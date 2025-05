Ochsenhausen und Mengen mit Torfesten – Laupheim bleibt ungeschlagen

---



Aufstiegsrunde





Der SV Reinstetten lag nach Treffern von Silvio Ferreiro (58.) und Simon Weber (68.) bereits mit 0:2 zurück, zeigte jedoch große Moral und drehte die Partie in den letzten Minuten. Marco Matzkat verkürzte zunächst in der 78. Minute, ehe Jannik Keller (89.) und Noah Blersch (90.+4) mit einem späten Doppelschlag den Heimsieg perfekt machten. Reinstetten belegt mit nun 18 Punkten Rang vier, Heimenkirch verharrt nach der sechsten Saisonniederlage bei zehn Punkten auf Platz sieben.



Im Spitzenspiel der Abstiegsrunde trennten sich der FV Biberach und der SV Mietingen im Derby vor ungefähr 600 Zuschauern mit einem 1:1-Unentschieden. Robin Ertle brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, Kai Luibrand glich in der 64. Minute für Biberach aus. Vor allem in den letzten 20 Minuten hatte der SV Mietingen mehrfach die Chance auf den Siegtreffer, für Biberach ist dieses Unentschieden etwas glücklich. Mit 30 Punkten übernimmt Biberach erstmal die Tabellenführung, Mietingen folgt mit 28 Zählern auf Rang drei.

Der FC Mengen entschied ein wildes Spiel gegen die TSG Ehingen mit 7:3 für sich und feierte den fünften Saisonsieg. Luka Puskaric brachte die Gäste früh in Führung (5.), ehe Ladislav Varady mit einem Doppelschlag (16., 17.), Moritz Hayn (20.) und Levi Fin Schlude (27.) den Spielverlauf drehten. Nach dem Anschlusstreffer durch Puskaric (30.) erhöhten Patrick Klotz (67., 75.) und Tobias Nörz (88.) für die Hausherren, Deniz Gül erzielte noch den dritten Treffer für Ehingen (79.). Mengen verbessert sich mit 21 Punkten auf Rang acht, Ehingen ist mit elf Zählern Tabellenletzter.

Der TSV 1889 Buch zeigte eine abgeklärte Vorstellung gegen den FV Ravensburg II und rückte mit dem siebten Saisonsieg auf Rang fünf vor. Manuel Schrapp (10.), Robin Egle (19.) und Timo Leitner (72.) sorgten für klare Verhältnisse. Ravensburg II bleibt mit 23 Punkten Tabellensiebter.

Der SV Ochsenhausen meldete sich mit einem überraschend deutlichen 5:2-Erfolg über den SC Türkgücü Ulm im Abstiegskampf zurück. Felix Maikler (25.), Daniel Kunz (29.) und Marcel Schad (50.) legten die Führung für die Hausherren vor, ehe Mirhad Mehanovic mit einem Doppelpack (52., 74.) verkürzen konnte. Jason Natterer (77.) und ein Eigentor von Sillah Bubakary (88.) sorgten für die Entscheidung. Ochsenhausen verbessert sich mit zwölf Punkten auf Rang elf, Türkgücü Ulm rutscht auf Platz sechs zurück.

Der SV Oberzell bot dem Tabellenvierten Türkspor Neu-Ulm über weite Strecken Paroli und stand am Ende dennoch mit nur einem Punkt da. Louis Leinsle brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), Özgür Sahin glich in der 64. Minute aus. Bryan Biber stellte in der 86. Minute erneut auf Führung, doch Engin Karasoy traf in der Nachspielzeit zum späten 2:2-Ausgleich (90.+3). Türkspor bleibt mit 27 Punkten Vierter, Oberzell bleibt auf Rang neun.

Der FV Olympia Laupheim bleibt auch im 16. Spiel ungeschlagen und verteidigte mit einem späten 1:0-Auswärtssieg beim SV Hohentengen die Tabellenführung. Stephan Strähle erzielte in der 83. Minute das entscheidende Tor. Hohentengen verpasste es erneut, im Abstiegskampf zu punkten, und bleibt mit 13 Punkten auf dem zehnten Platz.