könnte entscheidend sein.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen II MTV Almstedt MTV Almstedt



Pattensen tankte zuletzt Selbstvertrauen mit einem Überraschungserfolg in Neuhof. Gegen Almstedt geht es nun um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste aus dem Hildesheimer Umland wollen sich nach der knappen Niederlage gegen Harsum wieder stabilisieren und im oberen Drittel etablieren.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum TSV Holenberg Holenberg



Harsum hat mit dem Auswärtssieg in Almstedt Selbstvertrauen getankt. Gegen den Vorletzten aus Holenberg ist ein Heimsieg Pflicht, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu lösen. Holenberg reist mit dem Rückenwind des Kantersiegs gegen Concordia an, steht aber weiterhin mit dem Rücken zur Wand.



Der Tabellenletzte aus Hildesheim hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt. Nach der deutlichen Pleite in Holenberg droht gegen Borsum das nächste Debakel. Die Gäste wiederum benötigen die Punkte, um sich endgültig aus dem Tabellenkeller zu befreien.



Im direkten Duell zweier punktgleicher Teams geht es um die Vorherrschaft im oberen Mittelfeld. Lamspringe kassierte zuletzt eine bittere Niederlage in Borsum, während Ambergau mit dem Sieg in Schliekum überzeugte. Es dürfte eine enge und umkämpfte Partie werden.



Himmelsthür ist nach dem Erfolg über Alfeld zurück im Rennen um die Podiumsplätze. Gegen Schliekum, das zuletzt gegen Ambergau unterlag, gilt es, die eigene Heimstärke auszuspielen. Ein Sieg könnte den Sprung auf Rang drei bedeuten.