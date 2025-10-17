 2025-10-15T11:43:40.576Z

Oberzell will zurück in die Spur, Maierhöfen empfängt Weingarten

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 12. Spieltags 

Tabellenführer SV Oberzell empfängt am 12. Spieltag den TSV Meckenbeuren und will nach der Niederlage in Brochenzell Wiedergutmachung betreiben. Dahinter trifft der SV Maierhöfen/Grünenbach auf den SV Weingarten, während der VfL Brochenzell beim formstarken SV Aichstetten bestehen muss. Zudem stehen auch die Partien zwischen dem FV Bad Waldsee und dem SV Baindt sowie zwischen dem FC Leutkirch und der SGM Unterzeil/Seibranz an.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
15:00

Nach dem 0:1 in Brochenzell will der SV Oberzell im Heimspiel gegen den TSV Meckenbeuren wieder ein Zeichen setzen. Der Tabellenführer hat seine Spitzenposition nur knapp behauptet und steht unter Zugzwang. Meckenbeuren reist mit zwölf Punkten als Außenseiter an, zuletzt gab es ein 0:0 gegen beim FC Leutkirch. Für Oberzell zählen im Titelrennen nur drei Punkte.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
15:00

Für den FC Leutkirch wird die Lage immer prekärer. Mit nur acht Punkten steckt der Gastgeber tief im Tabellenkeller fest und benötigt dringen einen Sieg. Gegner SGM Unterzeil/Seibranz steht auf Platz 11 und reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt ein souveränes 3:0 gegen Vogt gelang.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
15:00

Die TSG Ailingen verlor zuletzt knapp in Maierhöfen, während der FV Ravensburg II mit einem 6:0 über den Tabellenzweiten ein Ausrufezeichen setzte. Für die Gäste ist das Duell eine Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen, während Ailingen mit einem Heimsieg wieder den Anchluss an die obere Tabellenhälfte finden möchte.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
15:00

Dieses Spiel ist eines der Highlights des Spieltags. Der SV Maierhöfen/Grünenbach, zuletzt mit einer Niederlage, will gegen den SV Weingarten den zweiten Platz verteidigen. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach ihrem 2:0 gegen Tettnang und könnten mit einem Sieg selbst wieder in Reichweite der oberen Plätze rücken. Ein intensives Duell ist zu erwarten.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00live

Der TSV Tettnang steht mit elf Punkten knapp über der Abstiegszone und wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg. Der TSV Eschach hingegen gewann zuletzt mit 2:0 gegen Bergatreute und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Mit 19 Punkten belegt Eschach Rang vier und kann mit einem weiteren Erfolg sogar im besten Fall bis auf Platz zwei vorrücken.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
15:00live

Der SV Bergatreute hat nach der 0:2-Niederlage in Eschach etwas gutzumachen. Die Mannschaft steht mit 16 Punkten auf Platz acht, will aber in der Tabelle wieder weiter noch oben klettern. Der FC Dostluk Friedrichshafen reist mit Rückenwind nach dem 2:1 über Bad Waldsee an und hat mit neun Punkten einen Nichtabstiegsplatz in Sichtweite.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
15:00live
Spieltext Bad Waldsee - SV Baindt
Der Aufsteiger FV Bad Waldsee steht mit nur fünf Punkten am Tabellenende und trifft nun auf den SV Baindt, der nach dem 4:1 gegen Aichstetten mit breiter Brust anreist. Mit 17 Punkten liegt Baindt auf Platz fünf und kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Für Bad Waldsee zählt dagegen nur ein Heimerfolg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.
---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
15:00

Der Tabellenneunte SV Aichstetten trifft auf den Tabellendritten VfL Brochenzell. Beide Mannschaften trennen nur vier Punkte, doch die Form spricht klar für die Gäste. Brochenzell gewann zuletzt drei Spiel in Folge, darunter auch Spitzenreiter Oberzell. Aichstetten hingegen musste nach dem 1:4 in Baindt einen Dämpfer hinnehmen und will nun im Heimspiel überraschen.




