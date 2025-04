Ochtersum enteilt, Neuhof schwächelt

– Foto: Stefan Hageböke

Der 24. Spieltag bringt klare Verhältnisse an der Spitze und neue Dynamik im Tabellenmittelfeld. Während Ochtersum seine Führungsposition eindrucksvoll untermauert, schwächelt der direkte Verfolger. Auch im Abstiegskampf spitzen sich die Lagen weiter zu.

Mit einer couragierten Vorstellung und großer Effizienz vor dem Tor hat Ambergau den favorisierten MTV Almstedt überraschend deutlich besiegt. Sztyndera war mit einem Doppelpack der Mann des Tages, während Lehmann in der zweiten Halbzeit den Deckel draufsetzte. Die Gastgeber profitierten von der Passivität der Gäste und klettern auf Platz zwölf. Almstedt bleibt trotz der Niederlage Vierter, muss aber nach unten blicken.



In einer ausgeglichenen Partie trennten sich Sarstedt und Alfeld leistungsgerecht mit einem Remis. Sarstedt ging nach einem Standard durch Waselowsky in Führung, doch Alfeld antwortete schnell per Kopf durch Köps. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Für Alfeld ist der Punkt im Aufstiegskampf dennoch wertvoll – Platz drei bleibt vorerst gesichert.



Ochtersum hat ein klares Zeichen an die Konkurrenz gesendet. Mit dem souveränen 3:0 über Schliekum unterstrich der Tabellenführer seine Ambitionen. Schmedt und Klages sorgten bereits zur Pause für die beruhigende Führung, ehe Timkov nachlegte. Schliekum, zuletzt im Aufwind, fand nie Zugriff auf die Partie und verliert erneut an Boden.



Pattensen gelang ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gegen Himmelsthür. Nach früher Gästeführung drehte die Heimelf durch Treffer von Grönig, Njie, Grupe und Kurzweil das Spiel. Himmelsthür verkürzte in der Nachspielzeit noch, blieb aber ohne Punktgewinn. Während Pattensen Boden gutmacht, stagniert Himmelsthür im Niemandsland des Mittelfeldes.



In einem torreichen und offenen Spiel musste sich Borsum dem abstiegsbedrohten TSV Holenberg geschlagen geben. Zwar brachte Wolfinger die Hausherren früh in Führung, doch Holenberg zeigte Moral und drehte das Spiel. Matchwinner war Wessel mit dem entscheidenden Treffer in der Schlussphase. Holenberg schöpft Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.



Eine der Überraschungen des Spieltags gelang Lamspringe, das Spitzenreiter Neuhof bezwang. Früh ging Lamspringe in Führung, ehe Dogan für die Gäste ausglich. In einer hektischen Schlussphase war es Bartetzko, der in der 88. Minute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte. Neuhof verpasste die Chance, an Ochtersum dranzubleiben, und verliert wichtige Punkte im Titelrennen.



Für Schlusslicht Concordia gab es gegen spielfreudige Giesener erneut nichts zu holen. Zwar konnten die Hausherren nach dem 0:1 ausgleichen, doch in der zweiten Hälfte brachen alle Dämme. Giesen traf im Minutentakt und machte früh alles klar. Für Concordia wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner, während Giesen mit Rückenwind auf Platz vier vorrückt.



Ein torloses Remis sahen die Zuschauer in Harsum – und das völlig zurecht. Beide Teams investierten viel in die Defensive, echte Torchancen waren Mangelware. Für beide Seiten ist der Punkt ein Zwischenschritt, der im engen Mittelfeld jedoch keine wirkliche Bewegung bringt.