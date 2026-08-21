Ochsenhausen eröffnet die Saison gegen Bad Schussenried

– Foto: Hans-Peter Hausser, Nicole Hal

Der erste Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben beginnt mit einem echten Prüfstein: Der SV Ochsenhausen empfängt am Freitag den Landesliga-Absteiger FV Bad Schussenried, ehe der SV Sulmetingen am Samstag mit dem ebenfalls abgestiegenen FV Biberach den nächsten prominenten Rückkehrer fordert. Am Sonntag misst sich Aufsteiger SV Baustetten mit dem Vorjahresdritten SG Ringschnait/Mittelbuch, während im Duell zwischen dem FC Ostrach und der SG Äpfingen/Baltringen zwei Neulinge direkt aufeinandertreffen. Der TSV Kirchberg/Iller bekommt es mit dem SV Sigmaringen zu tun, zugleich kämpfen der SV Burgrieden und die SG Muttensweiler/Hochdorf in einem weiteren Aufsteigerduell um einen gelungenen Start. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen erwartet den Vorjahresfünften SV Hohentengen. Zum Abschluss empfängt die SG Gutenzell/Schönebürg die Sportfreunde Hundersingen.



Am Samstag wartet auf den SV Sulmetingen mit dem FV Biberach gleich ein weiterer Landesliga-Absteiger. Sulmetingen gehörte in der vergangenen Saison zur oberen Tabellenhälfte und wurde mit 60 Punkten Sechster. Der FV Biberach kommt aus der Landesliga Staffel 4 in die Bezirksliga und steht damit bereits am ersten Spieltag vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Für Sulmetingen bietet die Begegnung die Gelegenheit, erneut einen Platz im erweiterten Spitzenfeld anzupeilen, während Biberach zeigen muss, wie schnell die fast runderneuerte Mannschaft in der Liga Fuß fassen kann.

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Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt mit dem SV Hohentengen einen Gegner, der die vorige Saison deutlich weiter oben abschloss. Krauchenwies/Hausen/Göggingen landete mit 51 Punkten auf Rang neun, während Hohentengen mit 61 Punkten Fünfter wurde. Zehn Punkte lagen am Ende zwischen beiden Mannschaften, auch wenn diese Werte für die neue Spielzeit zunächst nur als Orientierung dienen können.

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Meister gegen Spitzenteam: Der SV Baustetten startet als Aufsteiger (Meister Kreisliga A3 Oberschwaben) mit einem anspruchsvollen Heimspiel gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch in seine Bezirksliga-Saison. Die Gäste verpassten in der vergangenen Spielzeit als Tabellendritter mit 70 Punkten nur knapp die beiden ersten Plätze und stellten mit 88 Treffern eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. Für Baustetten ist die Begegnung damit unmittelbar ein Gradmesser für das höhere Niveau nach dem Aufstieg.

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In Ostrach kommt es zu einem reinen Aufsteigerduell, das schon am ersten Spieltag besondere Spannung verspricht. Der FC Ostrach schaffte als Meister der Kreisliga A1 Oberschwaben den direkten Sprung nach oben, die SG Äpfingen/Baltringen sicherte sich ihren Platz in der Bezirksliga über die Relegation. Gerade deshalb besitzt die Begegnung ihren Reiz: Mindestens einer der beiden Neulinge wird bereits am ersten Spieltag die ersten Zähler seiner Bezirksliga-Saison sammeln können, bei einem Unentschieden sogar beide.

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Der TSV Kirchberg/Iller und der SV Sigmaringen treffen zum Auftakt als zwei Mannschaften aufeinander, die in der vergangenen Saison im Tabellenmittelfeld lagen. Kirchberg beendete die Runde mit 51 Punkten auf Rang zehn, Sigmaringen wurde mit 53 Punkten Siebter. Nur zwei Punkte trennten beide Teams nach 34 Spieltagen, was die Kräfteverhältnisse vor dem ersten direkten Vergleich der neuen Runde eng erscheinen lässt. Für beide bietet der Auftakt deshalb früh die Möglichkeit, sich gegenüber einem Konkurrenten einen ersten Vorteil zu verschaffen.

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Auch in Burgrieden stehen sich zwei Aufsteiger gegenüber. Die SG Muttensweiler/Hochdorf kommt als Meister der Kreisliga A2 Oberschwaben in die Bezirksliga, während der SV Burgrieden als Zweiter der Kreisliga A3 Oberschwaben über das erreichen des Relegationsfinales den Aufstieg perfekt machte. Umso wichtiger wird der direkte Vergleich zweier Neulinge, die gleich zum Start gut in die neue Spielzeit starten möchten.

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Den Schlusspunkt des ersten Spieltags setzen die SG Gutenzell/Schönebürg und die Sportfreunde Hundersingen. Der VfB Gutenzell belegte in der vergangenen Saison mit 45 Punkten Toren Rang elf. Hundersingen dagegen geht mit der Empfehlung von Rang vier und 63 Punkten aus der Vorsaison in die neue Runde. Damit wartet auf die Gastgeber zum Abschluss des Spieltags ein Gegner, der zuletzt zum engeren Kreis der Spitzenmannschaften der Bezirksliga gehörte.







Der SV Ochsenhausen eröffnet die Saison vor eigenem Publikum gegen den FV Bad Schussenried und bekommt es damit sofort mit einem Landesliga-Absteiger zu tun. Ochsenhausen beendete die vergangene Bezirksliga-Spielzeit mit 51 Punkten auf Rang acht. Bad Schussenried kommt dagegen aus der Landesliga Staffel 4 zurück in die Bezirksliga und muss gleich zum Auftakt auswärts bestehen. Für beide Mannschaften ist es ein Spiel mit besonderer Bedeutung: Ochsenhausen will seine solide Vorsaison bestätigen, Bad Schussenried nach dem Abstieg möglichst schnell in der neuen Liga Fuß fassen.---