Ochsendorf fordert Wende: Rheinsüd III will zulegen

Viel Rotation, viele Gegentore, zu wenig Punkte: Trainer Sascha Ochsendorf zieht Bilanz – und blickt nach vorn.
Der Blick auf die Tabelle der Kreisliga B Rhein-Erft ist für den FC Rheinsüd Köln III kein Anlass zur Zufriedenheit. Zehnter ist die Mannschaft nach der Hinrunde der Saison 2025/26, 13 Punkte stehen zu Buche. Trainer Sascha Ochsendorf spricht im Teamcheck offen über Defizite, Lernprozesse – und die Hoffnung auf eine deutlich bessere Rückserie.
Die Winterpause fällt kurz aus. „Start ist am 12.01. – im Schnitt wird es drei Einheiten die Woche geben plus Spiel“, sagt Ochsendorf. In der Vorbereitung setzt er erneut auf Vielfalt: „Wir testen wieder differenziert gegen unterschiedlichste Gegner, um uns hier und da gerade im taktischen Bereich als Team weiterentwickeln zu können.“ Eine feste Konstante bleibt der rheinische Kalender: „Natürlich werden wir auch wieder das Karnevalswochenende frei machen und uns dann am Aschermittwoch für den Endspurt wieder treffen.“
Den bisherigen Saisonverlauf bewertet der Trainer selbstkritisch. „In vielen Spielen haben wir uns unter Wert verkauft. Wir sind durch viel Rotation nie so richtig in den Flow gekommen.“ Der Kader sei zwar gewachsen, bestehe aus vielen jungen Spielern, brauche aber Zeit: „Mittlerweile haben wir einen großen Kader aufgebaut, mit vielen jungen Spielern, der vielleicht auch nach der Pause noch etwas Zeit braucht, bis jeder so seine Rolle gefunden hat.“ Das sei einkalkuliert, betont Ochsendorf, „aber dennoch wollen wir eine deutlich bessere Rückrunde als Hinrunde spielen“.
Positiv hebt er die personelle Entwicklung hervor. „Die Personalsituation hat sich deutlich verbessert. Wir haben im Durchschnitt fast 20 Mann beim Training, teilweise sogar mehr.“ Zudem hätten sich „ein paar junge Spieler dazu bekommen, die sich überragend auf dem Kreisliga-B-Niveau entwickelt haben und viel Spielzeit bekommen“.
Sportlich blieb die Hinrunde dennoch extrem schwankend. Besonders in Erinnerung ist ein Spiel der Gegensätze geblieben: „Positiv unser 4:4 gegen Etzweiler, wo wir ein 0:4 innerhalb der letzten zehn Minuten noch in ein 4:4 drehen konnten. Das erlebt man nicht oft.“ Auf der anderen Seite steht ein bitterer Tiefpunkt: „Negativ unser Auftritt in Stommeln, wo wir 0:10 unter die Räder kamen, obwohl wir gar nicht so schlecht in das Spiel gestartet sind … auch das erlebt man (hoffentlich) nicht so oft.“
Die Hauptbaustelle ist klar benannt. „Durch die Rotation haben wir uns defensiv nie so richtig festigen können. Mit 51 Gegentoren haben wir die zweitschwächste Defensive der Liga.“ Das Problem gehe jedoch über die Abwehrreihe hinaus: „Das lag nicht nur am Personal in der Defensive, auch unser Anlaufverhalten und Gegenpressing ließ teilweise in den vorderen Reihen zu wünschen übrig. Ein wichtiger Teil des Ganzen.“
Für die Rückrunde formuliert Ochsendorf einen klaren Anspruch. „13 Punkte sind für das Potenzial, das die Mannschaft hat, nicht befriedigend.“ Das Ziel sei eindeutig: „Ziel ist es ganz klar, deutlich besser abzuschneiden als letztes Jahr, da waren wir am Ende Zehnter.“ Der Weg dorthin bestehe aus Lernprozessen und der Vermeidung kleiner Fehler, „aber das Team ist auf dem richtigen Weg“.
Personell bleibt es ruhig. „Joseph Kisolokele Joao Barros verlässt uns berufsbedingt. Ansonsten gibt es aktuell keine Veränderungen.“ Auch der Blick auf die Konkurrenz ist nüchtern: „Brauweiler 2 wird das Rennen machen. Absteigen kann keiner mehr.“ Für Rheinsüd III geht es damit vor allem um eines: Stabilität – und die Bestätigung des eigenen Potenzials auf dem Platz.