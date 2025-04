Obwohl Rheinbachs Trainer trifft: Bornheim siegt im Topspiel souverän

Der Gewinner des 21. Spieltags in der Landesliga Mittelrhein Staffel eins heißt: SSV Bornheim. Während der ärgste Titel-Konkurrent, der SSV Homburg-Nümbrecht, bereits am Freitagabend in Wiehl Punkte liegen gelassen hatte, ließ der Spitzenreiter dem SC Rheinbach im Topspiel am Sonntag keine Chance und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Für Trainer Idris Dogan und seinen SC Fortuna Bonn verlief das erste Spiel der Abschiedstournee erfolgreich. Das Wichtigste des Wochenendes im Überblick.