Oberzell in Weingarten gefordert, Eschach trifft auf Leutkirch

Der SV Weingarten hat aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte geholt, zuletzt gab es ein 0:0 beim SV Vogt. Nun kommt mit dem SV Oberzell der Tabellenzweite, der nach dem 2:1 in Ravensburg die direkte Antwort auf das 3:4 gegen die TSG Ailingen gegeben hat und die Spitze zurückerobern will. Weingarten braucht ein starkes Heimspiel, um in diesem Spiel etwas mitzunehmen, Oberzell dagegen darf sich im engen Titelrennen kaum einen Ausrutscher leisten. Im Hinspiel gewann Oberzell 2:1. ---



Der SV Aichstetten steckt nach dem 0:4 gegen den SV Bergatreute und dem 0:1 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach in einer schwierigen Phase und muss aufpassen, nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu geraten. Der FV Ravensburg II reist dagegen mit spürbarem Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft zuletzt den SV Oberzell trotz der 1:2-Niederlage gefordert und davor in Leutkirch mit 5:3 gewonnen hatte. Für Aichstetten ist es ein Heimspiel mit großem Druck, für Ravensburg die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel endete 2:2.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 live PUSH



Für den FV Bad Waldsee ist die Lage nach dem 0:0 in Maierhöfen und dem 2:4 gegen Tettnang weiter prekär. Die TSG Ailingen kommt dagegen mit viel Schwung, denn auf das 14:0 gegen Leutkirch folgte zuletzt ein 3:1 gegen den SV Aichstetten und davor sogar das 5:0 in Vogt. Bad Waldsee braucht dringend ein Erfolgserlebnis, Ailingen kann sich mit einem weiteren Sieg endgültig aus der Gefahrenzone schieben. Im Hinspiel gewann Ailingen 5:0.

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Der SV Bergatreute musste nach zwei Siegen zuletzt ein 3:4 in Tettnang hinnehmen und steht kurz vor der Abstiegszone. Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist nach dem 0:0 gegen Bad Waldsee unter Druck geraten, weil an der Spitze jeder Punktverlust sofort bestraft wird. Für Bergatreute ist es die Chance, gegen einen Favoriten nachzulegen, für Maierhöfen ein Pflichtspiel im Aufstiegsrennen. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach klar mit 4:0.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH



Der TSV Meckenbeuren musste am vergangenen Wochenende eine klare 6:0-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen, konnte davor jedoch zwei Spiele in Folge gewinnen. Der VfL Brochenzell reist mit dem 3:1 in Friedrichshafen an, musste davor aber gegen Baindt eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen und weiß, dass im engen Feld nach oben nur Siege wirklich helfen. Meckenbeuren kann sich mit einem Heimerfolg weiter ins obere Mittelfeld schieben, Brochenzell dagegen will den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Das Hinspiel gewann Brochenzell 1:0.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz hat aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte geholt, darunter zuletzt der knappe 1:0-Sieg in Friedrichshafen. Der SV Baindt kommt nach dem 6:0 gegen Meckenbeuren und dem 1:0 in Brochenzell mit viel Selbstvertrauen und hat sich wieder mitten ins Rennen um die ersten Plätze geschoben. Beide Mannschaften wissen, dass dieses direkte Duell der Tabellennachbarn mehr ist als ein normales Spiel im oberen Drittel. Das Hinspiel endete 1:1.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 live PUSH



Der SV Vogt sucht nach dem 1:5 in Eschach nach einer Reaktion, die Mannschaft möchte die untere Tabellenhälfte wieder verlassen. Der FC Dostluk Friedrichshafen steht aufgrund des 0:1 gegen Unterzeil und des 1:5 in Meckenbeuren weiter unter großem Druck, jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Vogt hat zu Hause die klar bessere Ausgangslage, doch Dostluk hat in dieser Saison schon gezeigt, dass es unangenehm werden kann. Das Hinspiel gewann Vogt 4:2.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch TSV Eschach TSV Eschach 15:00 PUSH



Der Vorletzte FC Leutkirch hat drei Niederlagen in Folge kassiert, in der vergangenen Woche gab es es 1:2 gegen Weingarten. Der TSV Eschach reist dagegen als Tabellenführer an, nachdem die Mannschaft zuletzt den SV Vogt mit 5:1 bezwang und bei der SGM Unterzeil/Seibranz ein 2:2 mitnahm. Für Leutkirch geht es um ein weiteres Spiel gegen den freien Fall, für Eschach um die Verteidigung der Spitze. Im Hinspiel gewann Eschach 4:2.

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