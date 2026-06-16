Obinna Iloka: Regionalliga-Wucht für TuS Dassendorf

Obinna Iloka beim Torjubel. – Foto: Imago Images

Die TuS Dassendorf hat den nächsten bemerkenswerten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Obinna Iloka wechselt von SC Weiche Flensburg 08 zum Oberligisten und soll dem neu formierten Kader von Trainer Oliver Zapel zusätzliche Stabilität, Präsenz und Führung geben. Nach mehreren offensiven und spielerisch geprägten Transfers kommt nun ein Spieler dazu, der vor allem für Wucht, Robustheit und Zweikampfstärke steht.

Die TuS beschreibt ihren Zugang als Spieler, der schon beim Betreten des Platzes Präsenz ausstrahle. Kraftvoll, robust und kompromisslos soll Iloka auftreten - ein Innenverteidiger, der Zweikämpfe nicht meidet, sondern sie sucht. Genau dieses Profil passt zu einem Kader, der nach dem großen Umbruch eine neue Struktur finden muss.

Iloka bringt Regionalliga-Erfahrung mit und war zuletzt in Flensburg aktiv. In der vergangenen Saison kam er dort regelmäßig zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete mehrere Treffer vor. Für einen Defensivspieler sind das auffällige Werte, die zeigen, dass Iloka nicht nur gegen den Ball Wirkung entfalten kann. Gerade seine Kopfballstärke und Präsenz bei Standards machen ihn auch im gegnerischen Strafraum gefährlich.

Der Verein ordnet seine Rolle entsprechend ein. Es gehe nicht nur darum, einen Innenverteidiger zu verpflichten, sondern einen Spieler, der Verantwortung übernimmt und die neue DNA des Teams mit Leben füllt.

Nach den Abgängen mehrerer prägender Spieler stellt sich Dassendorf in diesem Sommer deutlich neu auf. Die bisherigen Transfers zeigen dabei verschiedene Bausteine: Ridel Varela Monteiro bringt Führung und Meistermentalität aus dem zentralen Mittelfeld, Manuel Farrona Pulido steht für Kreativität und Erfahrung, Anton Knappe für Entwicklungspotenzial, Jasper Rump für Konkurrenz im Tor. Iloka ergänzt diese Mischung nun um defensive Autorität.

Torgefahr als zusätzlicher Faktor

Besonders interessant ist Ilokas Offensivwert. In Flensburg zeigte er, dass er bei Standards und in Strafraumsituationen ein echter Faktor sein kann. Seine sechs Tore in der vergangenen Regionalliga-Saison sind für einen Defensivspieler bemerkenswert. Genau solche Werte können in engen Oberliga-Spielen wichtig werden, wenn Standards oder zweite Bälle den Unterschied machen.

Damit bekommt Dassendorf nicht nur mehr Stabilität in der Defensive, sondern auch zusätzliche Wucht im gegnerischen Strafraum. In einem Kader, der nach dem Abgang von Martin Harnik und Max Kruse auch offensiv neue Antworten finden muss, kann diese Komponente wertvoll sein - selbst wenn Ilokas Hauptaufgabe natürlich in der Absicherung und Organisation liegt.

Ein Führungsspieler für den Umbruch

Neben der sportlichen Qualität hebt die TuS vor allem den Charakter hervor. Iloka sei kein besonders lauter Spieler, aber positiv emotional. Er pushe Mitspieler, ziehe andere mit und bringe Feuer in die Mannschaft. Gerade in einer Phase, in der viele neue Spieler zusammenfinden müssen, kann eine solche Persönlichkeit wichtig werden.

Für Dassendorf ist der Transfer deshalb mehr als eine normale Verstärkung für die Innenverteidigung. Iloka soll ein Fixpunkt werden, einer, der Verantwortung übernimmt, mit seiner Art vorangeht und dem Team in schwierigen Phasen Stabilität gibt.

Der Verein formuliert es entsprechend deutlich: Mit Iloka habe man genau den Spieler gefunden, den man gesucht habe - einen Akteur, der auf und neben dem Platz Energie mitbringt und schnell die Herzen der Fans erobern könne.

Nächstes Ausrufezeichen der TuS Dassendorf

Die Verpflichtung von Iloka zeigt erneut, dass die TuS Dassendorf ihren Umbruch nicht als Rückzug versteht. Nach Jahren mit großen Namen und hoher Erwartungshaltung entsteht am Wendelweg ein neuer Kader, der anders zusammengestellt ist, aber weiterhin Qualität und Ambition ausstrahlt.

Iloka passt in dieses Bild. Er kommt nicht als junger Perspektivspieler, sondern als erfahrener Akteur mit Regionalliga-Hintergrund, körperlicher Präsenz und Führungsanspruch. Für die Oberliga Hamburg ist das ein Transfer mit Gewicht.

Die neue Dassendorfer Mannschaft nimmt damit weiter Formen an. Und mit Iloka bekommt sie einen Spieler, der genau das verkörpern soll, was in einem Neuaufbau besonders wertvoll ist: Stabilität, Mentalität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

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