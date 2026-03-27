Oberzell festigt Spitze, Aichstetten trotzt Ravensburg II

Die Favoritenrolle lag klar bei den Gästen, doch der SV Weingarten hielt mit viel Leidenschaft dagegen. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die individuelle Klasse der Gäste zum ersten Mal aufblitzte. In der 37. Minute brachte Steffen Friedrich den SV Oberzell mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel keimte jedoch kurzzeitig Hoffnung auf, als Sviatoslav Melnyk in der 51. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nicht lange, denn Oberzell schüttelte den Schreck schnell ab. Nur acht Minuten später stellte Jascha Fiesel in der 59. Minute mit dem 1:2 die Weichen wieder auf Sieg. Den emotionalen Schlusspunkt einer kampfbetonten Partie setzte schließlich Marcel Bachhofer, der in der 74. Minute zum 1:3-Endstand traf.



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Der Aufsteiger SV Aichstetten empfing die Zweitvertretung des FV Ravensburg zu einem Duell, das von Beginn an durch eine hohe Intensität geprägt war. Die Gäste aus Ravensburg suchten früh die Entscheidung und wurden bereits in der Anfangsphase belohnt. In der 8. Minute erzielte Benjamin Rabic das 0:1 für den FV Ravensburg II. Doch der SV Aichstetten ließ sich von diesem frühen Rückschlag nicht entmutigen und bewies vor heimischer Kulisse große Moral. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich noch vor dem Halbzeitpfiff aus: In der 33. Minute traf Timo Stölzle zum 1:1-Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Teams verbissen um den Siegtreffer, doch es blieb beim Unentschieden.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 live PUSH



Für den FV Bad Waldsee ist die Lage nach dem 0:0 in Maierhöfen und dem 2:4 gegen Tettnang weiter prekär. Die TSG Ailingen kommt dagegen mit viel Schwung, denn auf das 14:0 gegen Leutkirch folgte zuletzt ein 3:1 gegen den SV Aichstetten und davor sogar das 5:0 in Vogt. Bad Waldsee braucht dringend ein Erfolgserlebnis, Ailingen kann sich mit einem weiteren Sieg endgültig aus der Gefahrenzone schieben. Im Hinspiel gewann Ailingen 5:0.

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Der SV Bergatreute musste nach zwei Siegen zuletzt ein 3:4 in Tettnang hinnehmen und steht kurz vor der Abstiegszone. Der SV Maierhöfen/Grünenbach ist nach dem 0:0 gegen Bad Waldsee unter Druck geraten, weil an der Spitze jeder Punktverlust sofort bestraft wird. Für Bergatreute ist es die Chance, gegen einen Favoriten nachzulegen, für Maierhöfen ein Pflichtspiel im Aufstiegsrennen. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach klar mit 4:0.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH



Der TSV Meckenbeuren musste am vergangenen Wochenende eine klare 6:0-Niederlage gegen den SV Baindt hinnehmen, konnte davor jedoch zwei Spiele in Folge gewinnen. Der VfL Brochenzell reist mit dem 3:1 in Friedrichshafen an, musste davor aber gegen Baindt eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen und weiß, dass im engen Feld nach oben nur Siege wirklich helfen. Meckenbeuren kann sich mit einem Heimerfolg weiter ins obere Mittelfeld schieben, Brochenzell dagegen will den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. Das Hinspiel gewann Brochenzell 1:0.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz hat aus den jüngsten drei Spielen fünf Punkte geholt, darunter zuletzt der knappe 1:0-Sieg in Friedrichshafen. Der SV Baindt kommt nach dem 6:0 gegen Meckenbeuren und dem 1:0 in Brochenzell mit viel Selbstvertrauen und hat sich wieder mitten ins Rennen um die ersten Plätze geschoben. Beide Mannschaften wissen, dass dieses direkte Duell der Tabellennachbarn mehr ist als ein normales Spiel im oberen Drittel. Das Hinspiel endete 1:1.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 live PUSH



Der SV Vogt sucht nach dem 1:5 in Eschach nach einer Reaktion, die Mannschaft möchte die untere Tabellenhälfte wieder verlassen. Der FC Dostluk Friedrichshafen steht aufgrund des 0:1 gegen Unterzeil und des 1:5 in Meckenbeuren weiter unter großem Druck, jeder Punkt im Abstiegskampf zählt. Vogt hat zu Hause die klar bessere Ausgangslage, doch Dostluk hat in dieser Saison schon gezeigt, dass es unangenehm werden kann. Das Hinspiel gewann Vogt 4:2.

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So., 29.03.2026, 14:45 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch TSV Eschach TSV Eschach 14:45 PUSH



Der Vorletzte FC Leutkirch hat drei Niederlagen in Folge kassiert, in der vergangenen Woche gab es es 1:2 gegen Weingarten. Der TSV Eschach reist dagegen als Tabellenführer an, nachdem die Mannschaft zuletzt den SV Vogt mit 5:1 bezwang und bei der SGM Unterzeil/Seibranz ein 2:2 mitnahm. Für Leutkirch geht es um ein weiteres Spiel gegen den freien Fall, für Eschach um die Verteidigung der Spitze. Im Hinspiel gewann Eschach 4:2.

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