Ochsendorf fordert Wende: Rheinsüd III will zulegen

Viel Rotation, viele Gegentore, zu wenig Punkte: Trainer Sascha Ochsendorf zieht Bilanz – und blickt nach vorn.

Der Blick auf die Tabelle der Kreisliga B Rhein-Erft ist für den FC Rheinsüd Köln III kein Anlass zur Zufriedenheit. Zehnter ist die Mannschaft nach der Hinrunde der Saison 2025/26, 13 Punkte stehen zu Buche. Trainer Sascha Ochsendorf spricht im Teamcheck offen über Defizite, Lernprozesse – und die Hoffnung auf eine deutlich bessere Rückserie. Die Winterpause fällt kurz aus. „Start ist am 12.01. – im Schnitt wird es drei Einheiten die Woche geben plus Spiel“, sagt Ochsendorf. In der Vorbereitung setzt er erneut auf Vielfalt: „Wir testen wieder differenziert gegen unterschiedlichste Gegner, um uns hier und da gerade im taktischen Bereich als Team weiterentwickeln zu können.“ Eine feste Konstante bleibt der rheinische Kalender: „Natürlich werden wir auch wieder das Karnevalswochenende frei machen und uns dann am Aschermittwoch für den Endspurt wieder treffen.“

Den bisherigen Saisonverlauf bewertet der Trainer selbstkritisch. „In vielen Spielen haben wir uns unter Wert verkauft. Wir sind durch viel Rotation nie so richtig in den Flow gekommen.“ Der Kader sei zwar gewachsen, bestehe aus vielen jungen Spielern, brauche aber Zeit: „Mittlerweile haben wir einen großen Kader aufgebaut, mit vielen jungen Spielern, der vielleicht auch nach der Pause noch etwas Zeit braucht, bis jeder so seine Rolle gefunden hat.“ Das sei einkalkuliert, betont Ochsendorf, „aber dennoch wollen wir eine deutlich bessere Rückrunde als Hinrunde spielen“. Positiv hebt er die personelle Entwicklung hervor. „Die Personalsituation hat sich deutlich verbessert. Wir haben im Durchschnitt fast 20 Mann beim Training, teilweise sogar mehr.“ Zudem hätten sich „ein paar junge Spieler dazu bekommen, die sich überragend auf dem Kreisliga-B-Niveau entwickelt haben und viel Spielzeit bekommen“.