Oberzell trifft auf SGM Unterzeil, Aichstetten empfängt Baindt

– Foto: Reiner Uhlenbrook

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Bodensee verspricht Spannung: Der TSV Berg II empfängt den ebenfalls noch punktlosen SV Weingarten, während Aufsteiger FC Isny nach seinem 4:0-Auftaktsieg gegen den SV Kressbronn gleich den nächsten Härtetest vor sich hat. Die SG Baienfurt trifft auf den TSV Tettnang, und der furios gestartete SV Baindt will nach dem 6:2 gegen die TSG Ailingen nun auch beim SV Aichstetten bestehen. Die TSG Ailingen ist gegen den FV Ravensburg II auf Wiedergutmachung aus, während die SGM Unterzeil/Seibranz den SV Oberzell empfängt. Zudem will der SV Maierhöfen/Grünenbach gegen den VfL Brochenzell den Fehlstart korrigieren, während die Union Meckenbeuren/Kehlen gegen den SV Vogt ihren ersten Saisonsieg anpeilt.

Für den TSV Berg II und den SV Weingarten geht es am Sonntag bereits darum, den ersten Rückschlag der Saison möglichst schnell zu korrigieren. Berg II unterlag beim SV Vogt knapp mit 2:3, während Weingarten nach dem 0:4 gegen den FC Isny ebenfalls noch ohne Zähler ist. Damit treffen zwei Mannschaften aus der noch punktlosen Gruppe aufeinander, wobei Berg II am ersten Spieltag zumindest zweimal selbst getroffen hat. ---

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Isny FC Isny SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Was für ein Auftakt für den FC Isny: Der Aufsteiger gewann beim SV Weingarten mit 4:0 und geht mit drei Punkten in sein erstes Heimspiel der neuen Bezirksliga-Saison. Der SV Kressbronn musste sich nach dem Abstieg aus der Landesliga gegen die SG Baienfurt mit einem 2:2 begnügen und reist deshalb mit einem Punkt zum starken Neuling. Entsprechend reizvoll ist die Frage, ob der Aufsteiger seinen Traumstart fortsetzen kann.

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SG Baienfurt SG Baienfurt TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Die SG Baienfurt hat beim 2:2 in Kressbronn bereits gezeigt, dass sie auch eine Klasse höher bestehen kann, musste dort allerdings noch den späten Ausgleich hinnehmen. Auch der TSV Tettnang startet mit einem Punkt in den zweiten Spieltag, nachdem gegen den SV Aichstetten eine 2:0-Führung nicht zum Sieg genügte und die Partie 2:2 endete. Beide Mannschaften stehen damit bei einem Punkt und wollen nun im direkten Duell den ersten Dreier holen.

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Baindt SV Baindt 15:00 live PUSH



Der SV Baindt reist mit mächtig Rückenwind nach Aichstetten: Das 6:2 gegen die TSG Ailingen war das torreichste Ergebnis des ersten Spieltags. Der SV Aichstetten bewies beim 2:2 in Tettnang Moral, holte einen Zwei-Tore-Rückstand auf und geht mit einem Punkt in sein erstes Heimspiel der Saison. Baindt möchte jedoch nun auch auswärts den nächsten Sieg landen.

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Für die TSG Ailingen ist nach dem 2:6 beim SV Baindt Wiedergutmachung angesagt, denn der Vorjahresfünfte ist mit einer klaren Niederlagen die Saison gestartet. Der FV Ravensburg II nahm beim 1:1 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz immerhin einen Zähler mit und möchte nun daran anknüpfen.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz eröffnet ihre Heimspielserie mit einem anspruchsvollen Duell gegen den SV Oberzell. Unterzeil/Seibranz steht nach dem 1:1 beim FV Ravensburg II bei einem Punkt, Oberzell setzte dagegen mit dem 3:0 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach gleich ein klares Zeichen und startet mit drei Punkten in den zweiten Spieltag.

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Nach dem 0:3 beim SV Oberzell steht der SV Maierhöfen/Grünenbach im ersten Heimspiel bereits unter Zugzwang. Der VfL Brochenzell trennte sich zum Auftakt 2:2 von der Union Meckenbeuren/Kehlen und bringt daher einen Punkt mit nach Maierhöfen. Für den Gastgeber bietet sich hingegen die Chance auf die ersten Zähler

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