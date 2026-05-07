 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Oberzier festigt Rang zwei - Düren 77 bleibt dran

Der BC Oberzier behauptet seine starke Position im oberen Tabellendrittel der Kreisliga A Düren, während der FC Düren 77 gegen Salingia Barmen schlägt. Für die Gäste aus Barmen wird die Lage im Tabellenkeller immer schwieriger.

von red · Gestern, 23:25 Uhr · 0 Leser
Barmen muss nach Düren.
Barmen muss nach Düren. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 26 in der Kreisliga A Düren: FC Düren 77 und Salingia Barmen bestreiten am Dienstag ihr Nachholspiel, ehe Viktoria Koslar und der BC Oberzier am Donnerstag das Wochenende bereits eröffnen.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachhholspiel:

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
3
0
Abpfiff

Der FC Düren 77 ließ gegen Salingia Barmen nichts anbrennen und sammelte wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Vladyslav Barannikov die Gastgeber in Führung (57.). Mit zunehmender Spielzeit wurde Düren 77 dominanter: Joker Niklas Peterwitz erhöhte nach 71 Minuten, ehe Nico Oepen den Endstand herstellte (82.). Für Düren bedeutet der Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe, Salingia Barmen dagegen kommt im Tabellenkeller nicht voran und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis.

Regulärer Spieltag:

Gestern, 20:00 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
1
3
Abpfiff

Der BC Oberzier wurde seiner Favoritenrolle bei Viktoria Koslar gerecht und setzte sich auswärts durch. Lange blieb die Partie eng, ehe Luca Wantke die Gäste nach 27 Minuten in Führung brachte. Koslar hielt die Begegnung danach offen und ließ Oberzier bis in die Schlussphase hinein nur wenig Raum. Erst spät sorgte Oberzier endgültig für klare Verhältnisse: Marvin Kornetzky erhöhte in der 83. Minute, nur wenig später legte Furkan Topal nach (86.). Der Treffer von Fabian Helmrich kurz vor Schluss (89.) änderte am Ausgang nichts mehr. Oberzier behauptet damit Rang zwei, Koslar steckt weiter im unteren Tabellenbereich fest.

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Frenz

Morgen, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
16:30
Spieltext Barmen - Golzheim

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Düren 77

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Nörvenich - SW Düren

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Spieltext Winden - Burgwart

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext H.-Stammeln - Welldorf

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

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