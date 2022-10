Ein Spielertyp, der dem SVP derzeit fehlt: Patrick Ochsendorf (am Ball) stürmt jetzt für den FC Wacker. a-Foto: dagmar rutt – Foto: DAGMAR RUTT

Ochsendorf vor Wiedersehen mit dem Ex - Stürmer will gegen SV Planegg nicht jubeln Stürmer will gegen seinen Ex-Club SV Planegg nicht jubeln

Der FC Wacker München trifft auf den SV Planegg. Oder vielmehr: Patrick Ochsendorf trifft mit seinem neuen Club auf seine ehemalige Mannschaft.

Planegg – Das Jubeln gegen den Ex-Verein ist im Fußball eine viel diskutierte Angelegenheit. Patrick Ochsendorf hat sich seine Gedanken dazu gemacht. „Groß jubeln werde ich auf keinen Fall“, sagt der 26-Jährige. Er trifft am Sonntag ab 16.15 Uhr (Bezirkssportanlage an der Demleitnerstraße) mit dem FC Wacker München auf seinen Heimatverein SV Planegg-Krailling, von dem er im Sommer weggewechselt war. „Wenn es ein wichtiges Tor ist, werde ich vielleicht ein bisschen die Faust ballen“, so Ochsendorf.

„Erst mal muss er gegen uns treffen“, entgegnet Martin Bauer. Der Co-Trainer der Planegger, der unter der Woche aufgrund der beruflich bedingten Abwesenheit von Andreas Budell die Einheiten leitete, glaubt fest an eine Überraschung. „Im Fußball ist immer alles möglich“, stellt er klar.