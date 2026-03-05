Oberzier schlägt Freialdenhoven - Barmen hofft auf Punkte Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier. rnrnAm Mittwoch hat der BC Oberzier Freialdenhoven im Nachholspiel bezwungen. von red · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser

Freialdenhoven gewann das Hinspiel mit 6:2. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Kellerkind Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier. Der BCO bezwang am Mittwoch erst Freialdenhoven im Nachholspiel.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren ________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren Nachholspiele in dieser Woche: BCO siegt, Burgwart empfängt Koslar Gestern, 19:30 Uhr BC Oberzier Oberzier Borussia Freialdenhoven F´aldenhoven 3 2 Abpfiff Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven eine unterhaltsame Partie mit mehreren Wendungen. Zunächst brachte Marvin Kornetzky die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Dominik Baczewski aus. Noch vor der Pause drehte Nico Nießen das Spiel und stellte auf 2:1 für Freialdenhoven. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste den Vorsprung verteidigen, ehe Kornetzky in der Schlussviertelstunde seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Joker Jannis Neulen schließlich für die Entscheidung und sicherte Oberzier mit dem 3:2 den Heimsieg. Mit zwei Erfolgen im Gepäck wird der BCO in Winden sicherlich nicht komplett chancenlos sein.

Heute, 20:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart Viktoria Koslar Koslar 20:00 PUSH Spieltext Burgwart - Koslar