 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberzier schlägt Freialdenhoven - Barmen hofft auf Punkte

Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier. rnrnAm Mittwoch hat der BC Oberzier Freialdenhoven im Nachholspiel bezwungen.

von red · Heute, 08:18 Uhr · 0 Leser
Freialdenhoven gewann das Hinspiel mit 6:2.
Freialdenhoven gewann das Hinspiel mit 6:2. – Foto: Juline Mittag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Kellerkind Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier.

Der BCO bezwang am Mittwoch erst Freialdenhoven im Nachholspiel.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiele in dieser Woche: BCO siegt, Burgwart empfängt Koslar

Gestern, 19:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
3
2
Abpfiff
Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven eine unterhaltsame Partie mit mehreren Wendungen. Zunächst brachte Marvin Kornetzky die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Dominik Baczewski aus. Noch vor der Pause drehte Nico Nießen das Spiel und stellte auf 2:1 für Freialdenhoven. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste den Vorsprung verteidigen, ehe Kornetzky in der Schlussviertelstunde seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Joker Jannis Neulen schließlich für die Entscheidung und sicherte Oberzier mit dem 3:2 den Heimsieg. Mit zwei Erfolgen im Gepäck wird der BCO in Winden sicherlich nicht komplett chancenlos sein.

Heute, 20:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
20:00
Spieltext Burgwart - Koslar

Spieltag 18 bringt diese Paarungen

Sa., 07.03.2026, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
16:30
Spieltext Barmen - F´aldenhoven

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
15:00
Spieltext Winden - Oberzier

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
15:00
Spieltext Düren 77 - Frenz

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
14:30
Spieltext Golzheim - Koslar

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Wenau

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
15:00
Spieltext Nörvenich - H.-Stammeln

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
14:30live
Spieltext Burgwart - Welldorf

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
15:30
Spieltext SW Düren - Lohn

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein