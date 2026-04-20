Oberzell entscheidet Partie spät

Nach dem bitteren Auswärtsdebakel in Leutkirch empfing der SVB den Tabellenzweiten SV Oberzell, der vor der Partie mit neun Punkten allerdings auch zwei Spielen mehr vor der Baindter Mannschaft rangierte.

In einer ausgeglichenen aber highlightarmen Partie verpasste der SVB in Durchgang eins durch einen vergebenen Handelfmeter von M. Szeibel die Führung - zuvor hatte Kibler eine Hereingabe von Dantona mit der Hand geblockt. Auch in der zweiten Halbzeit bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe, wobei es Kellers Team aber an Kreativität und Genauigkeit im letzten Drittel mangelte. Während Fischer im letzten Moment von Heintz im Strafraum abgegrätscht wurde, ließen die Gäste erst durch Roth und etwas später durch einen Pfostentreffer nach Ecke wiederum die Führung liegen. In Minute 83 rutschte dann aber eine scharfe Ecke von Simunovic abgefälscht und etwas glücklich zum 0:1 ins Tor; vier Minuten später sorgte Bachhofer per Konter für die Entscheidung (87.).

Die Baindter Mannschaft zeigte eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche, ließ gegen eine defensivstarke Mannschaft aber die notwendige Abgezocktheit und Zielstrebigkeit vermissen. Weiter geht es bereits am Mittwochabend gegen den TSV Tettnang.