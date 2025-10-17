Oberzell will zurück in die Spur, Maierhöfen empfängt Weingarten

---





So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 PUSH



Nach dem 0:1 in Brochenzell will der SV Oberzell im Heimspiel gegen den TSV Meckenbeuren wieder ein Zeichen setzen. Der Tabellenführer hat seine Spitzenposition nur knapp behauptet und steht unter Zugzwang. Meckenbeuren reist mit zwölf Punkten als Außenseiter an, zuletzt gab es ein 0:0 gegen beim FC Leutkirch. Für Oberzell zählen im Titelrennen nur drei Punkte.

---



Für den FC Leutkirch wird die Lage immer prekärer. Mit nur acht Punkten steckt der Gastgeber tief im Tabellenkeller fest und benötigt dringen einen Sieg. Gegner SGM Unterzeil/Seibranz steht auf Platz 11 und reist mit Rückenwind an, nachdem zuletzt ein souveränes 3:0 gegen Vogt gelang.

---



Die TSG Ailingen verlor zuletzt knapp in Maierhöfen, während der FV Ravensburg II mit einem 6:0 über den Tabellenzweiten ein Ausrufezeichen setzte. Für die Gäste ist das Duell eine Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen, während Ailingen mit einem Heimsieg wieder den Anchluss an die obere Tabellenhälfte finden möchte.

---



Dieses Spiel ist eines der Highlights des Spieltags. Der SV Maierhöfen/Grünenbach, zuletzt mit einer Niederlage, will gegen den SV Weingarten den zweiten Platz verteidigen. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach ihrem 2:0 gegen Tettnang und könnten mit einem Sieg selbst wieder in Reichweite der oberen Plätze rücken. Ein intensives Duell ist zu erwarten.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang TSV Eschach TSV Eschach 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang steht mit elf Punkten knapp über der Abstiegszone und wartet seit zwei Spielen auf einen Sieg. Der TSV Eschach hingegen gewann zuletzt mit 2:0 gegen Bergatreute und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Mit 19 Punkten belegt Eschach Rang vier und kann mit einem weiteren Erfolg sogar im besten Fall bis auf Platz zwei vorrücken.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 live PUSH



Der SV Bergatreute hat nach der 0:2-Niederlage in Eschach etwas gutzumachen. Die Mannschaft steht mit 16 Punkten auf Platz acht, will aber in der Tabelle wieder weiter noch oben klettern. Der FC Dostluk Friedrichshafen reist mit Rückenwind nach dem 2:1 über Bad Waldsee an und hat mit neun Punkten einen Nichtabstiegsplatz in Sichtweite.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Baindt SV Baindt 15:00 live PUSH

Spieltext Bad Waldsee - SV Baindt

Der Aufsteiger FV Bad Waldsee steht mit nur fünf Punkten am Tabellenende und trifft nun auf den SV Baindt, der nach dem 4:1 gegen Aichstetten mit breiter Brust anreist. Mit 17 Punkten liegt Baindt auf Platz fünf und kann mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Für Bad Waldsee zählt dagegen nur ein Heimerfolg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH