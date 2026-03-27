 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberzell in Weingarten gefordert, Eschach trifft auf Leutkirch

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 24. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Celine Nadig

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Der Spitzenreiter TSV Eschach ist am 24. Spieltag in Leutkirch zu Gast. Dahinter wollen der SV Oberzell gegen Weingarten, der SV Maierhöfen/Grünenbach in Bergatreute und die SGM Unterzeil/Seibranz gegen den SV Baindt an Platz eins dran bleiben, während den VfL Brochenzell in Meckenbeuren eine unangenehme Aufgabe erwartet. Im weiteren Feld geht es für Aichstetten gegen den FV Ravensburg II, Bad Waldsee gegen Ailingen und Vogt gegen Dostluk Friedrichshafen um ebenso wichtige Punkte.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
19:00live

Der SV Weingarten hat aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte geholt, zuletzt gab es ein 0:0 beim SV Vogt. Nun kommt mit dem SV Oberzell der Tabellenzweite, der nach dem 2:1 in Ravensburg die direkte Antwort auf das 3:4 gegen die TSG Ailingen gegeben hat und die Spitze zurückerobern will. Weingarten braucht ein starkes Heimspiel, um in diesem Spiel etwas mitzunehmen, Oberzell dagegen darf sich im engen Titelrennen kaum einen Ausrutscher leisten. Im Hinspiel gewann Oberzell 2:1.
---

Heute, 18:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
18:00

Der SV Aichstetten steckt nach dem 0:4 gegen den SV Bergatreute und dem 0:1 gegen den SV Maierhöfen/Grünenbach in einer schwierigen Phase und muss aufpassen, nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu geraten. Der FV Ravensburg II reist dagegen mit spürbarem Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft zuletzt den SV Oberzell trotz der 1:2-Niederlage gefordert und davor in Leutkirch mit 5:3 gewonnen hatte. Für Aichstetten ist es ein Heimspiel mit großem Druck, für Ravensburg die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Das Hinspiel endete 2:2.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
15:00live

Für den FV Bad Waldsee ist die Lage nach dem 0:0 in Maierhöfen und dem 2:4 gegen Tettnang weiter prekär. Die TSG Ailingen kommt dagegen mit viel Schwung, denn auf das 14:0 gegen Leutkirch folgte zuletzt ein 3:1 gegen den SV Aichstetten und davor sogar das 5:0 in Vogt. Bad Waldsee braucht dringend ein Erfolgserlebnis, Ailingen kann sich mit einem weiteren Sieg endgültig aus der Gefahrenzone schieben. Im Hinspiel gewann Ailingen 5:0.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
15:00

Der SV Bergatreute musste nach zwei Siegen zuletzt ein 3:4 in Tettnang hinnehmen und steht kurz vor der Abstiegszone. Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist nach dem 0:0 gegen Bad Waldsee unter Druck geraten, weil an der Spitze jeder Punktverlust sofort bestraft wird. Für Bergatreute ist es die Chance, gegen einen Favoriten nachzulegen, für Maierhöfen ein Pflichtspiel im Aufstiegsrennen. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach klar mit 4:0.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
15:00

Der TSV Meckenbeuren musste am vergangenen Wochenende eine klare 6:0-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen, konnte davor jedoch zwei Spiele in Folge gewinnen. Der VfL Brochenzell reist mit dem 3:1 in Friedrichshafen an, musste davor aber gegen Baindt eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen und weiß, dass im engen Feld nach oben nur Siege wirklich helfen. Meckenbeuren kann sich mit einem Heimerfolg weiter ins obere Mittelfeld schieben, Brochenzell dagegen will den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Das Hinspiel gewann Brochenzell 1:0.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
15:00

Die SGM Unterzeil/Seibranz hat aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte geholt, darunter zuletzt der knappe 1:0-Sieg in Friedrichshafen. Der SV Baindt kommt nach dem 6:0 gegen Meckenbeuren und dem 1:0 in Brochenzell mit viel Selbstvertrauen und hat sich wieder mitten ins Rennen um die ersten Plätze geschoben. Beide Mannschaften wissen, dass dieses direkte Duell der Tabellennachbarn mehr ist als ein normales Spiel im oberen Drittel. Das Hinspiel endete 1:1.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
15:00live

Der SV Vogt sucht nach dem 1:5 in Eschach nach einer Reaktion, die Mannschaft möchte die untere Tabellenhälfte wieder verlassen. Der FC Dostluk Friedrichshafen steht aufgrund des 0:1 gegen Unterzeil und des 1:5 in Meckenbeuren weiter unter großem Druck, jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Vogt hat zu Hause die klar bessere Ausgangslage, doch Dostluk hat in dieser Saison schon gezeigt, dass es unangenehm werden kann. Das Hinspiel gewann Vogt 4:2.
---

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
15:00

Der Vorletzte FC Leutkirch hat drei Niederlagen in Folge kassiert, in der vergangenen Woche gab es es 1:2 gegen Weingarten. Der TSV Eschach reist dagegen als Tabellenführer an, nachdem die Mannschaft zuletzt den SV Vogt mit 5:1 bezwang und bei der SGM Unterzeil/Seibranz ein 2:2 mitnahm. Für Leutkirch geht es um ein weiteres Spiel gegen den freien Fall, für Eschach um die Verteidigung der Spitze. Im Hinspiel gewann Eschach 4:2.
---