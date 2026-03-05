Oberzier schlägt Freialdenhoven - Barmen hofft auf Punkte

Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Kellerkind Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier.
Der BCO bezwang am Mittwoch erst Freialdenhoven im Nachholspiel.
So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren
Nachholspiele in dieser Woche: BCO siegt, Burgwart empfängt Koslar
Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven eine unterhaltsame Partie mit mehreren Wendungen. Zunächst brachte Marvin Kornetzky die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Dominik Baczewski aus. Noch vor der Pause drehte Nico Nießen das Spiel und stellte auf 2:1 für Freialdenhoven. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste den Vorsprung verteidigen, ehe Kornetzky in der Schlussviertelstunde seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Joker Jannis Neulen schließlich für die Entscheidung und sicherte Oberzier mit dem 3:2 den Heimsieg. Mit zwei Erfolgen im Gepäck wird der BCO in Winden sicherlich nicht komplett chancenlos sein.
Spieltext Barmen - F´aldenhoven
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Spieltext Winden - Oberzier
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Spieltext Düren 77 - Frenz
So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
Spieltext Golzheim - Koslar
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Wenau
So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Spieltext Nörvenich - H.-Stammeln
So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
Spieltext Burgwart - Welldorf
So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
Spieltext SW Düren - Lohn
Das sind die nächsten Spieltage 2025/26
19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart
